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Hayallerinizi süsleyecek bir villa projesi

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Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Bahçe
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Hani bazı evlere görür görmez aşık oluruz ya, işte bugün kapılarını çalacağımız villa projesi de o evlerden bir tanesi olmaya aday. Mimari yapısından iç mimarisine, dekorasyon tarzından mobilya tercihlerine kadar her şeyiyle göz kamaştıran ve modern insanın her türlü ihtiyacını karşılayacak kadar da fonksiyonel ve geniş bir villa. Gelin lafı uzatmayalım, hemen gezmeye başlayalım…

Ön cephe

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Evler
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Eve ilk görüşte aşık olacağınızı söylemiştik. Dış cephesi ve mimarisiyle büyüleyici bir estetiğe sahip olan bu şahane villa birbuçuk katlı olarak dizayn edilerek ezber bozan bir mimari ortaya çıkarıyor. Evin dış cephesinde kullanılan farklı renkler ve farklı malzemeler mükemmel bir uyumla harmanlanırken geniş park alanı ve giriş de tüm yapıya adeta bir sanat eseri havası veriyor.

Havuz ve teras

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Bahçe
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Ancak evin ön cephesi buz dağının yalnızca görünen kısmını temsil ediyor. Evin arka tarafında adeta bir cennet var: Geniş teras alanı, havuz, güneşlenme alanı ve boydan boya camla kaplı odalar. Sağ tarafta yer alan açık hava sineması tasarımı ise evin lüks seviyesini arttıran özel ve keyifli tasarım unsurlarından. Böyle bir bahçede insan yaz aylarının her dakikasını geçirebilir değil mi?

Yemek alanı

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Yemek Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Evin içinde de dışarıda yer alan görkemi hissedebiliyorsunuz. Şık tasarımlı yemek alanında klasik bir dekorasyon tarzı benimsenmiş. İkonik sandalyeler, şık bir ahşap masa ve aynalı duvar dekorasyonu dekorasyonun temelini oluştururken yukarıdan sarkan ve yemek masasını vurgulayan avize de bu klasik şıklığı tamamlıyor.

Oturma odası

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Oturma Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Yemek alanının hemen yanında yer alan oturma alanı hem modern hem de klasik unsurları bir arada barındıran şık bir tasarıma sahip. Modern L kanepe modelini klasik kapitone dikişlerle harmanlayan koltuk modeli oturma alanının bel kemiğini oluşturuyor. Altın renkli bir çerçeveye sahip olan orta sehpa ise gerçek bir klasik olarak odaya ağırlığını koyuyor.

Multimedya odası

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Multimedya Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Evde oturma odası dışında bir de multimedya odası var. Bu odada dev ekran bir sinema sistemi ve konforlu kanepelerle eşsiz bir keyif bekliyor bizleri. Yan tarafta ise hem bir bar hem de bir kütüphane var.

Mutfak

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Mutfak
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Mutfakta ise hayal ettiğiniz her şey var. Gösterişli, şık, modern ve endüstriyel ögeleri bünyesinde barındıran mutfağın ana karakterini belirleyen temel tasarım unsuru ise pek tabii ki mutfağın merkezinde yer alan ve yemek masası olarak da uzanan uzun ve görkemli mutfak adası.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Genç odası

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Çocuk Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Pembelerle kaplı bu hem sevimli hem de sempatik yatak odası ise evin genç kızına ait. Pencerenin yanında aydınlık bir çalışma masası, şık mobilyalar, harika bir yatak ünitesi ve pembe beyaz bir tasarım. Prenseslere layık!

Genç odası – 2

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Çocuk Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Diğer genç odasında ise daha “cool” bir tasarım uygulanmış. Yeşilin hakim olduğu odada yine konfor ve aydınlık ve rahat bir çalışma alanı yaratmak ön planda tutulmuş.

Yatak odası

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Yatak Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Ebeveyn yatak odası ise tam anlamıyla göz kamaştırıcı bir dekorasyona sahip. Yatak ünitesinin tasarımı odanın tüm karakterini belirleyecek kadar güçlü bir tasarıma sahip. İşlemeli ahşabı, kapitone dikişli döşemeleriyle krallara layık bir tasarım. Yatak odasında bir de oturma alanı oluşturulmuş ve bu oturma alanı altın renkli harika bir panelle yatak odasından ayrılmış. Mükemmel görünüyor değil mi?

Banyo

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Banyo
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Bunca şahane tasarımdan sonra banyo da elbette bizi şaşırtmıyor. Evin geneline hakim olan klasik tarz banyoda da etkisini sürdürüyor ancak modern duşakabin ve klozet ünitesi de önemli tasarım unsurlarından.

7 adımda bahçe çeşmesi nasıl dizayn edilir?
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