Benim neden aklıma gelmedi diyeceğiniz 14 bahçe fikri

Havaların ısınması ile birlikte daha çok vakit geçirdiğimiz bahçelerin tamamen size özgü ve benzersiz olmasını istiyorsanız bahçe ile ilgili tasarım fikirlerine bir göz atmalısınız. Bugünkü yazımızda işinizi kolaylaştırmak için bazı öneriler hazırladık. Gelin, hep birlikte okuyalım.
Eğer resimdeki kadar geniş bir araziniz varsa sıcak havalarda bahçenin tadını çıkarmanın en iyi yolu gölgelik alanlar meydana getirmektir. Hiçbir zaman modası geçmeyen çardaklar güneş altında dinlenmek için en iyi alternatiflerden biridir. Üstelik resimde olduğu gibi içini dayayıp döşeyebilirsiniz de.
Bahçe dekorasyonu ile ilgili yapabileceğiniz yeniliklerden biri orijinal tasarımlı bir bahçe kapısına sahip olmak olabilir. Özellikle bu örnekte olduğu gibi ağaç dalı figürlü bir kapı bahçe ile de son derece uyumlu olacaktır.
Neden olmasın? Esasen çok basit dekorasyon fikri olsa da bahçeye ayna yerleştirmek gayet estetik olabilir. Ayrıca bu örnekteki gibi bitkilerle kaplı bir duvara farklı boy ve ebatlarda çeşit çeşit ayna yerleştirirseniz her gören bir daha bakacaktır.
Eğer bir arka bahçeniz varsa tıpkı örnekte olduğu gibi adeta bir oda gibi süsleyebilirsiniz. Ahşap yer döşemesine yerleştirilen minderler yatağa benzediği gibi duvarlara monte edilen çeşitli aksesuarlar ve kafesler son derece güzel görünüyor.
Bu örnekte ise iki tane yaratıcı fikir görüyoruz. Bahçe duvarı kara tahta olarak tasarlanmış, böylece üzerini çizebiliyorsunuz. Farklı hizalarda yerleştirilen palet duvar saksıları da bir o kadar orijinal.
Başarılı bir peyzaj çalışması gördüğümüz fotoğrafta gri çakıl taşları ile bezenmiş bahçede farklı noktalara yerleştirilen küçük yeşil bitkiler yer alıyoruz. Grilerin arasında daha da dikkat çekici hale gelen yeşillikler modern tasarımıyla göz alıcı.
Eğer engebeli bir arazide küçük bir bahçe alanınız varsa orayı da kullanışlı hale getirmek mümkün. Küçük ahşap bir tabaka üzerinde yerleştirilen beyaz minderli hasır koltuk ve diğer objeler her ne kadar sayıca az da olsa epey estetik durmuş.
Tamamen doğal taş ve bitkilerle kat kat yükselen modern çeşmenin en üst basamağında yer alan çömlek etnik bir hava katıyor. Basit ancak orijinal çeşme tasarımı gayet başarılı.
Taş bir ev duvarına çatı sundurma örneği gördüğümüz resimde yeşillikler zemin yerine ahşap çatı üzerinde yer alıyor. Yer zemininin de taş döşeme olduğu düşünülürse bu ezber bozan bitkiler eğlenceli bir görünüm meydana getirmiş.
Sıradaki örneğin peyzajı oldukça güzel ve düzenli. Bahçe alanında çakıllık gibi bölümlerin hep kare şeklinde olduğu göz çarpıyor. Çimenler üzerinde yer alan beyaz taşlar da yine kare şeklinde. Legoları andıran bir şekilde ilerleyen taş düzeni kuşbakışı sevimli durmuş.
Siyah demirler üzerine beyaz perdelerle meydana gelen çardak yazlık evler için eğlenceli bir fikir. Şekil itibariyle otantik bir formu olan çardak oldukça özgün bir çalışma. Eğer sık sık davetler veriyorsanız ve geniş bir bahçeniz varsa değerlendirebilirsiniz.
Asyatik stilde inşa edilmiş beton çeşme basit bir tasarıma sahip olmasına rağmen çok güçlü. Hemen yanında bulunan buda heykeli ile birlikte mistik etkisi daha da güçlenen çeşme bu tür doğu kültürlerinden hoşlanan için başarılı.
Bahçelerin vazgeçilmez unsuru olan saksıların sıradan ve klasik modellerini almak yerine bu örnekteki gibi daha farklı tasarımlarını alırsanız bir anda bahçeniz benzersiz hale gelebilir. Kase şekilli saksıları duvara rahatlıkla asabileceğiniz gibi dilerseniz askılık da kullanabilirsiniz.
Bir başka bahçe peyzajı özellikle kıvrımlı şekliyle göz alıcı hale gelmiş. Farklı renklerdeki çiçekleri ortaya koymak yerine kenarlara yerleştirerek hem ayak altında olması engellenmiş hem de daha düzenli durmuş.
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