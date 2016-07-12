현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Ufak dekorasyon hileleri ile yepyeni bir atmosfer yaratmak

Homify TR Homify TR
homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Loading admin actions …

Evlerimizin dekorasyonları ne kadar kusursuz olursa olsun, mobilyalarımızı ne kadar seversek sevelim, her ev arada bir küçük de olsa değişikliğe ihtiyaç duyar. Çünkü insan sürekli değişen bir varlıktır ve Herakleitos'un da dediği gibi “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” Bu yüzden insanlar da çoğunlukla durağanlıktan sıkılmaya meyillidir ve yaşam alanları da bir süre sonra sıkıcılaşmaya başlar. Hepimizin zaman zaman sırf değişiklik olsun mobilyaların yerlerini değiştirdiğimiz olmuştur değil mi? Siz de yaşadığınız yerlerden biraz olsun sıkıldıysanız ve bir değişime ihtiyaç duyuyorsanız bunun için illa ki mobilyalarınızı yenilemeniz ya da büyük masraflar yapmanız veya kendinizi zahmete sokarak mobilyaların ve odaların yerlerini değiştirmekle zaman harcamanız gerekmez. Bugün sizlerle yaşam alanlarına yenilik katan ve içerideki atmosferi değiştirebilecek kadar kuvvetli ancak ekonomik olarak belinizi bükmeyecek ve sizi zahmete sokmayacak küçük dekorasyon ipuçları paylaşacağız. Daha önce benzer bir konuya Küçük bütçelerle gösterişli evler yaratmak isimli yazımızda da değinmiştik. Bugünse ayrıntılara odaklanacağız ve evinizde büyük değişimler yaratmadan yeni bir atmosfer oluşturmanın sırlarını vereceğiz.

Tezgah üstü duvarlara stickerlar

s k a n d y n a w s k i b ł ę k i t, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz İskandinav Mutfak
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Mutfaklarda tezgahların üzerindeki duvar kısmı çoğunlukla fayans kaplı oluyor ve fayanslar da oldukça çabuk solan, eskiyen ve yıpranan yapılara sahip oluyorlar. Mutfak fayanslarınızdan sıkıldıysanız fayansları baştan aşağı değiştirmenize gerek yok. Artık bu alanlar için üretilmiş birbirinden şık stickerlar mevcut. Yapıştırıcılı yapısıyla kolaylıkla fayans üstlerine uygulayabileceğiniz bu dekorlar aynı zamanda çok daha kolay bir temizlik sağlıyor ve istediğiniz zaman kolayca değişebiliyor.

Çengel askılıklar

Banheiro e Lavabo Rústico, Vida Rústica Artesanato e Decoração Vida Rústica Artesanato e Decoração BanyoAksesuarlar
Vida Rústica Artesanato e Decoração

Vida Rústica Artesanato e Decoração
Vida Rústica Artesanato e Decoração
Vida Rústica Artesanato e Decoração

Oldukça ucuz bir fiyata satın alabileceğiniz çengellerden askılık ya da perdelik yapabilirsiniz. Perdelerinizi tutacak şekilde ya da banyoda havlularınızı asabileceğiniz şekilde dizayn ettiğiniz bu tarz çengel askılar estetik görünümleriyle bulundukları odalarda hemen dikkat çekmeyi başarıyorlar. Tabii yaratıcılığınızı kullanıp bu örnekte olduğu gibi çiçeklerle ya da başka objelerle askılarınızı süsleyebilir ve çok daha dikkat çekici bir hale getirebilirsiniz.

Duvar çıkartmaları

Stickers muraux, Pitimana Pitimana Duvar & ZeminDuvar Süsleri
Pitimana

Pitimana
Pitimana
Pitimana

Duvarlarınız evinizde kolay yoldan değişiklik yaratmak için en ideal alanlardır. Duvarlarınızın rengi, dokusu, dekorasyonu içinde bulunduğu yaşam alanının genel atmosferini belirler ve ona ana karakterini kazandırır. Artık her yerde bulabileceğiniz duvar çıkartmaları ile en kolay yoldan evinize yeni bir enerji katabilirsiniz.

Duvar perdeleri

wall hanging, Strigo GmbH Strigo GmbH Ticari alanlar Oteller
Strigo GmbH

wall hanging

Strigo GmbH
Strigo GmbH
Strigo GmbH

Dediğimiz gibi bir evi kolayca değiştirmenin en ideal yolu duvarlardır. Ancak duvar dekorasyonu denilince aklımıza hemen duvar kağıtları ya da büyük tablolar geliyor. Oysa hem sıra dışı hem de eşsiz bir estetik meydana getirmek istiyorsanız mutlaka duvar  perdelerine bir göz atın deriz.

Cesur perdeler

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild Pencere & KapılarPerde & Tüller
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

Perde denilince aklımızda beliren modeller hep birbirinin aynısı oluyor. Renk ve desen çeşitliliği nedense sınırlı bir yelpazeye sahip olan perdelerinizi çok daha cesur renk ve modellerden seçerek tüm odanıza cesur bir dekorasyon havası katabilirsiniz.

Bitkiler ve çiçekler

Blumen Large, Bloomon Deutschland Bloomon Deutschland Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Bloomon Deutschland

Bloomon Deutschland
Bloomon Deutschland
Bloomon Deutschland

Çiçek ve bitkiler de evinize yenilik ve ferahlık katmanın en güzel ve doğal yollarından biri. Örneğin salonunuzda güzel bir cam vazo ve içinde her hafta değiştirdiğiniz farklı farklı renkli çiçekler her hafta yeni bir enerji verecektir size.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Kütüphane ve raflar

homify Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
homify

homify
homify
homify

Eğer tam bir kitap kurduysanız bu önerimiz tam size göre. Kütüphaneler ve raflar yalnızca entelektüel bilgi birikimi açısından değil aynı zamanda estetik açıdan da evlerimize sofistike ve havalı bir estetik katan tasarım unsurlarından biri. Evinizde sıra dışı bir yenilik yapmak istiyorsanız umulmadık yerlere raflar ve kitaplar koyun; mesela yemek odasına!

Göz alıcı bir ayna

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Aynaların dekorasyondaki yeri çok büyük. Fonksiyonel olarak mekanları olduğundan daha büyük gösteriyorlar ve ayrıca bulundukları odaya ekstra bir ferahlık katıyorlar. Sıra dışı çerçeve ve tasarımlar ise aynaların estetik etkisini iki katına çıkarıyor adeta.

Tablo ve resimleri asmayın!

Coleção LOLOCA, Loloca Design Loloca Design Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Loloca Design

Loloca Design
Loloca Design
Loloca Design

Tablolar, resimler, fotoğraflar… Duvarda asılı manzaralar geliyor aklınıza değil mi? Şimdi tablolarınızı ya da çerçeveli resimlerinizi duvardan indirip yere koyma zamanı. Stil sahibi ve ezber bozan bir yaşam alanı yaratmak işte bu kadar kolay!

Bir babadan kızına muhteşem bir hediye: İnanılmaz ev yenilemesi
Bu dekorasyon hilelerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler