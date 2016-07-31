Bu evde bir ömrü geçirebilirim

Modern mimarlık temel olarak, biçimi basitleştirerek, hiçbir işlevi olmayan süslemelerin yapıdan kaldırılmasını ilke edinir. Çelik, cam ve beton gibi geleneksel yapılarda görmeye alışık olmadığımız malzemeleri kullanan modern üslup, son 50 yılın belki de en çok eser veren ekolüdür. Modern mimari ürünlerinde işlemeli duvarlara, oymalı sütunlara, cumbalara, rölyeflere özetle fonksiyonel olmayan hiçbir ayrıntıya yer verilmez. Peki modern mimarinin ürettiği özel konutlar ne gibi özellikler taşır? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere hem mimarisi hem de dekorasyonu ile modern yapıya sahip olan bir ev tanıtacağız. Bu yalın ve kullanışlı ev sayesinde modern stil hakkında daha detaylı fikirler edinebilirsiniz.

Modern stilleri ile dikkat çeken farklı yapılar da tanımak isterseniz “Görenleri kıskandıracak 7 ev” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.