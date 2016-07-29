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Türkiye'den 8 muhteşem bahçeli ev

ümit atdağ ümit atdağ
homify Kırsal Evler
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Bahçe; bir evin gerdanlığı gibidir. Evi daha doğal bir ev haline getirirken aynı zamanda ev sakinleri için dinlenme alanı olarak da kullanılır. Özellikle günümüzde yeşil alan sayısı gittikçe azalıyorken bir evin bahçesinin olması son derece önemlidir. Ülkemizde bahçeli ev konseptinin değeri çok bilinmemesine rağmen son yıllarda çok hızlı bir şekilde bahçeli evler yaygınlaşmış ve insanlar bahçeli evlerin değerini anlamaya başlamışlar.  Ülkemizde yer alan bahçeli ev örneklerini bir araya getiren homify, bahçeli bir ev de olması gereken tüm detayları, tüm özellikleri ve dikkat edilmesi gereken tüm püf noktalarını gözler önüne seriyor.  Bahçenin bir eve verdiği estetiği, doğallığı ve görselliği kendi evinize vermek istiyorsanız evinizin bahçesini bu özelliklere ve detaylara uygun bir şekilde düzenlemelisiniz.

Bahçe estetiği

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Resimde yer alan evi bir anlığına bahçesiz ve yalın bir ev olarak düşünün ve görselliğinden doğallığından, çekiciliğinden neler kaybettiğini kendi gözlerinizle görün. Bu evin bahçesi eve bir zarafet kazandırırken aynı zamanda yemyeşil çim alanı  hamağı ve verandası ile ev sakinlerinin dinlenmesi ve bahçe keyfi yapması için tüm imkanlara sahip bir şekilde düzenlenerek evin cazibesini artırmış.

Zarif ve doğal

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Resimde yer alan bu ev, bahçenin görselliği ile daha görsel ve daha çekici bir ev olarak sizi karşılıyor. Yalın bir ev olsa çok beğenmeyeceğiniz bu evi bahçesinin görselliği ve estetiği nedeniyle daha çekici buluyorsunuz. Az bir alan da olsa yeşil çim alanı nedeniyle evin verandası ve terası size dinlenme anında doğal hayat ile iç içe olma fırsatı sunuyor.

Görsel cepheler

Dış cephe Emrah Yasuk Modern Evler
Emrah Yasuk

Dış cephe

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Bahçe düzenlemesinin titiz bir şekilde yapılması evin görselliğini artırdığı gibi evin tüm cephelerinin çekiciliğini de artırır. Bu ev örneğinde olduğu gibi çok şık ve büyüleyici güzellikte yapılan peyzaj düzenlemesi evin tüm cephelerini farklı karakteristik özellikler ile donatmış ve her açıdan muhteşem görünmesini sağlamış.

Beyaz ve yeşil uyumu

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Evinizi resimdeki gibi beyaz dış cephe kaplaması ile kaplayacaksanız yapmanız gereken ideal beyaz ve yeşil renk uyumu sağlamak ve evinizin bahçesini muhteşem bir güzelliğe sahip olacak şekilde düzenlemektir.  Bahçe alanı yeşil çimlerin yanında yıl boyu yeşil kalacak bodur yıllık bitkiler ile düzenlendiğinde evinizin etrafında yıl boyu yemyeşil bir bahçe yer alacak ve evinizin cazibesini artıracaktır.

Yeşil bir bahçe içinde bir inci

RIVERSIDE - OMERLI / ISTANBUL SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Kırsal Evler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

RIVERSIDE – OMERLI / ISTANBUL

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Bu örnek evimiz yemyeşil bir bahçe uygulaması arasında bir inci gibi parlıyor. Evin muhteşem bir güzelliğe ve görselliğe sahip olmasının yanında  bahçesinin görselliği ve doğal hali insanın gözlerini kamaştırıyor. Yeşil  bahçenin estetik bir şekilde düzenlenmiş olması ve uzun yıllık ağaçların yer alıyor olması bahçenin bir doğal orman görüntüsüne sahip olmasını sağlamış.

Villa bahçeleri

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Günümüzde villaların tercih edilme sebepleri arasında  geniş ve estetik bahçelere sahip olması gelir. Bu nedenle villa düşüncesi insanları mutlu eder. Örnek resimde bahçe peyzajı yapılmış, görsel anlamda muhteşem bir dış cepheye sahip villa yer alıyor. Yem yeşil bahçesi ve araba yolunun kenarlarında yer alan bodur bitkileri ile insanı mutlu eden bir bahçe görüntüsüne sahip.

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Bahçe ve teras keyfi

CCT 175 Villa Project in Yalova, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Evler
CCT INVESTMENTS

CCT 175 Villa Project in Yalova

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Evin bahçesinin düzenli bir peyzaja sahip olması o evin görsel anlamda kusursuz ve estetik anlamda da eksiksiz bir ev olmasını sağlar. Örnek resimde yer alan ve muhteşem bir bahçe peyzajına sahip olan bu ev yemyeşil bahçeye bakan terası ve verandası  ile kusursuz bir ev olarak karşımızda duruyor.

Heybetli evler ve bahçeler

Kırmızı İnşaat - Çeşme 18 Villaları, Akseki Yapı Akseki Yapı Modern Evler
Akseki Yapı

Kırmızı İnşaat – Çeşme 18 Villaları

Akseki Yapı
Akseki Yapı
Akseki Yapı

Bir evin bahçesi ne kadar görkemli olursa o ev  o kadar heybetli bir ev olur. Resimde yer alan evi bahçesiz bir ev olarak düşündüğünüzde ne kadar zayıf görüneceğini düşündüğünüzde resimde yer alan bahçenin heybeti ve görkemi evin heybetini de artırdığını göreceksiniz. Düzenli bir şekilde yapılan peyzajı ile muhteşem görünen bu ev insanın uzun yıllar genç kalmasını sağlayacaktır.

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