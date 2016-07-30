Evinizin çatısını dönüştürmek için 7 sansasyonel tasarım

Çatılar, evlerin üzerini örten ve dekoratif görüntüleri ile evin daha estetik olmasına katkı sağlayan yapılardır. Yeni yapılan binalarda muhteşem tasarımlar yapılarak evin görselliği artırılırken eski binalarda da dönüşümlerle daha sağlam ve daha görsel çatılar ortaya çıkarılmaktadır. Evlerin çatıları; seçilen malzemeler, kullanılan ahşap ve çelik seçimi, kiremit türü ve rengi gibi bir çok etkene bağlı olarak değişkenlik gösterir. Evinizin çatısını yenileyecekseniz homify tarafından derlenen birbirinden farklı çatıların modern dönüşümlerini içeren bu yazımızı incelemeli ve evinizin çatısı ile uyumlu olan çatı dekorasyonunu evinize uyarlamalısınız. Evinizin daha görsel çekici ve estetik çizgilere sahip bir ev olmasını istiyorsanız örnek çatı tasarımlarını yakından incelemelisiniz.