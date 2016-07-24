İdeal evin tarifi

İdeal ev içinde yaşayacak insanın/insanların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan türdeki evdir ve doğal olarak herkes için farklılık gösterir. Geniş bir aile için ideal olan ev ile yalnız yaşayan bir insan için ideal olan ev elbette aynı olmayacaktır. İdeal ev olarak bazense ideal kavramını çekiştirerek hayallerimizi süsleyen türde bir ev düşünürüz. İçinde yaşadığımız gri, sıkıcı ve yorucu şehir hayatından olsa gerek, hayallerimizdeki ideal ev genelde müstakil, bahçeli, sıcak ve samimi bir görünüme sahip davetkar bir evdir. Şehir hayatından hoşlanan birçok insan içinse hayallerindeki ideal evi belki de şehrin göbeğinde, popüler bir semt içerisinde, tüm sosyal olanaklara yakın, geniş teraslı bir çatı katı olacaktır. Bu sayfamızda homify ekibi olarak kendi seçtiğimiz potansiyel ideal evleri derledik? Sizin idealinizdeki ev hangisi?