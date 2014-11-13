homify 360°: Kuzey İspanya'da bağ evi

İspanya'nın kuzeyi, yeşil dağların manzarasında kaybolmak isteyenler için ideal seçenekler sunan bir bölge. Burada, her bölgede daha yeşil, daha parlak ve daha doğal renkler gözlemleyebiliyorsunuz. Biz de Asturias'ta rüzgarlı bir tepeye kondurulmuş bu evi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Keskin mimari hatlara sahip bina, etrafındaki kayalık kıvrımlarla tezat oluşturuyor. Bu modern görünümlü bağ evi, böylece sıcak ve doğanın tadını çıkarabilme imkanı sunuyor.

Projenin yaratıcıları Studio Alvarez'in mimarları olmuş. Madrid'de yer alan firma, uluslararası deneyimini iş anlayışına başarıyla yansıtarak şıklığı ve mimari çözümleri bir arada sunmayı amaç edinmiş. Biz de bugün onların homify 360º bölümümüzde onların etkileyici bağ evinin içine ve dışına göz atacağız.