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Türkiye'den 8 büyüleyici taş ev örneği

ümit atdağ ümit atdağ
Stonia, Zeus Tasarım Ltd. Şti. Zeus Tasarım Ltd. Şti. Modern Evler
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Ev inşası sırasında kullanılan malzemeler arasında geleneksel Anadolu evlerinin vazgeçilmezi olan taşlar günümüzde de eski evlerin restorasyonlarında, yenileme işlemlerinde kullanılmak ve yeni bir bina inşası için hem ekonomik hem de çevreci bir malzeme olarak ön planda yer alıyor. Taş evler; yapıları ereği kalın duvarlar oluşturdukları için evin için doğal bir serinlik oluşturup dışarının ısısı ile iç ortamı tamamen bağımsız iki mahal haline getirmektedir. Bu nedenle yalıtım açısından da son derece mükemmel bir malzeme olarak kullanılmaktadır. Ayrıca taş evlerde sıva yapma ve dış cephe estetiği için özel dekorasyonlar yapmak gibi ekstra işlerle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Taş malzemenin doğal güzelliği evinizin göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olmasını sağlar. Bu gün homify farkı ile sizlere taş evlerin estetiğin, ve göz alıcı güzelliklerini sergiledikleri örneklerin bir araya getirilmiş derlemesini sunuyoruz. Bu derleme de taş evlerin ne kadar doğal ve mest edici güzelliğe sahip olduğuna şahit olacaksınız.

Doğanın içinde taş güzelliği

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Bir kır evi veya doğa içinde bir ev yaptıracaksanız resimde yer alan ve taş malzemenin verdiği doğallık ile muhteşem görünen, doğa içinde sırıtmayan bir taş ev yaptırmalısınız. Taş evler her halleri ile muhteşem görünen yapılar olduğu gibi estetik kaygı göz ardı edilerek doğal güzelliği ve doğal estetiği insanı mutlu etmeye yetiyor.

Kırsal bir kale

Karia, Zeus Tasarım Ltd. Şti. Zeus Tasarım Ltd. Şti. Modern Evler
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Karia

Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Taş evler bütün mimari tasarımlarda rahatlıkla uygulanabilen ve kolayca inşa edilen yapı malzemeleri olduğu için resimde yer alan ve kale mimarisine göre inşa edilmiş bir evi kolayca yapabilirsiniz. Bu yapı da olduğu gibi kullanacağınız derz ve  dolgu malzemeleri evin estetiğini, zarafetini ve görselliğini ön plana çıkarır. Bu ev aynı zamanda doğal bir klima etkisi yaratacağından iklimlendirme gibi bir sorun yaşamazsınız.

Taşın zarafeti

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Evler
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Taş evler her halleri ile doğal bir zarafete sahip oldukları gibi özel aydınlatmalar ile resimdeki gibi muhteşem görseller de yaratabilir. Evinizin dış cephesinin sıvasız ve boyasız bir şekilde çok zarif olmasını isterseniz şık bir aydınlatma tasarımı yaparak örnek evde olduğu gibi doğal bir güzellik ortaya çıkarabilirsiniz.

Kapı ve pencereler

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Genel Görünüm

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Taş evlerin doğal güzelliğini artırmak ve pekiştirmek için resimde yer alan yapı da olduğu gibi özel kapı ve pencereler yapabilir, taşların doğal renkleri ile uyumlu renkler seçerek bu kapı ve pencereler boyayabilirsiniz. Sonuç olarak ortaya resimdeki gibi göz alıcı bir güzelliğe sahip taş ev dış cephesi çıkacaktır.

Dış cephe şıklığı

Bağyüzü Taş Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Kırsal Evler Taş
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Bağyüzü Taş Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Taş evler doğal güzellikleri ile  insana huzur veren bir estetiğe sahiptir. Ancak dış cephe güzelliklerini artırmak ve insanların hayran kalacakları bir dış cephe ortaya çıkarmak için resimdeki gibi özel taş dubalar ve demir şebekeler yapabilir, pencere kanatlarını göz alıcı güzellikte renklere boyayarak unutulmaz bir görsel oluşturabilirsiniz.

Taş konaklar

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Evler
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Ülkemizde özellikle İç Anadolu'da taş malzemelerden yapılmış konaklara çok rastlarsınız. Bölgenin iklimsel özelliklerine göre bu taş evler oldukça korunaklıdır. Resimde yer alan taş ev örneğinde olduğu gibi görsel, estetik ve zarafet dolu bu evler aynı zamanda uzun ömürlü oldukları içinde tercih edilirler.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Çiftlik evleri

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Evler Taş Çeşme,Alaçatı,Taş ev,Restorasyon,Minimalist,Alaçatı Taşı,Teras,Reisdere,Beyaz,Ege,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Çiftlik evleri bulundukları bölgeye özgü oldukları için betonarme yerine taş evler olarak inşa edilir. Bu örnekte olduğu gibi hem görsel olması hem doğa ile uyumlu olması hem de insana huzur vermesi açısından muhteşem bir görünüme sahip olan taş evler inşa edilir. Bahçe peyzajı ile uyumlu bir taş ev insanın içini huzurla doldurur.

Muhteşem tasarım

Stonia, Zeus Tasarım Ltd. Şti. Zeus Tasarım Ltd. Şti. Modern Evler
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Stonia

Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Bu örnek evimiz bir akarsu kenarına  yapılmış taş ev olarak karşımızda duruyor. Tasarımının kusursuz olmas, kullanılan malzemenin taş olması ve su kenarında doğanın içinde olması gibi etkelnerden dolayı muhteşem ve kusursuz duruyor. Uzaktan baktığınızda bir kalyei andıran görüntüsü, doğasının görselliği ile muhteşem bir birliktelik oluşturmuş.

Herkesin sahip olmak isteyeceği bir ev
Bu taş evlerden siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

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