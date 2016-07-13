​Sivrisineklerden kurtulmak için ne yapmalı?

Soğuk kış aylarında ve kapalı yağmurlu havalardan sonra yaz mevsimi rüya gibi gelir. Ancak yazın getirileri kadar dezavantajları da vardır. Örneğin ağustos ayına birkaç gün kala aşırı sıcaklardan bunalacak hale geliriz. Bununla da bitmiyor, yazın hem sıcaklardan hem sivrisineklerden ötürü rahat bir uyku çekmek git gide zorlaşır. Uyku problemi ve rahatsız edici özellikleri dışında sivrisinek bazı kişilerde alerjiye neden olabilir. Bilhassa tropikal ülkelerde ciddi hastalıkların yayılmasında da rol oynar.
Tekrar konumuza dönecek olursak sıcak yaz gecelerinde sinek vızıltısı ve kaşınma derdi olmadan nasıl uyuyabiliriz? Elbette gerek sivrisinekler gerekse diğer haşereler için çeşitli kimyasal ilaçlar vardır. Ancak bu kimyasallar genellikle çevreye ve insan sağlığına zararlı olup mecbur kalmadıkça kullanmamamız daha iyidir. Peki ilaçlar dışında sivrisinekleri evden nasıl uzaklaştırabiliriz? Bu sorunun belli başlı bir yanıtı olmasa da alabileceğimiz önlemler üzerine kafa yorduk, şimdi sırayla göz atalım.
Gün boyunca pasif halde bekleyen sivrisinekler geceleri saklandıkları yerlerden çıkıp aktif hale gelirler. Güneşin batması ile bir nevi hücuma geçen sinekler için en kestirme tedbir hava kararınca pencere ve kapıları kapatmaktır. Üstelik nehir kenarında yaşıyorsanız çok daha fazla sinekle baş etmek zorunda kalırsınız. Elbette sıcakların aşırı arttığı bugünlerde pencere ve kapıları kapamak pek fazla mümkün olmasa da vantilatör gibi serinletici aletlerle belki sıcağı bertaraf edebilirsiniz.
İlk başlıkta dediğimiz gibi eğer eviniz aşırı sıcaksa, kapı ve pencereleri kapatamıyorsanız en azından perdeleri çekmek şartıyla camları açabilirsiniz. Elbette bu şekilde sorunu tamamen çözmeniz mümkün değil ama en azından perde sivrisinek sorununu azaltabilir. Ek olarak açık tuttuğunuz pencerelerin ışıklarını eğer mümkünse kapatın veya düşük seviyede tutun. Çünkü sivrisinekler ışık kaynaklarına daha çok gelecektir.
Gece olup yatağa girdiğimizde kulağımızın dibinde vızıldayan sinekler yüzünden uyumak işkence olur. Üstelik yalnız sesle de bitmez rahatsızlık. Aynı zamanda sivrisinek ısırığı yüzünden kaşıntılı bir gece bizi bekler. Huzurlu ve dinlendirici olmasa gerek uyku vakti sinir ve stresle geçer. Bu bilindik senaryoyu değiştirmek için en basitinden yatağınız için cibinlik almayı düşünebilirsiniz. Çok pratik bir çözüm olmakla birlikte yatağınıza romantik bir görünüm kazandıracaktır.
Sivrisinekleri püskürten bitkiler olduğunu biliyor muydunuz? Sivrisinekler okaliptüs, limon ve karanfil gibi bitkilerden uzak dururlar. Dolayısıyla bahçe ve balkon gibi açık alanlara bu türden bitkiler yerleştirerek sinekleri kovarken açık havanın tadını çıkarabilirsiniz. İç mekan için yapabileceğiniz şeyler de var elbette. Örneğin oda spreyleri, mum ya da tütsü gibi aromalı kokular kullanabilirsiniz. Sinekler bu tür kokuları sevmezler. Ayrıca balkon gibi alanlara sarımsak veya sarımsak tozu yayarak sinekleri kaçırmanız mümkün. Evet, şaşırtıcı bir gerçek; küçük yaratıkların da sevmediği şeyler var.
Sivrisinekler görme duyularını pek fazla kullanmazlar. Onları evinize çeken ışık ve kokulardır aslında. Bu sebepler sivrisineklerin kaçırmanın bir yolu nasıl ki aromatik kokular kullanmaksa diğer yolu da ışık kaynaklarını yumuşatmaktır. Güçlü lambalar yerine kokulu mumlar tercih ederek bir taşta iki kuş vurmak mümkün.
Sivrisinekler çok hafif canlılar oldukları için herhangi bir hava akımının olduğu ortamda iyi uçamaz hale gelirler. Kısacası bir fan açarak veya kasıtlı bir hava akımı meydana getirerek sinekleri evinizden uzaklaştırabilirsiniz.
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