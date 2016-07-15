Hayallerinizi süsleyecek bir villa projesi

Hani bazı evlere görür görmez aşık oluruz ya, işte bugün kapılarını çalacağımız villa projesi de o evlerden bir tanesi olmaya aday. Mimari yapısından iç mimarisine, dekorasyon tarzından mobilya tercihlerine kadar her şeyiyle göz kamaştıran ve modern insanın her türlü ihtiyacını karşılayacak kadar da fonksiyonel ve geniş bir villa. Gelin lafı uzatmayalım, hemen gezmeye başlayalım…
Eve ilk görüşte aşık olacağınızı söylemiştik. Dış cephesi ve mimarisiyle büyüleyici bir estetiğe sahip olan bu şahane villa birbuçuk katlı olarak dizayn edilerek ezber bozan bir mimari ortaya çıkarıyor. Evin dış cephesinde kullanılan farklı renkler ve farklı malzemeler mükemmel bir uyumla harmanlanırken geniş park alanı ve giriş de tüm yapıya adeta bir sanat eseri havası veriyor.
Ancak evin ön cephesi buz dağının yalnızca görünen kısmını temsil ediyor. Evin arka tarafında adeta bir cennet var: Geniş teras alanı, havuz, güneşlenme alanı ve boydan boya camla kaplı odalar. Sağ tarafta yer alan açık hava sineması tasarımı ise evin lüks seviyesini arttıran özel ve keyifli tasarım unsurlarından. Böyle bir bahçede insan yaz aylarının her dakikasını geçirebilir değil mi?
Evin içinde de dışarıda yer alan görkemi hissedebiliyorsunuz. Şık tasarımlı yemek alanında klasik bir dekorasyon tarzı benimsenmiş. İkonik sandalyeler, şık bir ahşap masa ve aynalı duvar dekorasyonu dekorasyonun temelini oluştururken yukarıdan sarkan ve yemek masasını vurgulayan avize de bu klasik şıklığı tamamlıyor.
Yemek alanının hemen yanında yer alan oturma alanı hem modern hem de klasik unsurları bir arada barındıran şık bir tasarıma sahip. Modern L kanepe modelini klasik kapitone dikişlerle harmanlayan koltuk modeli oturma alanının bel kemiğini oluşturuyor. Altın renkli bir çerçeveye sahip olan orta sehpa ise gerçek bir klasik olarak odaya ağırlığını koyuyor.
Evde oturma odası dışında bir de multimedya odası var. Bu odada dev ekran bir sinema sistemi ve konforlu kanepelerle eşsiz bir keyif bekliyor bizleri. Yan tarafta ise hem bir bar hem de bir kütüphane var.
Mutfakta ise hayal ettiğiniz her şey var. Gösterişli, şık, modern ve endüstriyel ögeleri bünyesinde barındıran mutfağın ana karakterini belirleyen temel tasarım unsuru ise pek tabii ki mutfağın merkezinde yer alan ve yemek masası olarak da uzanan uzun ve görkemli mutfak adası.
Pembelerle kaplı bu hem sevimli hem de sempatik yatak odası ise evin genç kızına ait. Pencerenin yanında aydınlık bir çalışma masası, şık mobilyalar, harika bir yatak ünitesi ve pembe beyaz bir tasarım. Prenseslere layık!
Diğer genç odasında ise daha “cool” bir tasarım uygulanmış. Yeşilin hakim olduğu odada yine konfor ve aydınlık ve rahat bir çalışma alanı yaratmak ön planda tutulmuş.
Ebeveyn yatak odası ise tam anlamıyla göz kamaştırıcı bir dekorasyona sahip. Yatak ünitesinin tasarımı odanın tüm karakterini belirleyecek kadar güçlü bir tasarıma sahip. İşlemeli ahşabı, kapitone dikişli döşemeleriyle krallara layık bir tasarım. Yatak odasında bir de oturma alanı oluşturulmuş ve bu oturma alanı altın renkli harika bir panelle yatak odasından ayrılmış. Mükemmel görünüyor değil mi?
Bunca şahane tasarımdan sonra banyo da elbette bizi şaşırtmıyor. Evin geneline hakim olan klasik tarz banyoda da etkisini sürdürüyor ancak modern duşakabin ve klozet ünitesi de önemli tasarım unsurlarından.