Bu evde bir ömrü geçirebilirim

Modern mimarlık temel olarak, biçimi basitleştirerek, hiçbir işlevi olmayan süslemelerin yapıdan kaldırılmasını ilke edinir. Çelik, cam ve beton gibi geleneksel yapılarda görmeye alışık olmadığımız malzemeleri kullanan modern üslup, son 50 yılın belki de en çok eser veren ekolüdür. Modern mimari ürünlerinde işlemeli duvarlara, oymalı sütunlara, cumbalara, rölyeflere özetle fonksiyonel olmayan hiçbir ayrıntıya yer verilmez. Peki modern mimarinin ürettiği özel konutlar ne gibi özellikler taşır? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere hem mimarisi hem de dekorasyonu ile modern yapıya sahip olan bir ev tanıtacağız. Bu yalın ve kullanışlı ev sayesinde modern stil hakkında daha detaylı fikirler edinebilirsiniz.
Modern stilleri ile dikkat çeken farklı yapılar da tanımak isterseniz “Görenleri kıskandıracak 7 ev” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Modern mimarinin en belirgin özelliği yapılarda işlevi olmayan detaylar barındırmamasıdır. Bunun yanı sıra keskin çizgilere sahip ve oldukça sade bir stildir. Tek katlı bu ev ise betonarme yapısı, kontrast renkleri, geniş cam kapıları ve modern çatısı ile tarzının bütün özelliklerini taşıyor. Evin dış cephesinde beyaz silikon cephe boyası tercih edilmiş. Siyah çatı ve pervazlarla kontrast oluşturan bu beyaz duvarlar evin yalınlığının en büyük göstergesi gibi. Evinizin dış cephesini basit bir yenilemeyle daha modern bir hale getirmek isterseniz usta boyacılara danışabilirsiniz.
Kullanılan açık renklerin ve kontrast renk dengesinin yanı sıra eve modernlik kazandıran bir diğer özellik de aydınlatmalar olmuş. Evin hemen her odasında birden fazla ışıklandırma ögesi bulunuyor. Tavan lambalarına ek olarak kimi zaman lambader veya abajur kimi zaman led veya spotlar kullanılan ev oldukça başarılı bir şekilde aydınlatılmış. Mutfak dekorasyonun başarılı bir yerleşim ve geniş mutfak adası dikkat çekiyor. Bol sayıda depolama alanı ile de mutfağa fonksiyonellik kazandırılmış.
Oturma odasında rahat deri kaplama mobilyalar kullanılmış. Puf minderleri ve yumuşak yapılarıyla oldukça konforlu görünen bu koltuk takımı evin değerini artırıyor. Aksesuar olarak büyük hacimli nesneler seçilmiş ve az sayıda kullanılmış. Böylece alanın daha geniş görünmesi sağlanmış. Geniş cam kapılar ile bahçeye bakan bu oturma odası hem aydınlatma hem de ferahlık yönünden oldukça iyi planlanmış bir yapıya sahip.
Oturma odası, yemek odası ve mutfağın açık planlandığını ve yerleşimlerinin oldukça iyi yapıldığını görebilirsiniz. Mutfak ile oturma odasının arasında ise dikdörtgen bir duvar şöminesi dikkat çekiyor. Şık spot ışıkların yanı sıra alevlerle de aydınlanabilecek ortam kış akşamlarında muhteşem bir ambiyansa sahip olabilir.
Evde odaların açık planlanması, beyaz rengin tercih edilmesi, alternatif ışıklandırmalar kullanılması ve büyük pencereler bir araya gelince ferahlık kendiliğinden gelmiş. Evin bütün odaları son derece aydınlık ve ferah bir havaya sahip. Mutfak dekorasyonunda endüstriyel ekipmanlar tercih edilmiş ve aksesuara pek yer verilmemiş bu yönüyle minimal bir özelliğe de sahip.
Evin antre ve holünde geniş gömme dolaplar dikkat çekiyor. Bol sayıda depolama alanı ile fonksiyonellik kazanan dekorasyon neredeyse eksiksiz ve dengeli bir minimalizme sahip. Birkaç saksı ile oluşturulan bitkilendirme ve birkaç modern tablo dışında evde pek aksesuara rastlanmıyor. Bütün odalarda hakim olan özellik ise beyazlık ve ferahlık.
Evin oldukça bakımlı bir bahçesi var. Bahçeye açılan terasta ahşap zemin döşemesi kullanılmış. Rattan bahçe mobilyası ile de tamamlanan teras dekorasyonu evin iç mekanı ile uyum sağlayacak kadar sade ve şık.