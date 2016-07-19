Eski bir evin pırıl pırıl bir yuvaya dönüşümü

Bir evin görünümünü yargılamaya önce dış cephesinden başlarız genellikle. Eğer evin bulunduğu bina modern ve şık bir görünüme sahipse iç yaşam alanlarının da güzel, estetik ve modern bir görünüme sahip olacağını düşünürüz. Böyle düşünmemiz de son derece doğal aslında çünkü genellikle evlerin içleri ile dış cepheleri birbirleri ile uyumlu bir yapıda oluyorlar. Ancak bugün kapılarını çalacağımız evin değişimden önceki hali, apartmanın dış cephesi son derece şık ve modern olmasına rağmen, bu şıklığı ve yeniliği iç yaşam alanlarına maalesef yansıtamamış. Bunun sebebi son derece basit aslında: Bazen bir bina eski olsa bile dış cephe bakımı ve yenilemeleri düzenli olarak yapıldığında dışarıdan harika görünüyor. Ancak aynı özen ve bakım içeride de sürdürülmezse maalesef daireler birer harabeye dönüşebiliyor. Bu örnek yenileme projesinde de uzun yıllar kullanılmayan ve bakımsız kalan bir ev ele alınarak harika ve sıcacık bir yuvaya dönüştürülmüş. Nasıl mı? Gelin evin yaşam alanlarının önce eski hallerine bir göz atalım, sonra da şimdiki pırıl pırıl hallerine…
Evin çok uzun zamandır bakımsız ve ilgisiz kaldığı her halinden belli oluyor değil mi? Modası seneler önce geçmiş olan eskimiş ve yıpranmış mutfak dolapları, eski tip bir masa ve yine son derece demode olan yer döşemesi… Üstelik duvarlar da oldukça yıpranmış durumda. Neyse ki bu durum değişmek üzere…
Bu fotoğrafla bir önceki fotoğraf arasında o kadar fazla fark var ki sanki başka evlerden başka mutfaklarmış gibi görünüyor değil mi? Mutfakta eskiden kullanılan dolaplar da beyazdı ancak bu tarz modern ve şık beyaz mutfak dolapları ortamı adeta aydınlatıyor. Üst kısımda kullanılan dolaplarda camlı dolap kapakları ve country tarzı çerçeveler kullanılması mutfak alanını ferahlatan etkiler yaratıyor. Yemek masası ise üzerinde bulunan modern aydınlatma ünitesi ile tamamlanan zarif ve şık bir atmosfer sunuyor. Mutfak kapısının yenilendiğini de hemen fark edebiliyoruz.
Bir evin eski bir ev olduğunu en önce belli eden yaşam alanlarıdır biri de banyodur ve bu yüzden banyoların düzenli aralıklarla yenilenmeleri, bakımlarının yapılması ve eskiyen ögelerin değiştirilmesi gerekir. Bu banyoda da eski ve iç karartıcı bir pencere tasarımı, dağınık bir yerleşim, yıpranmış ve solmuş fayanslar ve son derece sıradan bir tasarım söz konusuymuş.
Özellikle küçük banyolar için dekorasyon fikirleri arayanlara ilham verebilecek modern nişleri banyonun ana hatlarını belirliyor. Duvar renklerinin seçimi ve modern banyo aksesuarları tertemiz ve şık bir banyo alanı yaratmış.
Küçük bir alana sahip olan banyoda ihtiyaç duyulan aydınlık ve ferah ortamı yaratabilmek için beyaz renk hakimiyeti tercih edilmiş ve modern bir beyaz lavabo ünitesi kullanılmış. Lavabo tezgahının ardındaki mozaikler de bu zarif beyazlığa renk katıyor.
Yazının giriş kısmında da belirttiğimiz gibi, bazen iç mekanlarla dış cephe tarzı bazı nedenlerle birbirine aykırı oluyor. Bu evin de dış cephesinde son derece temiz, pırıl pırıl ve modern bir mimariye rastlıyoruz. İç yaşam alanlarında her ne kadar oldukça demode bir görünüm hakimmişse de, şahane bir yenileme çalışması sayesinde artık içeride de aydınlık, modern ve iç açıcı bir dekorasyon kendini gösteriyor.
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