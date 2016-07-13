​Sivrisineklerden kurtulmak için ne yapmalı?

Soğuk kış aylarında ve kapalı yağmurlu havalardan sonra yaz mevsimi rüya gibi gelir. Ancak yazın getirileri kadar dezavantajları da vardır. Örneğin ağustos ayına birkaç gün kala aşırı sıcaklardan bunalacak hale geliriz. Bununla da bitmiyor, yazın hem sıcaklardan hem sivrisineklerden ötürü rahat bir uyku çekmek git gide zorlaşır. Uyku problemi ve rahatsız edici özellikleri dışında sivrisinek bazı kişilerde alerjiye neden olabilir. Bilhassa tropikal ülkelerde ciddi hastalıkların yayılmasında da rol oynar.

Tekrar konumuza dönecek olursak sıcak yaz gecelerinde sinek vızıltısı ve kaşınma derdi olmadan nasıl uyuyabiliriz? Elbette gerek sivrisinekler gerekse diğer haşereler için çeşitli kimyasal ilaçlar vardır. Ancak bu kimyasallar genellikle çevreye ve insan sağlığına zararlı olup mecbur kalmadıkça kullanmamamız daha iyidir. Peki ilaçlar dışında sivrisinekleri evden nasıl uzaklaştırabiliriz? Bu sorunun belli başlı bir yanıtı olmasa da alabileceğimiz önlemler üzerine kafa yorduk, şimdi sırayla göz atalım.