İdeal evin tarifi

İdeal ev içinde yaşayacak insanın/insanların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan türdeki evdir ve doğal olarak herkes için farklılık gösterir. Geniş bir aile için ideal olan ev ile yalnız yaşayan bir insan için ideal olan ev elbette aynı olmayacaktır. İdeal ev olarak bazense ideal kavramını çekiştirerek hayallerimizi süsleyen türde bir ev düşünürüz. İçinde yaşadığımız gri, sıkıcı ve yorucu şehir hayatından olsa gerek, hayallerimizdeki ideal ev genelde müstakil, bahçeli, sıcak ve samimi bir görünüme sahip davetkar bir evdir. Şehir hayatından hoşlanan birçok insan içinse hayallerindeki ideal evi belki de şehrin göbeğinde, popüler bir semt içerisinde, tüm sosyal olanaklara yakın, geniş teraslı bir çatı katı olacaktır. Bu sayfamızda homify ekibi olarak kendi seçtiğimiz potansiyel ideal evleri derledik? Sizin idealinizdeki ev hangisi?
Meteor 2 isimli bu konut modern detaylar ile geleneksel mimarinin ustaca harmanlandığı geniş ve güzel bir yapı. İki kattan oluşan yapının zemin katını oturma odası, yemek odası, mutfak ve ekstra bir oda oluşturuyor. Tamamen açık planlı bir mekan olan yaşam alanı bu nedenle son derece geniş ve ferah bir yapıya sahip. Zemin katta yer alan oda ise misafir odası ya da çalışma odası olarak kullanılabilir. Zemin kat aynı zamanda sürgülü cam kapılar ile kapatılarak kış bahçesi haline dönüştürülebilen geniş bir verandaya da ev sahipliği yapıyor. Üst katta ise üç adet geniş yatak odası, büyük bir banyo ve geniş bir holde konumlanan oturma – dinlenme alanı yer alıyor.
Bahçesinin bütün güzelliğini içeri taşıyan boydan boya cam cephesiyle öne çıkan bu muhteşem ev modern stilde tasarlanıp inşa edilmiş. Modüler yapılada yani prefabrik olan ve ahşaptan imal edilen bu yapının kısa süre içerisinde imalathanelerde üretildiğine ve birkaç günde altyapı çalışması yapılmış arsa üzerine oturtulduğuna inanabiliyor musunuz!
Bu örneğimiz ise ülkemizden. Tıpkı bir önceki ev gibi bu ev de ahşaptan modüler olarak üretilmiş, yani prefabrik. Ankaralı bir marangoz firması tarafından tasarlanıp üretilen bu ahşap evler, sempatik ve mütevazi görünümleri, tek katlı oluşları ve ulaşılır fiyatları ile adeta ideal emeklilik evi değil de ne!
Eminim birçoğunuzun hayallerini ise Ege'de bir taş ev süslüyor! Tamam, fotoğraftaki örnekte görmüş olduğumuz taş ev hayallerimizdeki taş ev düşüncesini fazlasıyla aşıyor ve taş ev kavramına yeni boyutlar kazandırıyor olabilir ancak bu müthiş yapıyı listemize almadan da edemedik. Bir butik otelin ana binası olarak görev yapan bu taş yapı orta çağ kaleleri gibi dekore edilmiş. Merak edenleri şu linke alalım.
Denize bakan cephesi boydan boya cam ile kaplı, açıldığında deniz havasını komple içeri taşıyacak böylesi bir oturma odasına sahip bir eve hayır diyebilir misiniz? Ödüllü bir mimar tarafından tasarlanan ve Bodrum Gümüşlük'te konumlanan bu villalar lüks ve sofistike dekorasyonları ile de dikkat çekiyor.
Hayallerdeki ev bahçe içinde müstakil olacak diye bir kural yok elbette! Belki de şehir içinde yaşamaktan hoşlanıyor, semt kültürüne bayılıyorsunuz! Bakkal, fırın, ne ararsanız iki adım mesafede, komşuluklar içten ve samimi, sosyal hayat toplu ulaşımla kolayca erişilebilecek kadar yakın… Tamam, abartmayalım! Sosyal hayata toplu ulaşımla erişim belki çok da kolay değil ama olsun, banliyö hayatına göre mutlaka daha kolay. Böyle bir durumda, köşe konumlu, fazla yüksek olmayan, şık görünümlü bir apartmanda yer alan bir daire belki de sizin için ideal evdir, ne dersiniz?
Kimi okuyucularımız için ideal olan ev ise tüm sosyal hayatı bünyesinde bulunduran bir rezidans projesi olabilir. İçinde alışveriş merkezleri, spor salonları, kafe ve restoranlar olan bir rezidans çağdaş ve lüks konut içi olanakları ile de birçok kimseyi kendine çekecektir.
’Tekerlekler üzerinde küçük ama güçlü bir ev’ başlıklı yazımızda incelediğimiz bu ev yalnızca 20 metrekare! Bu evden ideal ev olur mu diye düşünmeyin; tekerlekler üzerinde olan ve farklı konumlara çekilebilen bu ev başa çıkması kolay, insanı zorlamayan ama öte yandan tüm ihtiyaçlarını karşılayan muhteşem bir yapı.