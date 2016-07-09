Kusursuz bir ev nasıl olmalı?

Bir kısmı oturma odasına bakan mutfak dekorasyonunda modern şömine ile duvara gömülü raf sistemi dikkat çekiyor. Son derece çağdaş bir dizayna sahip mekanda ağırlıklı olarak açık tonlu ahşap kullanılmış. Renk olarak ise gri ve beyazlar eşlik ediyor. Her bir detayın uyum içerisinde olduğu mutfak modern ve şık bir örnek.