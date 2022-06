Yeniden hayat bulan evler

Meksika da tıpkı ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde olduğu gibi zaman içerisinde yoğun göç almıştır. Nüfus artışı ile birlikte barınma problemine çözüm bulmak için inşa edilen toplu konutlar her ne kadar bu sorunu halletse de genel olarak birbirinin aynısı, estetik olmayan, kişiliksiz binalara yol açtı. Oysa birey olarak her birimiz yaşam alanlarımızda kişisel ayrıntılar eklemekten hoşlanırız. Bu düşünceden yola çıkarak resimde gördüğünüz ev belli bir dönüşüm işleminden geçti. Binanın eski halini göz attığımızda garaj ve bahçenin küçük bir alana sıkıştığını fark ediyoruz. Çünkü evin çok dar bir cephesi var. Beyaz ferforje pencere demirleri her ne kadar günümüzde hala kullanılsa da evin soluk duvar rengiyle daha da eski bir görünüm yaratmış. Tuğla duvarlar ise estetik olmaktan çok uzak