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Top 5: Haftanın en iyi 5 yazısı

homify.com.tr homify.com.tr
Minotti space, Architectural Visualization Architectural Visualization Modern Oturma Odası
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Bir haftayı daha geride bırakıp yenisine girmeye hazırlanırken, homify'da yine ev dekorasyonu ve mimari konusunda birçok ilgi çekici konuyu işleyip şahane fotoğraflarla süslemeye çalıştık. Metalin süslediği müthiş ankastre mutfaklarla başladığımız hafta boyunca, denize nazır müthiş bir taş ev, göz alıcı kanepeler, evinize maviye sokmanın yolları ve İspanya'daki şahane bir bağ evi işlediğimiz konulardan sadece birkaçıydı. 

Şimdi gelin homify'da geçtiğimiz haftanın en çok beğenilen yazılarının şöyle bir hatırlayıp hem dekorasyon konusunda yeni fikir ve ipuçları edinelim, hem de tanıttığımız müthiş evlere bakıp hayaller kuralım.

Metalle güzelleşen mutfaklar

Manoir du Cleuyou, architektur-photos.de architektur-photos.de Klasik Mutfak
architektur-photos.de

architektur-photos.de
architektur-photos.de
architektur-photos.de

Metal genel olarak temel yapısal elemanlardan tutun da, aksesuarlara kadar mutfaklara en çok yakışan, yerinde ve doğru kullanılırsa bir mutfağın bütün atmosferini değiştirme potansiyeli olan malzemelerden biri. Bu yazıda homify'daki uzmanlarımızın mutfakta metal kullanımıyla ilgili özgün tasarımlarından hareketle, metalin mutfağınızı nasıl güzel ve özel kılabileceğini görme fırsatı bulacaksınız.

Evleri maviyle güzelleştirmek

Internationales Gästehaus der Hochschule Darmstadt, THOMAS GRÜNINGER ARCHITEKTEN BDA THOMAS GRÜNINGER ARCHITEKTEN BDA Çalışma Odası
THOMAS GRÜNINGER ARCHITEKTEN BDA

THOMAS GRÜNINGER ARCHITEKTEN BDA
THOMAS GRÜNINGER ARCHITEKTEN BDA
THOMAS GRÜNINGER ARCHITEKTEN BDA

Mavi genellikle herkesin sevdiği, farklı tonlarıyla her türlü eve uyum sağlama kapasitesi olan bir renktir. Genellikle sakinlik, dinginlik ve sükunetle ilişkilendirilen bu rengi evinize sokmak istiyorsanız bu yazı tam size göre. Oturma odasından mutfağa, yatak odasından ufak tefek dekoratif unsurlara kadar, ev dekorasyonunda mavinin farklı ve zevkli kullanılma biçimleriyle ilgili bilmek istediğiniz her şeyi bu yazıda bulacaksınız.

Denize nazır bir taş ev

seaside single house, Modostudio | cibinel laurenti martocchia architetti associati Modostudio | cibinel laurenti martocchia architetti associati
Modostudio | cibinel laurenti martocchia architetti associati

Modostudio | cibinel laurenti martocchia architetti associati
Modostudio | cibinel laurenti martocchia architetti associati
Modostudio | cibinel laurenti martocchia architetti associati

Tatil mevsimi geçmiş olabilir ama bu deniz kenarındaki şahane bir villada geçirilecek güzel ve dinlendirici bir tatili hayal etmek için engel değil. Böyle bir tatil için de İtalya’nın Toskana bölgesindeki Monte Argentario Milli Park’ında bulunan bu şahane taş evden daha iyi bir alternatif olamaz herhalde. İster fikir ve ilham edinmek, isterseniz de hayal kurmak için bu muhteşem villaya bir göz atmalısınız.

Göz alıcı kanepeler

Minotti space, Architectural Visualization Architectural Visualization Modern Oturma Odası
Architectural Visualization

Minotti space

Architectural Visualization
Architectural Visualization
Architectural Visualization

Oturma odalarımız evimizin merkezinde yer alarken, herhangi bir oturma odasını belirleyen en önemli unsur da – adı üstünde – buraya koyacağınız oturma grubudur. Biz de salonunu değiştirmek ya da yeni ev düzmek okurlarımız için, hem son derece özgün ve sıradışı, hem de pratik ve işlevsel kanepelerden bir derleme yapmaya çalıştık. İlginizi çekecek ve size ilham verecek kanepeleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kuzey İspanya'da bağ evi

VIVIENDA EN ASTURIAS, EAS Arquitectura EAS Arquitectura Modern Evler
EAS Arquitectura

EAS Arquitectura
EAS Arquitectura
EAS Arquitectura

Sizlere dünyanın dört bir yanından mimari harikası evleri tanıttığımız homify 360° serisinde geçtiğimiz hafta tanıttığımız evlerden biri gerçekten çok ilgi çekiciydi. İspanya'nmın kuzeyindeki dağlık bir bölgede bulunan bu ev sadece müthiş lokasyonu ve manzarasıyla değil, basit ve sade ama bir o kadar da etkileyici mimarisiyle dikkat çekiyordu. Bu güzelim bağ evinin ayrıntıları için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki sizin için homify'da haftanın en ilgi çekici konu ve yazıları hangileriydi? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.

homify 360°: Hollanda tarzında İtalyan yazlığı

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