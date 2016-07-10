현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Benim neden aklıma gelmedi diyeceğiniz 14 bahçe fikri

nihal e. nihal e.
Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping Modern Bahçe
Loading admin actions …

Havaların ısınması ile birlikte daha çok vakit geçirdiğimiz bahçelerin tamamen size özgü ve benzersiz olmasını istiyorsanız bahçe ile ilgili tasarım fikirlerine bir göz atmalısınız. Bugünkü yazımızda işinizi kolaylaştırmak için bazı öneriler hazırladık. Gelin, hep birlikte okuyalım.

​Ahşap çardak

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Eğer resimdeki kadar geniş bir araziniz varsa sıcak havalarda bahçenin tadını çıkarmanın en iyi yolu gölgelik alanlar meydana getirmektir. Hiçbir zaman modası geçmeyen çardaklar güneş altında dinlenmek için en iyi alternatiflerden biridir. Üstelik resimde olduğu gibi içini dayayıp döşeyebilirsiniz de.

​Orijinal bahçe kapısı

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Modern Bahçe
Teknik Metal Ferforje

Ferforje Bahçe Kapıları

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

Bahçe dekorasyonu ile ilgili yapabileceğiniz yeniliklerden biri orijinal tasarımlı bir bahçe kapısına sahip olmak olabilir. Özellikle bu örnekte olduğu gibi ağaç dalı figürlü bir kapı bahçe ile de son derece uyumlu olacaktır.

​Bahçede ayna

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping Modern Bahçe
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

Neden olmasın? Esasen çok basit dekorasyon fikri olsa da bahçeye ayna yerleştirmek gayet estetik olabilir. Ayrıca bu örnekteki gibi bitkilerle kaplı bir duvara farklı boy ve ebatlarda çeşit çeşit ayna yerleştirirseniz her gören bir daha bakacaktır.

​Bahçeyi süsleyin

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ. GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ.

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Eğer bir arka bahçeniz varsa tıpkı örnekte olduğu gibi adeta bir oda gibi süsleyebilirsiniz. Ahşap yer döşemesine yerleştirilen minderler yatağa benzediği gibi duvarlara monte edilen çeşitli aksesuarlar ve kafesler son derece güzel görünüyor.

​Kasa kasa bitki

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo Rustik Bahçe Ahşap
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

Bu örnekte ise iki tane yaratıcı fikir görüyoruz. Bahçe duvarı kara tahta olarak tasarlanmış, böylece üzerini çizebiliyorsunuz. Farklı hizalarda yerleştirilen palet duvar saksıları da bir o kadar orijinal.

​Modern bahçe yolu

Hausgarten Peek - Cube Garden, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften Modern Bahçe
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

Başarılı bir peyzaj çalışması gördüğümüz fotoğrafta gri çakıl taşları ile bezenmiş bahçede farklı noktalara yerleştirilen küçük yeşil bitkiler yer alıyoruz. Grilerin arasında daha da dikkat çekici hale gelen yeşillikler modern tasarımıyla göz alıcı.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​Kutu gibi

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Bahçe
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Eğer engebeli bir arazide küçük bir bahçe alanınız varsa orayı da kullanışlı hale getirmek mümkün. Küçük ahşap bir tabaka üzerinde yerleştirilen beyaz minderli hasır koltuk ve diğer objeler her ne kadar sayıca az da olsa epey estetik durmuş.

​Kendine has çeşme

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ. GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ.

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Tamamen doğal taş ve bitkilerle kat kat yükselen modern çeşmenin en üst basamağında yer alan çömlek etnik bir hava katıyor. Basit ancak orijinal çeşme tasarımı gayet başarılı.

​Yeşillikler her yeri sarsın

S-Line Pergola EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches Bahçe
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

S-Line Pergola

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

Taş bir ev duvarına çatı sundurma örneği gördüğümüz resimde yeşillikler zemin yerine ahşap çatı üzerinde yer alıyor. Yer zemininin de taş döşeme olduğu düşünülürse bu ezber bozan bitkiler eğlenceli bir görünüm meydana getirmiş.

​Geometrik şekiller

Ogród w pigułce, GREENERIA GREENERIA Kolonyal Bahçe
GREENERIA

GREENERIA
GREENERIA
GREENERIA

Sıradaki örneğin peyzajı oldukça güzel ve düzenli. Bahçe alanında çakıllık gibi bölümlerin hep kare şeklinde olduğu göz çarpıyor. Çimenler üzerinde yer alan beyaz taşlar da yine kare şeklinde. Legoları andıran bir şekilde ilerleyen taş düzeni kuşbakışı sevimli durmuş.

​Etnik tasarımlar

homify Bahçe
homify

homify
homify
homify

Siyah demirler üzerine beyaz perdelerle meydana gelen çardak yazlık evler için eğlenceli bir fikir. Şekil itibariyle otantik bir formu olan çardak oldukça özgün bir çalışma. Eğer sık sık davetler veriyorsanız ve geniş bir bahçeniz varsa değerlendirebilirsiniz.

​Mistik çeşme

Kompletter Garten in München, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH Asyatik Bahçe
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH

Kirchner Garten & Teich GmbH
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH
Kirchner Garten & Teich GmbH

Asyatik stilde inşa edilmiş beton çeşme basit bir tasarıma sahip olmasına rağmen çok güçlü. Hemen yanında bulunan buda heykeli ile birlikte mistik etkisi daha da güçlenen çeşme bu tür doğu kültürlerinden hoşlanan için başarılı.

​Asılı çiçekler

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores Modern Bahçe
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Bahçelerin vazgeçilmez unsuru olan saksıların sıradan ve klasik modellerini almak yerine bu örnekteki gibi daha farklı tasarımlarını alırsanız bir anda bahçeniz benzersiz hale gelebilir. Kase şekilli saksıları duvara rahatlıkla asabileceğiniz gibi dilerseniz askılık da kullanabilirsiniz.

​Kıvrımlı bahçe

Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Modern Bahçe
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması

asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Bir başka bahçe peyzajı özellikle kıvrımlı şekliyle göz alıcı hale gelmiş. Farklı renklerdeki çiçekleri ortaya koymak yerine kenarlara yerleştirerek hem ayak altında olması engellenmiş hem de daha düzenli durmuş.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Yaz mevsimini güzel geçirmek için 12 parlak fikir’ başlığına göz atabilirsiniz.

Ah bu ev benim olsa...
Bu bahçe fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler