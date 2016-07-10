Benim neden aklıma gelmedi diyeceğiniz 14 bahçe fikri

Neden olmasın? Esasen çok basit dekorasyon fikri olsa da bahçeye ayna yerleştirmek gayet estetik olabilir. Ayrıca bu örnekteki gibi bitkilerle kaplı bir duvara farklı boy ve ebatlarda çeşit çeşit ayna yerleştirirseniz her gören bir daha bakacaktır.