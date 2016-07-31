Türkiye'den 8 büyüleyici taş ev örneği

Ev inşası sırasında kullanılan malzemeler arasında geleneksel Anadolu evlerinin vazgeçilmezi olan taşlar günümüzde de eski evlerin restorasyonlarında, yenileme işlemlerinde kullanılmak ve yeni bir bina inşası için hem ekonomik hem de çevreci bir malzeme olarak ön planda yer alıyor. Taş evler; yapıları ereği kalın duvarlar oluşturdukları için evin için doğal bir serinlik oluşturup dışarının ısısı ile iç ortamı tamamen bağımsız iki mahal haline getirmektedir. Bu nedenle yalıtım açısından da son derece mükemmel bir malzeme olarak kullanılmaktadır. Ayrıca taş evlerde sıva yapma ve dış cephe estetiği için özel dekorasyonlar yapmak gibi ekstra işlerle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Taş malzemenin doğal güzelliği evinizin göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olmasını sağlar. Bu gün homify farkı ile sizlere taş evlerin estetiğin, ve göz alıcı güzelliklerini sergiledikleri örneklerin bir araya getirilmiş derlemesini sunuyoruz. Bu derleme de taş evlerin ne kadar doğal ve mest edici güzelliğe sahip olduğuna şahit olacaksınız.