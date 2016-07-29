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Harika bir ahşap modüler ev projesi!

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LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Rustik Oturma Odası
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Yapı malzemelerinin her geçen gün gelişmesi ve çeşitlerinin artması, daha kullanışlı ve ekonomik yapı çözümleri sunuyor. Bunların içerisinde en yaygın olanı, son yıllarda ülkemizde de kullanılan modüler yapı sistemleridir. Modüler yapı, tıpkı bir yapboz gibi parçalardan oluşan, ana malzemeleri fabrikalarda üretilen ve yerleşeceği alana taşınabilen yapılar olarak biliniyor. Çelik konstrüksiyon evler, konteyner evler ve prefabrik yapılar da birer modüler yapı çeşididir. Modüler yapıların betonarmelere göre birçok avantajı bulunmasının yanı sıra neredeyse hiçbir eksiği yoktur. Modüler yapılarda betonarme toplu konutlarının aksine kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Ayrıca modüler yapılarda genelde çelik konstrüksiyon kullanıldığı için çok daha dayanıklı ve sağlamdır. Minimum inşaat atığı çıkardığı ve beton sulama gibi ihtiyaçları olmadığı için inşası oldukça ekolojiktir. Betonarme yapılarla aynı konfor ve özelliklerde üretilebilen modüler yapıları monte edip yerleştirdikten sonra bile başka alanlara taşıma şansınız vardır. Üstelik hızlı üretimi ve inşası da cabası. Bu kadar çok avantajı barındıran modüler yapılar yeni nesil mimarinin yükselen yıldızı oluyor. Eğer siz de betonarme yapılara alternatif arıyorsanız bu yazımızda sizlere muhteşem bir ahşap modüler ev tanıtacağız. Evinizi yaptırmaya başlamadan önce bu evle mutlaka tanışın.

Proje

LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Ahşap ev
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Evin projesi A tipi çatılı, ahşap, verandalı ve tek katlı olarak tasarlanmış. Çatı katındaki odaların çatı pencereleri ile aydınlatıldığı kullanışlı bir model. Ahşap evlerin bütün avantajlarını taşıyan bu yapı aynı zamanda modüler olmasıyla da bir adım öne çıkıyor. Çatı malzemeleri hakkında daha detaylı bilgi almak ya da profesyonel görüşüne başvurmak için çatı uzmanlarına danışabilirsiniz.  

Kolay uygulanabilir modüler yapı

LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Ahşap ev
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Modüler evlerin üretim ve uygulama kolaylıklarından yukarıda bahsetmiştik. Eğer sizin de küçük de olsa bir araziniz varsa bir uzmana danışarak alternatif yapı şekilleri ile ev yaptırabilirsiniz. Ev sahibi olmanın belki de en kolay ve ekonomik yolu modüler evler olabilir. Fabrikalarda projeye göre üretilen ve kolayca monte edilen modüler evleri yapımından sonra dilerseniz başka yerlere taşıma şansınız da var. 

264 m2 alanı ile kullanışlı bir ev

LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Ahşap ev
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Ev toplamda 264 metrekare olarak planlanmış. Üst katta iki banyolu yatak odası bulunuyor. Alt katta ise açık oturma odası, yemek odası, salon ve banyo bulunuyor. İç mekanı da dış cephesi gibi ahşap olan evin çok şık bir de terası var. Bu terası dilerseniz cam ile kapatıp kış bahçesi olarak da değerlendirebilirsiniz.  

Ahşap yapı

LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Rustik Yemek Odası
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

İç mekanı ahşap olan evin oldukça kullanışlı bir dekorasyonu var. Şık mobilyalar ve stil sahibi aksesuarlarla güzel bir ortam oluşturulmuş. Yemek odası olarak planlanan bu alanda sarı ışıklandırmanın yarattığı ambiyans dikkat çekiyor. Mutfak ve yemek odası dekorasyonu hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa Mutfak ve yemek odasının bir arada planlandığı 6 göz alıcı dekorasyon başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz. 

İç mekan

LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Rustik Oturma Odası
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

İç mekan tasarımında ahşap malzemenin bütün güzelliğini görebilirsiniz. Sarı ışıklandırmaların açık renk ahşap ile ne kadar güzel bir uyum oluşturduğunu görebilirsiniz. Ayrıca geniş pencereler sayesinde etkili bir doğal aydınlanma da sağlanmış. Perde ve halı gibi tekstil ürünlerine yer verilmeyen dekorasyonun sıra dışı bir stili var.  

Pratik uygulamalar

LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Rustik Oturma Odası
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Evin oturma odasının pencere önüne çok şık ve kullanışlı bir bank uygulaması yapılmış. Altını depolama alanı olarak, üzerini ise oturma alanı olarak kullanabileceğiniz bu bank yumuşak minderlerle de daha kullanışlı hale getirilmiş. oturma odası dekorasyonu yaparken bu tarz mimari özellikleri değerlendirmek hem eşya hem de alan tasarrufu sağlar. 

İkinci baharını yaşayan stil sahibi bir ev
Bu ahşap modüler ev projesini siz nasıl buldunuz?

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