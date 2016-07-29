Aile için mükemmel bir apartman dairesi

Şehrin biraz dışında, bahçeli bir evde yaşamak birçok insanın hayali olsa da iş, ulaşım, okul gibi nedenlerle hepimiz şehir hayatına bağımlıyız. Özellikle çocuklu aileler çocukların okuluna, hastane ve alışveriş merkezi gibi yerlere daha yakın ev bulmak zorunda kalabiliyorlar. Peki, kalabalık, gürültü, kirlilik gibi bütün dezavantajlarına rağmen şehir yaşamı daha güzel ve konforlu bir hale nasıl gelebilir? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız bu muhteşem apartman dairesiyle tanışmalısınız. Portekiz'de bulunan bu konforlu daire 4 kişilik bir aile için tasarlanmış. Ferah ve geniş iç mekanı, etkileyici dekorasyonu ve fonksiyonel eşyaları ile villaları aratmayacak kadar güzel ve ilgi çekici bir ev. Gelin bu örnek tasarımı birlikte oda oda inceleyelim.

Aileniz için bahçeli bir ev modeli görmeyi tercih ederseniz ya da daha geniş bir ev modeline ihtiyacınız varsa “İncelikle tasarlanan modern bir aile evi” başlıklı yazımızda sizin için de bir örnek tasarım var. Göz atmadan geçmeyin.