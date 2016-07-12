Ufak dekorasyon hileleri ile yepyeni bir atmosfer yaratmak

Evlerimizin dekorasyonları ne kadar kusursuz olursa olsun, mobilyalarımızı ne kadar seversek sevelim, her ev arada bir küçük de olsa değişikliğe ihtiyaç duyar. Çünkü insan sürekli değişen bir varlıktır ve Herakleitos'un da dediği gibi “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” Bu yüzden insanlar da çoğunlukla durağanlıktan sıkılmaya meyillidir ve yaşam alanları da bir süre sonra sıkıcılaşmaya başlar. Hepimizin zaman zaman sırf değişiklik olsun mobilyaların yerlerini değiştirdiğimiz olmuştur değil mi? Siz de yaşadığınız yerlerden biraz olsun sıkıldıysanız ve bir değişime ihtiyaç duyuyorsanız bunun için illa ki mobilyalarınızı yenilemeniz ya da büyük masraflar yapmanız veya kendinizi zahmete sokarak mobilyaların ve odaların yerlerini değiştirmekle zaman harcamanız gerekmez. Bugün sizlerle yaşam alanlarına yenilik katan ve içerideki atmosferi değiştirebilecek kadar kuvvetli ancak ekonomik olarak belinizi bükmeyecek ve sizi zahmete sokmayacak küçük dekorasyon ipuçları paylaşacağız. Daha önce benzer bir konuya Küçük bütçelerle gösterişli evler yaratmak isimli yazımızda da değinmiştik. Bugünse ayrıntılara odaklanacağız ve evinizde büyük değişimler yaratmadan yeni bir atmosfer oluşturmanın sırlarını vereceğiz.