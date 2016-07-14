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Kusursuz yaşam alanı dekorasyonları

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D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Modern Mutfak
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Hepimiz şüphesiz ki evimizi kusursuz bir şekilde dizayn etmek isteriz. Peki bunun anahtarı nedir? Bir eve girdiğinizde ilk gözünüze çarpan şeyin ne olduğunu düşünürsek bu sorunun cevabına da çok daha kolay ulaşabiliriz. Bir eve girdiğimizde aslında ne mobilyalar, ne tasarım, ne de tarz ilk olarak dikkatimizi çeker; bir evin ilk izlenimi kesinlikle düzeninden oluşur. Düzenli bir dizayna sahip olan evler, dağınık olmayan yapılarıyla her zaman daha pırıl pırıl, daha ferah, daha iç açıcı görünür ve aslında kusursuz bir dekorasyon yaratmanın da ana koşulu düzenli bir dekorasyon yaratmaktır. İşte bu yazımızda sizlerle birbirinden farklı tarz ve modellere sahip kusursuz yaşam alanı dekorasyonlarını inceleyeceğiz. Her odanın farklı bir dizayna sahip olmasına rağmen tek bir ortak noktası var: O da pürüzsüz bir düzene sahip olmaları. Bu birbirinden farklı ama her biri birbirinden güzel yaşam alanları Ordu'da yer alan Yücel Partners tarafından tasarlanmış.  

Fonksiyonel ve aydınlık bir giyinme odası

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners Modern Giyinme Odası dressing room,giyinme odası,cupboard,dolap
yücel partners

İ&M YILDIZ EVİ

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Eğer evinizde bir giyinme odanız varsa ya da yeni bir giyinme odası oluşturmayı planlıyorsanız ilk olarak odanın aydınlık ve fonksiyonel olmasına yoğunlaşmanız gerekir. Giyinme odaları tamamen işlevsel ve fazla zaman geçirilmeyen yaşam alanlarıdır ve bu yüzden de odanın tamamen işlevine göre dizayn edilmesi gerekir. Düzen bu odalar için daha da önemlidir çünkü aradığınızı hızlı ve kolay bulabilmek gündelik hayatınızı kolaylaştırır. Aydınlık da aynı şekilde kullanışlılığı arttıran önemli tasarım unsurlarından biri. 

Klasik bir salon

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Klasik Oturma Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Bu klasik salonda çarpıcı bir ağırbaşlılık hakim. İkonik Chesterfield model kanepe ve koltuklar odanın ana karakterini belirleyen temel tasarım unsurları olarak öne çıkıyor. Kahverengi tonlarının hakim olduğu dekorasyonda tüm ayrıntılar özenle birbirleriyle uyum içinde olacak şekilde dizayn edilmiş. Salon dekorasyonlarında önemli olan sıkış tıkış olmayan ve ferah bir dizayn oluşturma kuralının da en hakiki örneklerinden birini görüyoruz. 

Yatak odasında dinlendiricilik esas

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners Modern Yatak Odası frame,resim çerçevesi,yatak başı,bedroom
yücel partners

İ&M YILDIZ EVİ

yücel partners
yücel partners
yücel partners

homify sayfalarında sizlerle paylaştığımız dekorasyon kurallarından biri de yatak odaları için dinlendirici ve huzurlu bir atmosfer yaratmanın esas olduğu. Ancak dinlendiriciliğin ön plana çıkması demek şıklık faktörünü bir nebze bile azaltmıyor. Bu hem estetiğiyle hem de konforuyla göz dolduran yatak odası da bunun en büyük örneği. 

Mutfak adaları

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners Modern Mutfak country,mutfak dolabı,mutfak adası
yücel partners

İ&M YILDIZ EVİ

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Modern mutfak adaları artık her geçen gün giderek yaygınlaşan ve mutfak dekorasyonlarında hem estetik açıdan hem de fonksiyonel açıdan harikalar yaratan tasarım unsurlarından biri. Bahsettiğimiz gibi düzeni ve ahengi sağlayan bu tarz mutfak adaları mutfaklardaki çalışma alanınızı arttırırken aynı zamanda şık ve derli toplu, ekstra bir dağınıklık yaratmayan oturma alanları da oluşturuyor. 

Ahşap unsurlar

Gesto drink & food, yücel partners yücel partners Ticari alanlar Yeme & İçme
yücel partners

Gesto drink & food

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Dekorasyonunuzda doğal bir ahenk yaratmanın bir diğer yolu da mobilyalarınızı seçerken ahşap unsurlara ağırlık vermeniz. Ahşap, dokusu itibariyle insanda huzur ve ferahlık yaratan bir malzeme ve uyumlu kullanıldığında dekorasyonlarda harikalar yaratıyor. Eğer siz de ahşap mobilyalara ilgi duyuyorsanız, homify sayfalarındaki Profesyoneller butonuna basarak Marangozlar sekmesi altındaki uzmanların işlerini inceleyebilir ve istediğinizle iletişime geçebilirsiniz. 

Modern bir ahenk

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners İskandinav Oturma Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Klasik oturma odalarında düzen görmeye alışığız, anca modern salon dekorasyonlarında bazen bu tasarım kuralı unutuluyor. Sizin tarzınız klasik değilse ve modern bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız bunu da örnekteki her bir ayrıntısı incelikle tasarlanmış ahenk içindeki dekorasyon gibi düzenli ve ferah bir tasarım uygulamalısınız. 

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Küçük mutfaklar için pratik tasarımlar

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners İskandinav Oturma Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Her mutfak ortaya kocaman bir mutfak adası koyulacak kadar geniş bir alana sahip olmuyor elbette. Ancak küçük mutfaklar için de pratik çözümler bulmak ve düzenli ve şık bir yaşam alanı ortaya çıkarmak mümkün. Tıpkı bu resimde gördüğümüz gibi…  

Pırıl pırıl bir banyo

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Klasik Banyo
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Banyo dekorasyonunuza karar verirken aklınızda tutmanız gereken üç şey var: Hijyen, aydınlık ve fonksiyon. Bu üçünün bir araya gelmesi demekse zaten mükemmel bir şıklık ve estetiğin kendiliğinden ortaya çıkması anlamına geliyor. 

Önce & Sonra: Sıcak ve mütevazı bir aile evi
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