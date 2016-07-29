Harika bir ahşap modüler ev projesi!

Yapı malzemelerinin her geçen gün gelişmesi ve çeşitlerinin artması, daha kullanışlı ve ekonomik yapı çözümleri sunuyor. Bunların içerisinde en yaygın olanı, son yıllarda ülkemizde de kullanılan modüler yapı sistemleridir. Modüler yapı, tıpkı bir yapboz gibi parçalardan oluşan, ana malzemeleri fabrikalarda üretilen ve yerleşeceği alana taşınabilen yapılar olarak biliniyor. Çelik konstrüksiyon evler, konteyner evler ve prefabrik yapılar da birer modüler yapı çeşididir. Modüler yapıların betonarmelere göre birçok avantajı bulunmasının yanı sıra neredeyse hiçbir eksiği yoktur. Modüler yapılarda betonarme toplu konutlarının aksine kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Ayrıca modüler yapılarda genelde çelik konstrüksiyon kullanıldığı için çok daha dayanıklı ve sağlamdır. Minimum inşaat atığı çıkardığı ve beton sulama gibi ihtiyaçları olmadığı için inşası oldukça ekolojiktir. Betonarme yapılarla aynı konfor ve özelliklerde üretilebilen modüler yapıları monte edip yerleştirdikten sonra bile başka alanlara taşıma şansınız vardır. Üstelik hızlı üretimi ve inşası da cabası. Bu kadar çok avantajı barındıran modüler yapılar yeni nesil mimarinin yükselen yıldızı oluyor. Eğer siz de betonarme yapılara alternatif arıyorsanız bu yazımızda sizlere muhteşem bir ahşap modüler ev tanıtacağız. Evinizi yaptırmaya başlamadan önce bu evle mutlaka tanışın.