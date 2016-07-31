Dünyanın dört bir yanından 8 göz kamaştıran bahçe

Şehir yaşantısının kalabalığı, gürültüsü ve kirliliği çekilmez hale geldikçe şehirden kırsala kaçış da artıyor. Küçük bir bahçeli evin ve tertemiz havanın hayalini kuran birçok insan, çözümü kırsal kesimlerde küçük de olsa bir arsa edinip ev yaptırmakta buluyor. Eğer siz de böyle bir hayalle yola çıktıysanız bahçe dekorasyonu hakkında fikir ve öneriler arıyorsunuz demektir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere farklı ülkelerden, göz alıcı 8 farklı bahçe derledik. Bahçeli ev konusunda hala tereddütleriniz varsa bu muhteşem bahçeler aklınızı çelebilir.
Sahip olduğunuz bahçe bu örneklerdeki gibi büyük olmayabilir, bu denli görkemli bir manzaraya sahip de olmayabilir ama uygulayacağınız basit peyzaj fikirleriyle küçük bir bahçeyi bile cennetten bir köşeye çevirebilirsiniz. Bahçe dekorasyonu ve peyzaj mimarisi hakkında profesyonel fikirlere ihtiyacınız varsa Homify peyzaj mimarlarına danışabilirsiniz. Ayrıca daha fazla dekorasyon ürünü bulabileceğiniz bahçe tasarımları için “Gününüzü güzelleştirecek 7 bahçe” başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
İki katlı şirin bir eve ait olan bu yemyeşil bahçe çok geniş sayılmasa da oldukça etkili bir peyzaja sahip. Bakımlı çimenlerle kaplı zemini üzerinde birçok ağaç ve çiçekli bitki bulunuyor. Ayrıca sevimli bir ferforje masa sandalye takımı ile filmlerden bir sahne gibi bahçe oluşturulmuş. Etrafı ahşap çitlerle çevrili olan bahçenin aydınlatması da bahçe lambaları ile sağlanmış.
Büyük ve taş bir eve ait olan bu bahçe ise tamamen taş duvarlar arkasına saklanmış geniş bir yapıya ve nostaljik bir dekorasyona sahip. Bakımlı çimenler ve birçok meyve ağacı ile dolu olan bahçede taşlarla yapılmış yürüyüş yolu göze çarpıyor. Bahçede klasik stilde tasarlanmış sandalyeler ve bir masa ile şık bir ortam yaratılmış. Ev sahipleri burada vakit geçirmeyi çok seviyor olmalı.
Bu bahçeyi diğer hepsinden ayıran özellik elbette ki muazzam manzarası. Muhteşem bir deniz manzarasının tam karşısında bulunan bu bahçe gözün alabildiğince yeşil alana sahip. Böyle bir bahçeye sahipseniz zaten dekorasyonu için uğraşmayı bile düşünmezsiniz öyle değil mi?
Bu bahçenin enteresan bir dekorasyon anlayışı olduğunu söylemeliyiz. Ahşap zebra çitlerle etrafı kapatılan bahçenin tam ortası geniş bir oturma odası gibi dekore edilmiş. Konforlu bir koltuk takımı ve minderlerle oluşturulan dekorasyonda renkler ve bitkilendirme de dikkat çekiyor. Ayrıca küçük de olsa bir yüzme havuzuna sahip.
Yine manzarasıyla akıl alan bir bahçe daha! Kot farkından dolayı tam üç katlı bir bahçeye sahip olan bu inanılmaz ev Cornwall'ın en güzel kıyılarından birinde bulunuyor. Bahçe dekorasyonu için yalnızca çimen zemin ve birkaç şezlong tercih eden ev sahipleri vakitlerinin çoğunu burada geçiriyor olmalılar.
Modern bir evin arka bahçesinde bulunan bu dekorasyon aksesuarları ile dikkat çekiyor. Duvarlarla çevrili olan bahçede çok sayıda ağaç ve bitkinin yanı sıra geniş minderler, dekoratif aksesuarlar ve kuş yuvaları dikkat çekiyor.
Bir siteye ait olan bu devasa bahçe, büyük yüzme havuzunun yanı sıra, manzarası ve yeşile doyuran bitkilendirmesi ile dikkat çekiyor. Oldukça başarılı bir peyzaj çalışması yapılan bahçede doğaya övgüyü hak eden bir saygı gösterilmiş zira kocaman bahçelerin yeşillik yerine çakıl taşları veya betonlarla kaplandığı peyzaj çalışmalarına da rastlamıyor değiliz.
Oldukça büyük bir aile villasına ait olan bu bahçe ise geniş yeşil alanıyla dikkat çeken tasarımlardan. Oturma ve dinlenme alanlarıyla birlikte bitkilendirmeye de önem verilmiş. Aile için ideal bir bahçe tasarımı.