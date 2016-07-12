Ufak dekorasyon hileleri ile yepyeni bir atmosfer yaratmak

Evlerimizin dekorasyonları ne kadar kusursuz olursa olsun, mobilyalarımızı ne kadar seversek sevelim, her ev arada bir küçük de olsa değişikliğe ihtiyaç duyar. Çünkü insan sürekli değişen bir varlıktır ve Herakleitos'un da dediği gibi “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” Bu yüzden insanlar da çoğunlukla durağanlıktan sıkılmaya meyillidir ve yaşam alanları da bir süre sonra sıkıcılaşmaya başlar. Hepimizin zaman zaman sırf değişiklik olsun mobilyaların yerlerini değiştirdiğimiz olmuştur değil mi? Siz de yaşadığınız yerlerden biraz olsun sıkıldıysanız ve bir değişime ihtiyaç duyuyorsanız bunun için illa ki mobilyalarınızı yenilemeniz ya da büyük masraflar yapmanız veya kendinizi zahmete sokarak mobilyaların ve odaların yerlerini değiştirmekle zaman harcamanız gerekmez. Bugün sizlerle yaşam alanlarına yenilik katan ve içerideki atmosferi değiştirebilecek kadar kuvvetli ancak ekonomik olarak belinizi bükmeyecek ve sizi zahmete sokmayacak küçük dekorasyon ipuçları paylaşacağız. Daha önce benzer bir konuya Küçük bütçelerle gösterişli evler yaratmak isimli yazımızda da değinmiştik. Bugünse ayrıntılara odaklanacağız ve evinizde büyük değişimler yaratmadan yeni bir atmosfer oluşturmanın sırlarını vereceğiz.
Mutfaklarda tezgahların üzerindeki duvar kısmı çoğunlukla fayans kaplı oluyor ve fayanslar da oldukça çabuk solan, eskiyen ve yıpranan yapılara sahip oluyorlar. Mutfak fayanslarınızdan sıkıldıysanız fayansları baştan aşağı değiştirmenize gerek yok. Artık bu alanlar için üretilmiş birbirinden şık stickerlar mevcut. Yapıştırıcılı yapısıyla kolaylıkla fayans üstlerine uygulayabileceğiniz bu dekorlar aynı zamanda çok daha kolay bir temizlik sağlıyor ve istediğiniz zaman kolayca değişebiliyor.
Oldukça ucuz bir fiyata satın alabileceğiniz çengellerden askılık ya da perdelik yapabilirsiniz. Perdelerinizi tutacak şekilde ya da banyoda havlularınızı asabileceğiniz şekilde dizayn ettiğiniz bu tarz çengel askılar estetik görünümleriyle bulundukları odalarda hemen dikkat çekmeyi başarıyorlar. Tabii yaratıcılığınızı kullanıp bu örnekte olduğu gibi çiçeklerle ya da başka objelerle askılarınızı süsleyebilir ve çok daha dikkat çekici bir hale getirebilirsiniz.
Duvarlarınız evinizde kolay yoldan değişiklik yaratmak için en ideal alanlardır. Duvarlarınızın rengi, dokusu, dekorasyonu içinde bulunduğu yaşam alanının genel atmosferini belirler ve ona ana karakterini kazandırır. Artık her yerde bulabileceğiniz duvar çıkartmaları ile en kolay yoldan evinize yeni bir enerji katabilirsiniz.
Dediğimiz gibi bir evi kolayca değiştirmenin en ideal yolu duvarlardır. Ancak duvar dekorasyonu denilince aklımıza hemen duvar kağıtları ya da büyük tablolar geliyor. Oysa hem sıra dışı hem de eşsiz bir estetik meydana getirmek istiyorsanız mutlaka duvar perdelerine bir göz atın deriz.
Perde denilince aklımızda beliren modeller hep birbirinin aynısı oluyor. Renk ve desen çeşitliliği nedense sınırlı bir yelpazeye sahip olan perdelerinizi çok daha cesur renk ve modellerden seçerek tüm odanıza cesur bir dekorasyon havası katabilirsiniz.
Çiçek ve bitkiler de evinize yenilik ve ferahlık katmanın en güzel ve doğal yollarından biri. Örneğin salonunuzda güzel bir cam vazo ve içinde her hafta değiştirdiğiniz farklı farklı renkli çiçekler her hafta yeni bir enerji verecektir size.
Eğer tam bir kitap kurduysanız bu önerimiz tam size göre. Kütüphaneler ve raflar yalnızca entelektüel bilgi birikimi açısından değil aynı zamanda estetik açıdan da evlerimize sofistike ve havalı bir estetik katan tasarım unsurlarından biri. Evinizde sıra dışı bir yenilik yapmak istiyorsanız umulmadık yerlere raflar ve kitaplar koyun; mesela yemek odasına!
Aynaların dekorasyondaki yeri çok büyük. Fonksiyonel olarak mekanları olduğundan daha büyük gösteriyorlar ve ayrıca bulundukları odaya ekstra bir ferahlık katıyorlar. Sıra dışı çerçeve ve tasarımlar ise aynaların estetik etkisini iki katına çıkarıyor adeta.
Tablolar, resimler, fotoğraflar… Duvarda asılı manzaralar geliyor aklınıza değil mi? Şimdi tablolarınızı ya da çerçeveli resimlerinizi duvardan indirip yere koyma zamanı. Stil sahibi ve ezber bozan bir yaşam alanı yaratmak işte bu kadar kolay!