Türkiye'den 8 muhteşem bahçeli ev

Bahçe; bir evin gerdanlığı gibidir. Evi daha doğal bir ev haline getirirken aynı zamanda ev sakinleri için dinlenme alanı olarak da kullanılır. Özellikle günümüzde yeşil alan sayısı gittikçe azalıyorken bir evin bahçesinin olması son derece önemlidir. Ülkemizde bahçeli ev konseptinin değeri çok bilinmemesine rağmen son yıllarda çok hızlı bir şekilde bahçeli evler yaygınlaşmış ve insanlar bahçeli evlerin değerini anlamaya başlamışlar. Ülkemizde yer alan bahçeli ev örneklerini bir araya getiren homify, bahçeli bir ev de olması gereken tüm detayları, tüm özellikleri ve dikkat edilmesi gereken tüm püf noktalarını gözler önüne seriyor. Bahçenin bir eve verdiği estetiği, doğallığı ve görselliği kendi evinize vermek istiyorsanız evinizin bahçesini bu özelliklere ve detaylara uygun bir şekilde düzenlemelisiniz.