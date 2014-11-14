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Fas'ta egzotik bir vaha

Aydin Sanli Aydin Sanli
Hotel en Marruecos, Space Maker Studio Space Maker Studio Okullar
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Eski Kesbah mimarisiyle inşa edilen Riad Darchmaa otel Güney Fas'ta tatilcilere inanılmaz bir tatil deneyimi sunuyor. Ouarzazate şehrindeki otelin yapıldığı yer bir doğa harikası. Atlas Dağları ve Draa nehri vadisinin yanında kurulan otel Marakeş ve Agadir gibi şehirlere de yakın mesafede bulunuyor.

Ouarzazate şehri çöle açılan kapı olarak biliniyor ve kelime Berberi dilinde gürültüsüz yer anlamına geliyor.

Mimar Daniel Ruiz yönetimindeki Space Maker Studio tarafından tasarlanan otelde yerel Fas mimarisi Osmanlı ve Mağribi unsurlarla bir araya getirilmiş.

Dışarıdan azametli görüntüsünün içinde sadeliğin hakim olduğu oda tasarımlarında da çok başarılı seçimler yapılmış.

Otel mimarisinin yanı sıra verdiği hizmetle de göz dolduruyor. Otel verdiği hizmetlerden dolayı pek çok uluslararası ödüle  layık görülmüş.

Sıcak suyun güneş enerjisiyle elde edildiği otelde, bahçe peyzajında kullanılan bitkilerin hepsi yerli bitkilerden seçilmiş.

Böyle bir otelde geçirilecek bir kaç gün bile insanın gündelik hayatın stresinden uzaklaşıp, bir masal kahramanı gibi hissetmesini sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Sizce de öyle değil mi? Emin değilseniz, gelin otelin tasarımının ayrıntılarına hep beraber bir göz atalım ve kararınızı öyle verin.

Çöl gülü

Hotel en Marruecos, Space Maker Studio Space Maker Studio Okullar
Space Maker Studio

Space Maker Studio
Space Maker Studio
Space Maker Studio

Ouarzazate sadece bu otelle değil, Mumya ve Gladyatör gibi filmlerinin çekildiği şehir olarak da tanınıyor. Fas'ın güneyinde bulunan ve çöle geçiş özelliği taşıyan şehir Afrikalı tüccarlar bir zamanlar kuzeydeki şehirlere ve Avrupa'ya gitmek için kullandıkları yol üzerinde bulunuyordu.

Resimde de gördüğünüz gibi otelin etrafındaki palmiye ağaçları çölün ortasında bir vaha görüntüsü oluşmasına neden olmuş.

Harika bir resim

Hotel en Marruecos, Space Maker Studio Space Maker Studio Okullar
Space Maker Studio

Space Maker Studio
Space Maker Studio
Space Maker Studio

Kesbah tarzını yansıtan otelde Arap esintileri bulmak da mümkün. Türkçeye kale olarak çevirebileceğimiz Kesbah şeklinde inşa edilen otelin duvarlarında şehirli esintiler de dikkat çekiyor. Kesbahlar şehrin valisinin konutu olarak işlev görürdü ve şehir saldırıya uğradığında bir sığınağa dönüşürdü. Muhteşem el işçiliği örnekleriyle donatılmış otel eski mimari teknikler kullanılarak çamurdan inşa edilmiş.

Çamurdan gelen kızıl renk, havuzun maviliği ve çimenlerin yeşiliyle mükemmel bir uyum sağlamış.

Yeşille gelen lüks duygusu

Hotel en Marruecos, Space Maker Studio Space Maker Studio Okullar
Space Maker Studio

Space Maker Studio
Space Maker Studio
Space Maker Studio

Otelin dışında palmiye ağaçları ve yemyeşil çimenlerin arasındaki havuz oldukça davetkar görünüyor. Havuzun etrafında bulunan ceplerde otel misafirleri sükunet dolu bu vahanın tadını çıkarabiliyor. Her cebin ortasına konulan metal iskeletleri sehpalar otelin genel mimarisiyle uyum gösteriyor ve akşamüstü havuz başında yudumlayacağınız içkilerin tadını çıkarmanıza olanak sağlıyor. Gün battığında ise metalden yapılmış kandillerle aydınlatılan bahçeye mistik bir hava hakim oluyor.

Kemerler

Hotel en Marruecos, Space Maker Studio Space Maker Studio Okullar
Space Maker Studio

Space Maker Studio
Space Maker Studio
Space Maker Studio

Kemerlerle donatılmış olağanüstü lobiden otelin yirmi odasına geçiş imkanı buluyorsunuz. Zarif sütunlar, zemindeki parke taşları ve at nalı şeklindeki kemerler lobiye bir Arap avlusu görüntüsü veriyor. Mekanın aydınlatması ise ortama sıcak ve mistik bir hava katıyor. Zeminde bulunan mumların aydınlattığı fenerler lobide geçireceğiniz zamanın tümünde size Fas'ta olduğunuzu hatırlatacak.  Parke zeminin üzerinde bulunan saksılardaki ağaçlar ise ortamı tek düze görüntüden kurtarmış.

Bin bir gece masalı

Hotel en Marruecos, Space Maker Studio Space Maker Studio Okullar
Space Maker Studio

Space Maker Studio
Space Maker Studio
Space Maker Studio

Arap yemekleri kolay bulunur malzemelerle egzotik baharatları bir araya getirerek hoş ve renkli bir mutfak oluşturuyor. Otelin restoranında da tıpkı Arap yemekleri gibi doğal renkler, perde ve minderlerin egzotik kırmızısıyla bir bütünlük meydana getiriyor. Duvar aplikleri ve terakota zemin mekana tam bir Fas üslubu kazandırıyor.  Sandalyelerin yanı sıra oturmak için tasarlanmış sedirler oldukça rahat görünüyor. Burada egzotik Fas mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerini tadarken kendinizi bir peri masalında hissedeceğinizden eminiz.

Gizli zevkler

Hotel en Marruecos, Space Maker Studio Space Maker Studio Okullar
Space Maker Studio

Space Maker Studio
Space Maker Studio
Space Maker Studio

Odalar kemerli ve kafesli bir paravanla ikiye bölünmüş ve romantik bir yatak odası yaratılmış. İç kısmın tasarımında tercih edilen parlak renkler ve zarif dokular mükemmel bir dinlenme alanı oluşturmuş. Banyo için kullanılan sarı tonlar dinlendirici bir atmosfer yaratırken, lavabo için seçilen üslup otelin genel mimari özellikleriyle bütünlük gösteriyor.

Bu eski tarz otel tasarımı hakkında ne düşündüğünüzü bizimle paylaşın.

Renkli tasarım mutfaklar
Fas'ta yer alan bu otel mimarisi ve egzotik tasarım unsurlarıyla dikkat çekiyor.

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