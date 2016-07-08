Yeniden hayat bulan evler

Nasıl ki yıllar içerisinde belli değişimlerden geçip giderek yaşlanıyorsak, yaşam alanlarımız olan evler de tıpkı bizim gibi akıp giden zamanın acımasızlığına uğrar. Örneğin insanların belli bir yaştan sonra ciltleri kırışır, elleri ayakları titrer. Evler de yıllara yenilerek zaman içerisinde yıpranır; boyası dökülür, pas tutar. Bu benzerlik beraberinde şunu getirir; her ne kadar yıllara meydan okuyamıyorsak da vücudumuza bakım yaparak yaşlandırmayı geciktirmeye çalışırız. Zaman içerisinde eskiyip giden evimiz için de yapabileceklerimiz vardır. Mesela rengi soluklaşmış duvarları parlak renklere boyayabilir, böylece mekanın enerjisini yenileyerek yaşam alanımızı güzelleştirebiliriz. Bu yazıda sizin için derlediğimiz tasarımlarda göreceğiniz üzere evinize hayat verip canlandırmak için ne gibi cephe değişiklikleri yapabileceğinizi konuşacağız.
Meksika da tıpkı ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde olduğu gibi zaman içerisinde yoğun göç almıştır. Nüfus artışı ile birlikte barınma problemine çözüm bulmak için inşa edilen toplu konutlar her ne kadar bu sorunu halletse de genel olarak birbirinin aynısı, estetik olmayan, kişiliksiz binalara yol açtı. Oysa birey olarak her birimiz yaşam alanlarımızda kişisel ayrıntılar eklemekten hoşlanırız. Bu düşünceden yola çıkarak resimde gördüğünüz ev belli bir dönüşüm işleminden geçti. Binanın eski halini göz attığımızda garaj ve bahçenin küçük bir alana sıkıştığını fark ediyoruz. Çünkü evin çok dar bir cephesi var. Beyaz ferforje pencere demirleri her ne kadar günümüzde hala kullanılsa da evin soluk duvar rengiyle daha da eski bir görünüm yaratmış. Tuğla duvarlar ise estetik olmaktan çok uzak
Projenin tasarımcısı Flores Rojas Mimarlık ev sahiplerine radikal bir değişim teklif etti. Yeni cephede eskinin soluk sarı yüzünden eser kalmamış. Tamamen beyaza boyanan ev bu haliyle son derece modern ve zarif. Pencerelerdeki demode parmaklıklar kaldırılırken araba için kapalı garaj yapıldı. Gereksiz ve çirkin duran tuğla duvar yıkılarak bahçe genişletildi, bakım yapıldı. Dönüşümden sonra ev adeta yepyeni bir bina haline geldi.
İkinci örneğimiz İspanya'nın Leon şehrinde bulunan güzel ve konforlu bir ev ancak dış cephesi pek cazip değil. Ek olarak sahiplerinin ana endişesi binanın güvenliği. Alçak bir bahçe çiti dışında herhangi bir güvenlik sistemi olmayan ev ilk olarak daha korunaklı hale getirilerek kapsamlı bir değişiklikten geçti.
Diğer iki ev gibi yine Rojas Flores Mimarlık'ın bir çalışması olan bu örnekte evin dış cephesinin üç farklı açıdan resmini görüyoruz. Pencere tasarımı ve garajı yenilenen eve bir de teras ve balkon eklenmiş. Son olarak duvar rengi de yenilenen ev bambaşka bir bina haline gelmiş.
İspanya'daki bir başka örneğe geçiyoruz. Solgun ve cansız binanın rengi davetkar olmaktan çok uzak ve hayli demode görünüyor. Evin ön ve arka kısmında bulunan bodrum ve küçük bahçesiyle eski bir tip ev karşımızdaki. Bakalım nasıl bir değişiklikten geçmiş?
Evin yeni halinde ilk olarak bembeyaz rengi dikkat çekiyor. Diğer değişikliklere gelince… Binayı eski gösteren her bir detay yenilenmiş. Pencereler tamamen değişmiş. Terasın demir parmaklıkları kaldırılarak açık hale getirilmiş. Bodrum camı çirkin bir görüntü oluşturduğundan onun yerine merdiven eklenmiş.
Çok eski ve kötü durumda olmasına rağmen yadsınamaz bir potansiyele sahip taş ev uzmanların müdahalesine ihtiyaç duyuyordu. Taş duvarlar, karo çatılar, ahşap pencereler ve geniş bakımsız bahçeden oluşan ev kesinlikle yenilenmeyi hak ediyor.
Dönüşümden sonra geleneksel görüntüsüne zarar verilmeden daha taze ve canlı bir dış cephe çalışması yapıldı. Ek olarak üst kata eklenen balkon evin mimari yapısına uygun bir model.
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