homify 360°: Hollanda tarzında İtalyan yazlığı

Mosa'nın kaliteli ve estetik tasarımları mimarları iç mekanda ve evin diğer bölümlerinde de fayans kullanmaya itti. Duvarlar, zemin ve verandada Mosa'nın fayansları kullanıldı. Uygulaması kolay ve tasarımı rahatça değiştirme olanağı veren bu fayanslar sayesinde çok şık ve iç ısıtan bir görüntü elde edildi. Amaç, evi mümkün olduğunca ferah göstermek olduğu için açık renkler kullanıldı. Malzemenin yapısı da bu amaca yardımcı olunca projenin başarıya ulaşması sağlandı.