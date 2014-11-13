homify 360°: Çimento fabrikasından mimari başyapıtına La Fábrica

homify 360° serimizde bugün sizlere çok özel bir yapıdan söz edeceğiz. Hikâyemiz, İspanyol mimar Ricardo Bofill'in 1973 tarihinde, Barselona'dan yaklaşık on kilometre uzaklıktaki Sant Just Devern'de bulunan bir çimento fabrikasından haberdar olmasıyla başlıyor. Bofill tarafından bulunduğunda, otuz silodan ve farklı büyüklüklerdeki dev galerilerden oluşan devasa fabrika kompleksi terk edilmiş ve metruk bir halde. Binanın içinde hiçbir yere gitmeyen tuhaf merdivenler, korkunç beton yapılar, sağa sola saçılmış küflü demir parçaları ve buna benzer birçok şey bulunuyor.

Ancak Ricardo Bofill'in bir vizyonu var, o burayı bir büro ya da atölyeye değil, çok amaçlı olarak kullanılabilecek bir komplekse çevirmeye karar veriyor ve ekibiyle birlikte işe koyuluyor. İşte bu yazıda sizlere iki yıllık bir çalışmanın ardından tamamen yenilenen, içinde ofislerin, arşivlerin, bir kütüphanenin, atolyelerin ve sergi salonlarının olduğu müthiş bir modern komplekse dönüştürülen La Fábrica'yı tanıtacağız. İşte mükemmel bir restorasyon çalışmasının ayrıntıları: