Eski bir evin pırıl pırıl bir yuvaya dönüşümü

Yazının giriş kısmında da belirttiğimiz gibi, bazen iç mekanlarla dış cephe tarzı bazı nedenlerle birbirine aykırı oluyor. Bu evin de dış cephesinde son derece temiz, pırıl pırıl ve modern bir mimariye rastlıyoruz. İç yaşam alanlarında her ne kadar oldukça demode bir görünüm hakimmişse de, şahane bir yenileme çalışması sayesinde artık içeride de aydınlık, modern ve iç açıcı bir dekorasyon kendini gösteriyor.

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