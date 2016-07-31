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Dünyanın dört bir yanından 8 göz kamaştıran bahçe

Homify Homify
Ednovean House, Perranuthnoe | Cornwall , Perfect Stays Perfect Stays Modern Bahçe
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Şehir yaşantısının kalabalığı, gürültüsü ve kirliliği çekilmez hale geldikçe şehirden kırsala kaçış da artıyor. Küçük bir bahçeli evin ve tertemiz havanın hayalini kuran birçok insan, çözümü kırsal kesimlerde küçük de olsa bir arsa edinip ev yaptırmakta buluyor. Eğer siz de böyle bir hayalle yola çıktıysanız bahçe dekorasyonu hakkında fikir ve öneriler arıyorsunuz demektir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere farklı ülkelerden, göz alıcı 8 farklı bahçe derledik. Bahçeli ev konusunda hala tereddütleriniz varsa bu muhteşem bahçeler aklınızı çelebilir.

Sahip olduğunuz bahçe bu örneklerdeki gibi büyük olmayabilir, bu denli görkemli bir manzaraya sahip de olmayabilir ama uygulayacağınız basit peyzaj fikirleriyle küçük bir bahçeyi bile cennetten bir köşeye çevirebilirsiniz. Bahçe dekorasyonu ve peyzaj mimarisi hakkında profesyonel fikirlere ihtiyacınız varsa Homify peyzaj mimarlarına danışabilirsiniz. Ayrıca daha fazla dekorasyon ürünü bulabileceğiniz bahçe tasarımları için “Gününüzü güzelleştirecek 7 bahçe” başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

Küçük ama yemyeşil

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Bahçe
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

İki katlı şirin bir eve ait olan bu yemyeşil bahçe çok geniş sayılmasa da oldukça etkili bir peyzaja sahip. Bakımlı çimenlerle kaplı zemini üzerinde birçok ağaç ve çiçekli bitki bulunuyor. Ayrıca sevimli bir ferforje masa sandalye takımı ile filmlerden bir sahne gibi bahçe oluşturulmuş. Etrafı ahşap çitlerle çevrili olan bahçenin aydınlatması da bahçe lambaları ile sağlanmış. 

Güvenli ve geniş bir bahçe

Back Garden LOLA 38 Hotel Klasik Bahçe
LOLA 38 Hotel

Back Garden

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

Büyük ve taş bir eve ait olan bu bahçe ise tamamen taş duvarlar arkasına saklanmış geniş bir yapıya ve nostaljik bir dekorasyona sahip. Bakımlı çimenler ve birçok meyve ağacı ile dolu olan bahçede taşlarla yapılmış yürüyüş yolu göze çarpıyor. Bahçede klasik stilde tasarlanmış sandalyeler ve bir masa ile şık bir ortam yaratılmış. Ev sahipleri burada vakit geçirmeyi çok seviyor olmalı. 

Rüya gibi bir manzara

Ednovean House, Perranuthnoe | Cornwall , Perfect Stays Perfect Stays Modern Bahçe
Perfect Stays

Ednovean House, Perranuthnoe | Cornwall

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

Bu bahçeyi diğer hepsinden ayıran özellik elbette ki muazzam manzarası. Muhteşem bir deniz manzarasının tam karşısında bulunan bu bahçe gözün alabildiğince yeşil alana sahip. Böyle bir bahçeye sahipseniz zaten dekorasyonu için uğraşmayı bile düşünmezsiniz öyle değil mi?

Konforlu bahçe mobilyaları

Moroccan style garden Gullaksen Architects Akdeniz Bahçe
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

Bu bahçenin enteresan bir dekorasyon anlayışı olduğunu söylemeliyiz. Ahşap zebra çitlerle etrafı kapatılan bahçenin tam ortası geniş bir oturma odası gibi dekore edilmiş. Konforlu bir koltuk takımı ve minderlerle oluşturulan dekorasyonda renkler ve bitkilendirme de dikkat çekiyor. Ayrıca küçük de olsa bir yüzme havuzuna sahip.  

Göz alıcı bir güzellik

Gwel an Treth Perfect Stays Modern Bahçe
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

Yine manzarasıyla akıl alan bir bahçe daha! Kot farkından dolayı tam üç katlı bir bahçeye sahip olan bu inanılmaz ev Cornwall'ın en güzel kıyılarından birinde bulunuyor. Bahçe dekorasyonu için yalnızca çimen zemin ve birkaç şezlong tercih eden ev sahipleri vakitlerinin çoğunu burada geçiriyor olmalılar.  

Sevimli bir bahçe

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ. GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ.

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Modern bir evin arka bahçesinde bulunan bu dekorasyon aksesuarları ile dikkat çekiyor. Duvarlarla çevrili olan bahçede çok sayıda ağaç ve bitkinin yanı sıra geniş minderler, dekoratif aksesuarlar ve kuş yuvaları dikkat çekiyor.

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Cennetten bir nefes

Acarkent Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Klasik Bahçe
Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama

Acarkent

Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama

Bir siteye ait olan bu devasa bahçe, büyük yüzme havuzunun yanı sıra, manzarası ve yeşile doyuran bitkilendirmesi ile dikkat çekiyor. Oldukça başarılı bir peyzaj çalışması yapılan bahçede doğaya övgüyü hak eden bir saygı gösterilmiş zira kocaman bahçelerin yeşillik yerine çakıl taşları veya betonlarla kaplandığı peyzaj çalışmalarına da rastlamıyor değiliz.  

Büyük ve kullanışlı bir bahçe

İSTANBUL- Bolluca Kişiye özel tasarım. Çisem Peyzaj Tasarım Modern Bahçe
Çisem Peyzaj Tasarım

İSTANBUL- Bolluca Kişiye özel tasarım.

Çisem Peyzaj Tasarım
Çisem Peyzaj Tasarım
Çisem Peyzaj Tasarım

Oldukça büyük bir aile villasına ait olan bu bahçe ise geniş yeşil alanıyla dikkat çeken tasarımlardan. Oturma ve dinlenme alanlarıyla birlikte bitkilendirmeye de önem verilmiş. Aile için ideal bir bahçe tasarımı.  

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