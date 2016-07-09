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Kusursuz bir ev nasıl olmalı?

nihal e. nihal e.
homify Modern Evler
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Herkesin hayalinde farklı bir ev olsa da hemen hemen hiç kimsenin karşı koyamayacağı güzellikte binalar elbette mevcuttur. Bugünkü yazımızda birbirinden gösterişli ve özenle dekore edilmiş farklı stillerdeki evlere göz atarak başlıktaki sorunun yanıtını aradık.

​Hem lüks hem çevre dostu

PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

İlk örneğimiz kuşbaşı bir çekim. Devasa bir bahçesi olan bu ev tek kelimeyle muhteşem. Bir evde hayaliniz kurduğunuz her şeye projede  bizi geniş bahçe ile güzel bir havuz karşılıyor. Lüks ve konforlu olmasının yanı sıra çevre dostu da olan ev, çatısında bulunan güneş panelleri sayesinde enerji tasarrufu sağlıyor.

​Mutfak yemek odası bir arada

PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Yemek Odası
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Bir kısmı oturma odasına bakan mutfak dekorasyonunda modern şömine ile duvara gömülü raf sistemi dikkat çekiyor. Son derece çağdaş bir dizayna sahip mekanda ağırlıklı olarak açık tonlu ahşap kullanılmış. Renk olarak ise gri ve beyazlar eşlik ediyor. Her bir detayın uyum içerisinde olduğu mutfak modern ve şık bir örnek.

​Farklı ve kullanışlı

O.S. Çalışma Ofisi, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

O.S. Çalışma Ofisi

CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

İkinci örneğimiz oldukça ilgi çekici bir çalışma. Co Mimarlık Dekorasyon İnşaat tarafından ofis olarak hazırlanan bina sıra dışı verandası, büyük pencereleri ve eğimli çatısıyla kendi stilini konuşturuyor. Binanın iki yanında yer alan havuz ise yine alışılmadık bir tasarım fikri.

​Şık toplantı salonu

O.S. Çalışma Ofisi CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

O.S. Çalışma Ofisi

CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Ofis kullanımı için tasarlanan binanın toplantı salonu dışı kadar gösterişli. 28 kişilik devasa toplantı masası beyaz rengiyle göz kamaştırıyor. Odadaki diğer mobilyalar ile siyah derinde konforlu kanepeler.

​Cazip villa

DIŞ CEPHE ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Mermer Beyaz
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

DIŞ CEPHE

ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

Ülkemizden bir başka örneği gördüğümüz resim modern bir villa örneği. Çocuklu aileler için ideal olan binada yok yok. Geniş camları sayesinde gün ışığından bolca yararlanan ev sakinleri sıcak havalarda serin havuzun tadını doyasıya çıkarıyor.

​Biraz da sağlık

İÇ MEKAN-FITNESS ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Mermer Beyaz
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

İÇ MEKAN-FITNESS

ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

Dış cephesini gördüğümüz villanın içi de bir o kadar etkileyici. Villanın sürprizlerinden biri içinde bir spor salonu olması. Böylece güneşin tadını çıkarıp dinlenirken aynı zamanda sağlığınızı ihmal etmeden sporunuzu yapabiliyorsunuz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​Saraydan farksız

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Sıradaki örneğimiz belki de görüp görebileceğiniz en ihtişamlı evlerden biri. Adeta bir sarayı andıran evin dış cephesi görenleri hayran bırakıyor. Devasa havuzuna ek olarak kapıdaki heykeller, görkemli dış cephe tasarımı ile rüyalarımıza girecek cinsten bir çalışma.

​Buyurmaz mısınız?

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Villanın içine girdiğimizde adeta nefesimiz kesiliyor çünkü en az dışı kadar şaşaalı bir mekan burası. Yüksek tavanlı evin detayları bak bak bitmiyor. Mekanı olduğundan daha zengin gösteren öğelerin başında iki yanda bulunan merdivenler geliyor. Ek olarak işlemeli yer döşemesi, çift ayna gibi ayrıntıların her biri ayrı bir zarafet.

​Rus masalı

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Evler
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Bir Rus mimarının elinden çıkma bu ev dış görünüşüyle masal evlerini andırır cinsten. Koyu renkli büyük çatısıyla kontrast oluşturan beyaz duvarlarına ek olarak ön bahçedeki rengarenk çiçekler insanın içini açıyor. Acaba içi nasıl?

​Ağır klasik

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Yatak Odası
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Evin dış görünüşü sevimli de olsa içi alabildiğine büyük ve gösterişli. Ana yatak odasını gördüğümüz resimde klasik stilde hazırlanmış dekorasyon epey görkemli. Bu tür bir tasarım bazı insanlar için alaturka da olsa zenginliği göstermesi bakımından hala revaçta. Gece mavisi ile gümüş rengin harmanlanmasından oluşan yatak odasında altın renkli lambalar bir parça uyumsuz kalmış denebilir.

​Cennet gibi

Mondäne Villa am See, Gerhard Blank Fotografie für Immobilien & Architektur Gerhard Blank Fotografie für Immobilien & Architektur Akdeniz Evler
Gerhard Blank Fotografie für Immobilien &amp; Architektur

Gerhard Blank Fotografie für Immobilien & Architektur
Gerhard Blank Fotografie für Immobilien &amp; Architektur
Gerhard Blank Fotografie für Immobilien & Architektur

Kocaman yemyeşil bir arazi üzerine inşa edilmiş üç katlı lüks ev nefes kesen bir manzaraya bakıyor. Üstelik yeşilliklerin içinde muhteşem bir havuz var. Adeta cenneti andıran evin acaba içi nasıl?

​Asil ve zarif

Mondäne Villa am See, Gerhard Blank Fotografie für Immobilien & Architektur Gerhard Blank Fotografie für Immobilien & Architektur Kırsal Yemek Odası
Gerhard Blank Fotografie für Immobilien &amp; Architektur

Gerhard Blank Fotografie für Immobilien & Architektur
Gerhard Blank Fotografie für Immobilien &amp; Architektur
Gerhard Blank Fotografie für Immobilien & Architektur

Binanın yemek odasını gördüğümüz resimde tarz olarak kırsal olmakla birlikte sade ve geleneksel bir dizayn hakim. Altın varaklı tablo, klasik detaylı masa takımı, sade perdeler, gösterişli lamba ve halısız ahşap parkesiyle huzur veren bir yemek odası.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Her biri farklı bir mimariye sahip birbirinden güzel 10 ev’ başlığına bakabilirsiniz.

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