Top 5: Haftanın en iyi 5 yazısı

Bir haftayı daha geride bırakıp yenisine girmeye hazırlanırken, homify'da yine ev dekorasyonu ve mimari konusunda birçok ilgi çekici konuyu işleyip şahane fotoğraflarla süslemeye çalıştık. Metalin süslediği müthiş ankastre mutfaklarla başladığımız hafta boyunca, denize nazır müthiş bir taş ev, göz alıcı kanepeler, evinize maviye sokmanın yolları ve İspanya'daki şahane bir bağ evi işlediğimiz konulardan sadece birkaçıydı.

Şimdi gelin homify'da geçtiğimiz haftanın en çok beğenilen yazılarının şöyle bir hatırlayıp hem dekorasyon konusunda yeni fikir ve ipuçları edinelim, hem de tanıttığımız müthiş evlere bakıp hayaller kuralım.