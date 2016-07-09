Kusursuz bir ev nasıl olmalı?

Herkesin hayalinde farklı bir ev olsa da hemen hemen hiç kimsenin karşı koyamayacağı güzellikte binalar elbette mevcuttur. Bugünkü yazımızda birbirinden gösterişli ve özenle dekore edilmiş farklı stillerdeki evlere göz atarak başlıktaki sorunun yanıtını aradık.
İlk örneğimiz kuşbaşı bir çekim. Devasa bir bahçesi olan bu ev tek kelimeyle muhteşem. Bir evde hayaliniz kurduğunuz her şeye projede bizi geniş bahçe ile güzel bir havuz karşılıyor. Lüks ve konforlu olmasının yanı sıra çevre dostu da olan ev, çatısında bulunan güneş panelleri sayesinde enerji tasarrufu sağlıyor.
Bir kısmı oturma odasına bakan mutfak dekorasyonunda modern şömine ile duvara gömülü raf sistemi dikkat çekiyor. Son derece çağdaş bir dizayna sahip mekanda ağırlıklı olarak açık tonlu ahşap kullanılmış. Renk olarak ise gri ve beyazlar eşlik ediyor. Her bir detayın uyum içerisinde olduğu mutfak modern ve şık bir örnek.
İkinci örneğimiz oldukça ilgi çekici bir çalışma. Co Mimarlık Dekorasyon İnşaat tarafından ofis olarak hazırlanan bina sıra dışı verandası, büyük pencereleri ve eğimli çatısıyla kendi stilini konuşturuyor. Binanın iki yanında yer alan havuz ise yine alışılmadık bir tasarım fikri.
Ofis kullanımı için tasarlanan binanın toplantı salonu dışı kadar gösterişli. 28 kişilik devasa toplantı masası beyaz rengiyle göz kamaştırıyor. Odadaki diğer mobilyalar ile siyah derinde konforlu kanepeler.
Ülkemizden bir başka örneği gördüğümüz resim modern bir villa örneği. Çocuklu aileler için ideal olan binada yok yok. Geniş camları sayesinde gün ışığından bolca yararlanan ev sakinleri sıcak havalarda serin havuzun tadını doyasıya çıkarıyor.
Dış cephesini gördüğümüz villanın içi de bir o kadar etkileyici. Villanın sürprizlerinden biri içinde bir spor salonu olması. Böylece güneşin tadını çıkarıp dinlenirken aynı zamanda sağlığınızı ihmal etmeden sporunuzu yapabiliyorsunuz.
Sıradaki örneğimiz belki de görüp görebileceğiniz en ihtişamlı evlerden biri. Adeta bir sarayı andıran evin dış cephesi görenleri hayran bırakıyor. Devasa havuzuna ek olarak kapıdaki heykeller, görkemli dış cephe tasarımı ile rüyalarımıza girecek cinsten bir çalışma.
Villanın içine girdiğimizde adeta nefesimiz kesiliyor çünkü en az dışı kadar şaşaalı bir mekan burası. Yüksek tavanlı evin detayları bak bak bitmiyor. Mekanı olduğundan daha zengin gösteren öğelerin başında iki yanda bulunan merdivenler geliyor. Ek olarak işlemeli yer döşemesi, çift ayna gibi ayrıntıların her biri ayrı bir zarafet.
Bir Rus mimarının elinden çıkma bu ev dış görünüşüyle masal evlerini andırır cinsten. Koyu renkli büyük çatısıyla kontrast oluşturan beyaz duvarlarına ek olarak ön bahçedeki rengarenk çiçekler insanın içini açıyor. Acaba içi nasıl?
Evin dış görünüşü sevimli de olsa içi alabildiğine büyük ve gösterişli. Ana yatak odasını gördüğümüz resimde klasik stilde hazırlanmış dekorasyon epey görkemli. Bu tür bir tasarım bazı insanlar için alaturka da olsa zenginliği göstermesi bakımından hala revaçta. Gece mavisi ile gümüş rengin harmanlanmasından oluşan yatak odasında altın renkli lambalar bir parça uyumsuz kalmış denebilir.
Kocaman yemyeşil bir arazi üzerine inşa edilmiş üç katlı lüks ev nefes kesen bir manzaraya bakıyor. Üstelik yeşilliklerin içinde muhteşem bir havuz var. Adeta cenneti andıran evin acaba içi nasıl?
Binanın yemek odasını gördüğümüz resimde tarz olarak kırsal olmakla birlikte sade ve geleneksel bir dizayn hakim. Altın varaklı tablo, klasik detaylı masa takımı, sade perdeler, gösterişli lamba ve halısız ahşap parkesiyle huzur veren bir yemek odası.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Her biri farklı bir mimariye sahip birbirinden güzel 10 ev’ başlığına bakabilirsiniz.