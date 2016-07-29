Aile için mükemmel bir apartman dairesi

Şehrin biraz dışında, bahçeli bir evde yaşamak birçok insanın hayali olsa da iş, ulaşım, okul gibi nedenlerle hepimiz şehir hayatına bağımlıyız. Özellikle çocuklu aileler çocukların okuluna, hastane ve alışveriş merkezi gibi yerlere daha yakın ev bulmak zorunda kalabiliyorlar. Peki, kalabalık, gürültü, kirlilik gibi bütün dezavantajlarına rağmen şehir yaşamı daha güzel ve konforlu bir hale nasıl gelebilir? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız bu muhteşem apartman dairesiyle tanışmalısınız. Portekiz'de bulunan bu konforlu daire 4 kişilik bir aile için tasarlanmış. Ferah ve geniş iç mekanı, etkileyici dekorasyonu ve fonksiyonel eşyaları ile villaları aratmayacak kadar güzel ve ilgi çekici bir ev. Gelin bu örnek tasarımı birlikte oda oda inceleyelim.
Aileniz için bahçeli bir ev modeli görmeyi tercih ederseniz ya da daha geniş bir ev modeline ihtiyacınız varsa “İncelikle tasarlanan modern bir aile evi” başlıklı yazımızda sizin için de bir örnek tasarım var. Göz atmadan geçmeyin.
Oturma odası dekorasyonuna bakınca ilk dikkat çeken özellik konforlu mobilyalar ve dengeli bir yerleşim oluyor. Beyaz bir fona uygulanan dekorasyonda, ahşap eşyalar ve canlı renkli aksesuarlar kullanılmış. Oturma odasında kullanılan açılır kapanır özellikli modüler mobilyalar ve temizliği kolay kumaşlar eve fonksiyonellik kazandırmış. Çocuklu aileler için ideal özellikler. Mobilya ve aksesuarlar hakkında evinize özel fikirlere ihtiyacınız varsa Homify profesyonellerine danışabilirsiniz.
Evin belki de en iç açıcı dizaynı mutfağa uygulanmış olabilir. Bembeyaz fonu, led aydınlatmaları ve pürüzsüz yüzeyleri ile muhteşem bir mutfak dekorasyonu oluşturulmuş. Mutfakta zemin, tezgah ve dolaplar için beyaza yakın açık renkler seçilmiş ekipmanlarda ise ankastre ürünler kullanılmış. Çok sayıda depolama alanı ile fonksiyonellik sağlayan mutfak dekorasyonu adeta eksiksiz.
Evde üç yatak odası bulunuyor. Bunlardan ilki genç odası, diğeri çocuk odası, bir diğeri de ebeveyn yatak odası olarak dekore edilmiş. Bu fotoğraftaki genç odası evin diğer alanlarına göre biraz daha renkli ve canlı bir dekorasyona sahip. Duvar kağıtlarından mobilya ve aksesuarlarına kadar dinamik bir hava taşıyor. Genç odası için ideal bir dekorasyon.
İkinci yatak odası olan çocuk odası ise tam bir çocuğun yaşamak isteyeceği şekilde dekore edilmiş. Eğlenceli oyuncaklar, renkli mobilyalar, duvarlarda hayvan resimleri ve daha birçok detayı ile harika bir çocuk odası dekorasyonu.
Ebeveyn yatak odası olarak dekore edilen bu odanın küçük bir banyosu da var. Rahat bir yatak, şık mobilyalar ve dokulu kumaşlar ve açık renkler ile dekore edilen odada birkaç küçük desenli obje ile de canlılık sağlanmış. Aydınlatmada tavan lambasına ek olarak şık abajurlar tercih edilmiş. Beyaz jaluziler ile de pencerelerde sade bir görüntü yakalanmış.
Ahşap parke ile döşenen zemin ve beyaz ağırlıklı iç mekan sayesinde son derece ferah görünen evin girişinde salon açılan cam kapılar dikkat çekiyor. Bu sayede daha aydınlık bir giriş kazanılmış. Antrede mobilya olarak beyaz gömme dolaplar ve masif bir bank bulunuyor. Yalın ve şık bir dizayn.
Banyo dekorasyonunda da yine açık tonlar ve sade bir dekroasyon dikkat çekiyor. Öne çıkan unsurlar ise renkli banyo takımları ile aksesuarlar oluyor. Geniş aynalar ile daha ferah bir görüntü kazanan banyoda, aydınlatma da oldukça başarılı.
Gelelim evin en çok ilgi gören dizaynına. Bu muhteşem balkon aile fertlerinin en çok kullanacağı alan olabilir. Akşam sohbetleri ve çay saatleri için hem konforlu bir ortam hem de göz alıcı bir manzara sunan bu balkon hayalleri süsleyecek kadar güzel. Ahşap mobilyalar, beyaz minderler ve büyük saksı bitkileri balkona çok yakışmış.