Dünyanın dört bir yanından 8 göz kamaştıran bahçe

Şehir yaşantısının kalabalığı, gürültüsü ve kirliliği çekilmez hale geldikçe şehirden kırsala kaçış da artıyor. Küçük bir bahçeli evin ve tertemiz havanın hayalini kuran birçok insan, çözümü kırsal kesimlerde küçük de olsa bir arsa edinip ev yaptırmakta buluyor. Eğer siz de böyle bir hayalle yola çıktıysanız bahçe dekorasyonu hakkında fikir ve öneriler arıyorsunuz demektir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere farklı ülkelerden, göz alıcı 8 farklı bahçe derledik. Bahçeli ev konusunda hala tereddütleriniz varsa bu muhteşem bahçeler aklınızı çelebilir.

Sahip olduğunuz bahçe bu örneklerdeki gibi büyük olmayabilir, bu denli görkemli bir manzaraya sahip de olmayabilir ama uygulayacağınız basit peyzaj fikirleriyle küçük bir bahçeyi bile cennetten bir köşeye çevirebilirsiniz. Bahçe dekorasyonu ve peyzaj mimarisi hakkında profesyonel fikirlere ihtiyacınız varsa Homify peyzaj mimarlarına danışabilirsiniz. Ayrıca daha fazla dekorasyon ürünü bulabileceğiniz bahçe tasarımları için “Gününüzü güzelleştirecek 7 bahçe” başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.