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homify 360°: Hollanda tarzında İtalyan yazlığı

Homify TR Homify TR
Jesolo Lido Pool Villa, Mosa Mosa Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
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İtalyanların gondollarıyla ünlü şehri Venedik yakınlarındaki Jesolo kasabasında JM Architecture tarafından tasarlanmış bir yazlık villayla karşınızdayız. Çarpıcı özellikleri olan bu ev, neredeyse tamamen beyaz fayansla kaplanmış.  İşin ilginç yanı bu kaplamada kullanılan fayanslar Hollanda'nın Maastricht şehrinde yer alan Mosa Ceramics adlı bir firmanın elinden çıkmış. Biz de bu evi elimizden geldiğince tanıtmaya ve güzelliklerini sizlerle paylaşmaya çalıştık.

Plan

Jesolo Lido Pool Villa, Mosa Mosa Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Mosa

Mosa
Mosa
Mosa

Akdeniz kıyısında bu lüks yazlığın sahipleri, tasarımcılara birkaç direktif verdiler. Evin açık bir alanı olmalı ve ahşap kullanımından mümkün olduğunda kaçınılmalıydı. Ayrıca üç yatak odası ve geniş bir bahçe ayrılmasına rağmen 550m²'lik arsaya sığması gerekiyordu. Mimar Jacopo Mascheroni, nredeyse imkansız görünen bu direktiflere sadık kalarak geniş bahçeyle yüzme havuzunun kuşattığı ferah bir ev yaratmayı başardı. İşin sırrı Mosa'nın fayanslarındaydı.

Mosa

Jesolo Lido Pool Villa, Mosa Mosa Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Mosa

Mosa
Mosa
Mosa

JM Architecture, Hollanda'da yapılmış Mosa fayanslarını en baştan beri bu evde kullanmaya ve tasarımın merkezine yerleştirmeye karar vermişti. 130 yılı aşkın tecrübesiyle Mosa'nın uygun çözümleri sunacağına, yenilikçi tasarımlarıyla duvarları, zemini ve terası kaplamak için gerekli malzemeye sahip olduğuna kanaat getirdiler. Neticede 4 farklı kıtada 30 farklı ülkede ürünleri kullanılan Mosa, bu beklentileri karşılamayı başardı.

İkinci ton

Jesolo Lido Pool Villa, Mosa Mosa Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Mosa

Mosa
Mosa
Mosa

Mosa'nın kaliteli ve estetik tasarımları mimarları iç mekanda ve evin diğer bölümlerinde de fayans kullanmaya itti. Duvarlar, zemin ve verandada Mosa'nın fayansları kullanıldı. Uygulaması kolay ve tasarımı rahatça değiştirme olanağı veren bu fayanslar sayesinde çok şık ve iç ısıtan bir görüntü elde edildi. Amaç, evi mümkün olduğunca ferah göstermek olduğu için açık renkler kullanıldı. Malzemenin yapısı da bu amaca yardımcı olunca projenin başarıya ulaşması sağlandı.

İç-dış dengesi

Jesolo Lido Pool Villa, Mosa Mosa Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Mosa

Mosa
Mosa
Mosa

Evin her yerini kaplayan fayanslar, dinamik bir hava kazanmasını da sağladı. Böylece iç ve dış mekanlardaki renk uyumu sayesinde mütevazı fakat aynı zamanda şık bir geçiş sağlandı. Fotoğrafta oturma odasıyla teras arasındaki pürüzsüz geçişi görüyoruz. Beyaz ve krem renginin kullanıldığı yüzey, Akdeniz güneşini yanıtarak ev boyunca ferah bir hava esmesini sağlıyor.

Beyazın asaleti

Jesolo Lido Pool Villa, Mosa Mosa Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Mosa

Mosa
Mosa
Mosa

Oturma odasında yemek masasının koyulduğu bu yerde, mimarın basit, modern ve hepsinden öte hafif mobilyaları tercih ettiğini görüyoruz. Bu sadece ferah havayı artırmak ve villanın basit tasarımını sürdürmekle kalmıyor, dekoratif şıklığı seramik kaplı tabana ve duvarlara yüklüyor. Döşemenin rengi odaya sıcak bir hava katarken aynı zamanda modern çizgiye sahip mobilyaların tasarımını vurguluyor.

Geleceğin çizgileri

Jesolo Lido Pool Villa, Mosa Mosa Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Mosa

Mosa
Mosa
Mosa

Bu yazlıkta kalite ve estetiğe dair her şey yapılmış. Mosa'nın seramikleri mimari fikirlerin tasarım dünyasıyla kesişiminden muhteşem bir sonuç çıkmasına yardımcı olmuş. Kullanılan malzemenin yapısı sayesinde de dayanıklı ve çevreye mümkün olan en az zararı veren bir tasarım ortaya çıkmış. Böylece evin yapımı sırasında ortaya çıkacak atıklar azaltılmış. Tabii dayanıklı malzemeler kullanıldığı için evin uzun süre aynı tasarımı kullanacağı varsayılarak, gelecekte de modası geçmeyecek bir tasarım çizgisi yakalanmaya çalışılmış.

homify 360°: Tuğla mucizesi
Hollanda tarzındaki bu İtalyan yazlığı mimari açıdan son derece ilgi çekici. 

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