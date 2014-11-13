homify 360°: Kuzey İspanya'da bağ evi

İspanya'nın kuzeyi, yeşil dağların manzarasında kaybolmak isteyenler için ideal seçenekler sunan bir bölge. Burada, her bölgede daha yeşil, daha parlak ve daha doğal renkler gözlemleyebiliyorsunuz. Biz de Asturias'ta rüzgarlı bir tepeye kondurulmuş bu evi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Keskin mimari hatlara sahip bina, etrafındaki kayalık kıvrımlarla tezat oluşturuyor. Bu modern görünümlü bağ evi, böylece sıcak ve doğanın tadını çıkarabilme imkanı sunuyor.
Projenin yaratıcıları Studio Alvarez'in mimarları olmuş. Madrid'de yer alan firma, uluslararası deneyimini iş anlayışına başarıyla yansıtarak şıklığı ve mimari çözümleri bir arada sunmayı amaç edinmiş. Biz de bugün onların homify 360º bölümümüzde onların etkileyici bağ evinin içine ve dışına göz atacağız.
Eve kuşbakışı baktığımızda etrafını kuşatan çevreyi rahatlıkla görebiliyoruz. Yeşil bir yamacın tepesine inşa edilen ev, konumuyla manzaranın tadını en doğru açıdan çıkarmanızı sağlıyor. Evi çevreleyen çit de yakındaki diğer evlerden ayırıyor. Arkasında uzanan uçsuz bucaksız bahçe ise evin sakinlerine doğayla temas ederek tadını çıkarma imkanı sunuyor.
Evin etrafındaki duvarların ortasında yer alan giriş bölümünün ardından halı gibi serilmiş yeşil çimenler sizi karşılıyor. Bahçede kullanılan malzemeler de tezat yaratarak doğanın varlığını vurguluyorlar. Ahşap çit, sıcak bir hava yayarken; metal çerçevenin ve beton duvarların soğuk havasını dengeliyor.
Evin etrafını dolaşıp, bahçenin aşağı kısımlarına indiğinizde evi farklı bir açıdan görme imkanı elde ediyorsunuz. Yamacın başladığı yere koyulan geniş teras, eve ferah bir görünüm katıyor ve açık havada bir yaşam alanı sunuyor. Terasın hemen üstündeki pencerelerde ise metal panjurların kullanıldığını görüyoruz.
Evin içinde de dış cephedeki tarzların karışımının devam ettiğini görüyoruz. Farklı desenlerdeki eşyalar, farklı derinliklerde yerleştirilerek güçlü bir geometrik harmoni yakalamak amaçlanmış. Düz çizgiler ve keskin hatlı şekillerle daha modern ve dengeli bir iç mekan elde edilmiş. Beyaz rengin kullanıldığı eşyalarla koyu metalik renkli yer döşemesi arasında da tezat yakalanmış. Böylece tarzların karışımı iyice vurgulanmış. Mobilyalarda kullanılan farklı materyaller de karışık tarzı şık bir şekilde tamamlamış.
Evin her köşesinde bizi şaşırtacak bir şey bulabiliyoruz. Zemin katın üstünde girişteki holden çok farklı bir koridor görüyoruz. Açık ve havadar olan bu koridor, evin farklı odalarına erişimi sağlamasının yanında duvara yerleştirilen kitaplığa ev sahipliği yapıyor ve salonu tepeden görme imkanı sunuyor.
Bir evde kullanılan malzemelerin çeşitliliği, detaylara dikkat edildiğini gösterir ve evi zenginleştirir. Ahşap, beton ve metal başta olmak üzere diğer malzemeler de kullanılarak bu evde duygulara hitap eden bir zıtlık hissi uyandırılmış.
Eğer bu ev gibi baştan çıkarıcı diğer projeleri görmek istiyorsanız dergi bölümümüzdeki homify 360° sekmesine bir göz atın!