Fas'ta egzotik bir vaha

Eski Kesbah mimarisiyle inşa edilen Riad Darchmaa otel Güney Fas'ta tatilcilere inanılmaz bir tatil deneyimi sunuyor. Ouarzazate şehrindeki otelin yapıldığı yer bir doğa harikası. Atlas Dağları ve Draa nehri vadisinin yanında kurulan otel Marakeş ve Agadir gibi şehirlere de yakın mesafede bulunuyor.

Ouarzazate şehri çöle açılan kapı olarak biliniyor ve kelime Berberi dilinde gürültüsüz yer anlamına geliyor.

Mimar Daniel Ruiz yönetimindeki Space Maker Studio tarafından tasarlanan otelde yerel Fas mimarisi Osmanlı ve Mağribi unsurlarla bir araya getirilmiş.

Dışarıdan azametli görüntüsünün içinde sadeliğin hakim olduğu oda tasarımlarında da çok başarılı seçimler yapılmış.

Otel mimarisinin yanı sıra verdiği hizmetle de göz dolduruyor. Otel verdiği hizmetlerden dolayı pek çok uluslararası ödüle layık görülmüş.

Sıcak suyun güneş enerjisiyle elde edildiği otelde, bahçe peyzajında kullanılan bitkilerin hepsi yerli bitkilerden seçilmiş.

Böyle bir otelde geçirilecek bir kaç gün bile insanın gündelik hayatın stresinden uzaklaşıp, bir masal kahramanı gibi hissetmesini sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Sizce de öyle değil mi? Emin değilseniz, gelin otelin tasarımının ayrıntılarına hep beraber bir göz atalım ve kararınızı öyle verin.