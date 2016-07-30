Evinizin çatısını dönüştürmek için 7 sansasyonel tasarım

Çatılar, evlerin üzerini örten ve dekoratif görüntüleri ile evin daha estetik olmasına katkı sağlayan yapılardır. Yeni yapılan binalarda muhteşem tasarımlar yapılarak evin görselliği artırılırken eski binalarda da dönüşümlerle daha sağlam ve daha görsel çatılar ortaya çıkarılmaktadır. Evlerin çatıları; seçilen malzemeler, kullanılan ahşap ve çelik seçimi, kiremit türü ve rengi gibi bir çok etkene bağlı olarak değişkenlik gösterir. Evinizin çatısını yenileyecekseniz homify tarafından derlenen birbirinden farklı çatıların modern dönüşümlerini içeren bu yazımızı incelemeli ve evinizin çatısı ile uyumlu olan çatı dekorasyonunu evinize uyarlamalısınız. Evinizin daha görsel çekici ve estetik çizgilere sahip bir ev olmasını istiyorsanız örnek çatı tasarımlarını yakından incelemelisiniz.
Bir evin mimarisi çok ince ayrıntılar ile belirlenmiş ise resimdeki gibi çok ince bir geometriye sahip çatı tasarımı ortaya çıkacaktır. Betonarma çatının geometrik desenlerle pekiştirilmesi ve evin genel iç ortamına uygun bir şekilde hayata geçirilmesi çatının görselliğinin salona yansımasını sağlamış ve salon kusursuz bir güzelliğe sahip olmuş. Bütüncül bir dekorasyon için çatı ve salon bir arada tasarlanmalıdır.
Tavan tasarımının sansasyonel olması için resimdeki gibi özel işlemelere sahip bir tasarım yapmalısınız. Alçıpan tavan kalıplarını tercih etmeli ve ister orta noktaya ister kenarlara özel led aydınlatmalar yerleştirerek tavanınızın görselliğinin muhteşem olmasını sağlayabilirsiniz.
Tavanın dekoratif bir tavan olması için orijinal yapılar kullanmalı ve tavan dekorasyon elemanlarını kullanarak görselliği ortaya çıkarmalısınız. Tavan uygulaması yapacağınız alanın dekorasyonu da çok önemlidir. Renk tercihleri ve asma tavan elemanlarının renkleri ve dokuları birbiri ile uyumlu olmalıdır. Örnek resimde yer alan uygulamadan görüleceği gibi şık ve estetik bir tavan tasarımı evin genel görünümünü daha görsel hale getirecektir.
Tavan işlemeleri her zaman zor ve meşakkatli işlemeler olsa da sonuç olarak ortaya çıkan muhteşem ötesi tavan güzelliği insanı mutlu ediyor. Tavanda yer alan ve narin sıvalar üzerine yapılan işlemeler hem odanın şıklığını artırmış hem de tavanın klasik bir tavandan çıkıp insanları mutlu eden bir tavan haline gelmesini sağlamıştır.
Tavan inşası sırasında yapının dayanıklı ve uzun ömürlü olması için resimdeki gibi mukavemeti yüksek betonlar tercih edilir. Resimde görüleceği üzere beton tavan evin görselliğini azaltsa da beton duvarların ve merdivenin uyumlu bir şekilde dekore edilmesi ile beton tavanın görselliği de artırılmış. Cam yürüyüş alanı ve aydınlatma tavanın göze batmasını önlemiş.
Ahşap malzemeler kullanıldıkları alanlarda muhteşem görüntüler oluşturdukları gibi görsel ve zarif alanlar ortaya çıkararak evin genel dekorasyonunu da muhteşem bir hale getirirler. Örnek tavan dekorasyonunda ahşaplar tavan kaplama malzemesi olarak kullanılmış, bahçe ile iç içe olan bir odanın doğal ve zarif bir tavan sahip olması sağlanmış. Üçgen çatı şeklinde tasarlanmış olan tavan aynı şekilde ahşaplar ile kaplanarak göz kamaştırıcı bir güzellik ortaya çıkarılmış.
Bir evin rustik tarzda dekore edilmesi ve bu dekorasyon ile eşsiz bir güzelliğe sahip olması çatısının da görsel ve zarif bir şekilde rustik tarzda dekore edilmesi gerekir. Örnek çatı uygulamasında olduğu gibi ahşap ve rustik bir çatı düzenlemesi yaparak evinizin genel dekorasyonunun görsel, zarif ve çekici olmasını sağlar. Özgün çatı tasarımı korunarak yapılan yenileme işlemi sonucunda rustik tarz daha belirgin olarak ortaya çıkarılmış ve çatının görselliğinin üst düzeyde olması sağlanmış.