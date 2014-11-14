homify 360°: Tuğla mucizesi

Adından da anlaşılabileceği gibi bu evin dış cephesine temel karakterini veren unsur tuğla malzeme. Ancak iş bununla bitmiyor. Evin alışılmadık dış görünüşünün yanısıra, dış cephedeki taşların yerleştirilmesinde de 1970 yılında Laurie Baker tarafından geliştirililen ve tuğlaları yatay değil dikey koymaya dönük bir teknik kullanılmış. Bu sayede taşlar arasında küçük oyuklar oluşuyor ve bunlar da çimento ve harçla dolduruluyor. Bunun görünüş anlamındaki avantajı ise binanın bütününe son derece doğal bir ısı ve ses yalıtımı kazandırması. Ayrıca aralardaki boşlukların çimento ve harçla doldurulması toplamda kullanılan malzeme miktarında da tasarruf sağlıyor.

Tabii böyle bir tuğla düzenini oluşturmak için kullanılan tüm parçaların aynı büyüklükte ve yüksek kalitede olmaları gerekiyor. Ayrıca bu ev özelinde, yapıyı depreme karşı daha dayanıklı hale getirmek için dikey boşluklarda ve köşelerde ilave inşaat demiri de kullanılmış.

Tuğlaların döşenmesinde kullanılan bu sıradışı teknik ekstra izolasyon sağlamasının yanısıra, estetik açıdan da beraberinde bazı avantajlar getiriyor. Bunlardan biri elektrik hatları ve tesisat borularının duvarın içindeki boşluklara sokulması ve evin içinden bakıldığında görünmemeleri. Ayrıca bu teknik sayesinde duvarları boyamak gibi ekstra bir zahmetten de kurtulmuş oluyorsunuz.