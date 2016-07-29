Türkiye'den 8 muhteşem bahçeli ev

Bahçe; bir evin gerdanlığı gibidir. Evi daha doğal bir ev haline getirirken aynı zamanda ev sakinleri için dinlenme alanı olarak da kullanılır. Özellikle günümüzde yeşil alan sayısı gittikçe azalıyorken bir evin bahçesinin olması son derece önemlidir. Ülkemizde bahçeli ev konseptinin değeri çok bilinmemesine rağmen son yıllarda çok hızlı bir şekilde bahçeli evler yaygınlaşmış ve insanlar bahçeli evlerin değerini anlamaya başlamışlar. Ülkemizde yer alan bahçeli ev örneklerini bir araya getiren homify, bahçeli bir ev de olması gereken tüm detayları, tüm özellikleri ve dikkat edilmesi gereken tüm püf noktalarını gözler önüne seriyor. Bahçenin bir eve verdiği estetiği, doğallığı ve görselliği kendi evinize vermek istiyorsanız evinizin bahçesini bu özelliklere ve detaylara uygun bir şekilde düzenlemelisiniz.
Resimde yer alan evi bir anlığına bahçesiz ve yalın bir ev olarak düşünün ve görselliğinden doğallığından, çekiciliğinden neler kaybettiğini kendi gözlerinizle görün. Bu evin bahçesi eve bir zarafet kazandırırken aynı zamanda yemyeşil çim alanı hamağı ve verandası ile ev sakinlerinin dinlenmesi ve bahçe keyfi yapması için tüm imkanlara sahip bir şekilde düzenlenerek evin cazibesini artırmış.
Resimde yer alan bu ev, bahçenin görselliği ile daha görsel ve daha çekici bir ev olarak sizi karşılıyor. Yalın bir ev olsa çok beğenmeyeceğiniz bu evi bahçesinin görselliği ve estetiği nedeniyle daha çekici buluyorsunuz. Az bir alan da olsa yeşil çim alanı nedeniyle evin verandası ve terası size dinlenme anında doğal hayat ile iç içe olma fırsatı sunuyor.
Bahçe düzenlemesinin titiz bir şekilde yapılması evin görselliğini artırdığı gibi evin tüm cephelerinin çekiciliğini de artırır. Bu ev örneğinde olduğu gibi çok şık ve büyüleyici güzellikte yapılan peyzaj düzenlemesi evin tüm cephelerini farklı karakteristik özellikler ile donatmış ve her açıdan muhteşem görünmesini sağlamış.
Evinizi resimdeki gibi beyaz dış cephe kaplaması ile kaplayacaksanız yapmanız gereken ideal beyaz ve yeşil renk uyumu sağlamak ve evinizin bahçesini muhteşem bir güzelliğe sahip olacak şekilde düzenlemektir. Bahçe alanı yeşil çimlerin yanında yıl boyu yeşil kalacak bodur yıllık bitkiler ile düzenlendiğinde evinizin etrafında yıl boyu yemyeşil bir bahçe yer alacak ve evinizin cazibesini artıracaktır.
Bu örnek evimiz yemyeşil bir bahçe uygulaması arasında bir inci gibi parlıyor. Evin muhteşem bir güzelliğe ve görselliğe sahip olmasının yanında bahçesinin görselliği ve doğal hali insanın gözlerini kamaştırıyor. Yeşil bahçenin estetik bir şekilde düzenlenmiş olması ve uzun yıllık ağaçların yer alıyor olması bahçenin bir doğal orman görüntüsüne sahip olmasını sağlamış.
Günümüzde villaların tercih edilme sebepleri arasında geniş ve estetik bahçelere sahip olması gelir. Bu nedenle villa düşüncesi insanları mutlu eder. Örnek resimde bahçe peyzajı yapılmış, görsel anlamda muhteşem bir dış cepheye sahip villa yer alıyor. Yem yeşil bahçesi ve araba yolunun kenarlarında yer alan bodur bitkileri ile insanı mutlu eden bir bahçe görüntüsüne sahip.
Evin bahçesinin düzenli bir peyzaja sahip olması o evin görsel anlamda kusursuz ve estetik anlamda da eksiksiz bir ev olmasını sağlar. Örnek resimde yer alan ve muhteşem bir bahçe peyzajına sahip olan bu ev yemyeşil bahçeye bakan terası ve verandası ile kusursuz bir ev olarak karşımızda duruyor.
Bir evin bahçesi ne kadar görkemli olursa o ev o kadar heybetli bir ev olur. Resimde yer alan evi bahçesiz bir ev olarak düşündüğünüzde ne kadar zayıf görüneceğini düşündüğünüzde resimde yer alan bahçenin heybeti ve görkemi evin heybetini de artırdığını göreceksiniz. Düzenli bir şekilde yapılan peyzajı ile muhteşem görünen bu ev insanın uzun yıllar genç kalmasını sağlayacaktır.