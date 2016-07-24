Tadilatla yenilenmiş ferah bir ev

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu yetmişli yıllarda inşa edilmiş ve kısa bir süre önce baştan aşağıya bir tadilat görerek komple yenilenmiş şık ve modern bir dubleks. Oldukça küçük boyutlarda olmasına rağmen doğru dekorasyon sayesinde son derece ferah ve aydınlık bir yapıya sahip olan bu iki katlı ev enteresan bir yerleşim planına sahip. Bir avlu çevresinde yer alan ve bu avludan aldığı doğal gün ışığı sayesinde tüm cephelerde aydınlık odalara sahip olan bu evi gelin yakından inceleyelim.
Konutun yer aldığı enteresan konumunun ve mimarisinin avantajı kullanılmış ve ana giriş kapısı olarak tamamen camdan sürgülü kapı tercih edilmiş. Normalde evin içinin dışardan kolayca görünmemesi için sürgülü cam kapılar bahçeye bakan arka cephelerde tercih edilir ancak evin konumu sayesinde ana giriş kapısı dışardan görülecek şekilde yer almıyor.
Beyaz badanalı evde siyah kapı ve pencere çerçeveleri tercih edilmiş, bu da eve çağdaş, şık bir hava katmış. Üst kat balkonundan sarkan sevimli sarmaşıklar, girişin yanında yer alan vintage bank ve içeriden gelen sarı, sıcak ışık evin kalan kısmının dekorasyonu hakkında bize kolayca önbilgi veriyor.
Konutun avluya bakaniki adet mutfağı bulunuyor. Bu mutfaklardan birinde konukların da ağırlandığı geniş yemek masası yer alıyor. Zeminde; yemek masası altında ahşap, mutfak dolapları önünde ise ıslaklığa dayanıklı mavi seramil karolar kullanılmış. Ahşap yemek masasına çapraz sırtlı ve hasır oturaklı tipi country stil sandalyeler eşlik ediyor. Mutfak dolapları ise mat gri renkte ve tamamen çağdaş ve trendi. Duvarlarda da yine iki farklı yüzey kaplaması kullanılmış; biri beyaz badana, diğeri ise kızıl harman tuğla. Bu eveklektik stil dekorasyon için adeta kusursuz bir örnek.
Konutun ana giriş kapısı direkt olarak oturma odasına açılıyor. Sade ve çağdaş bir dekorasyona sahip olan oturma odasında ahşap zemin tercih edilmiş. Bir duvarı harman tuğla olan mekanda asma tavna altından endirekt aydınlatma uygulanmış. Modern ve çağdaş mobilyalara kırsal stildeki prçalar eşlik ediyor.
Yatak odası dekorasyonu oldukça sade. Gereksiz hiçbir eşya, dekoratif aksesuar yok. Konforlu bir yatak, ahşap detaylar ve bahçenin muhteşem manzarası huzurlu bir yatak odası dekorasyonu için yeterli görülmüş.
Kullanımı belki çok da pratik olmayan ancak kesinlikle çok güzel ve ferah görünüm sağlayan beyaz renk bu banyoya damgasını vurmuş. Geniş, çift bataryalı lavabonın altında banyo eşyalarını depolama amaçlı dolaplar yer alıyor. Duş kabininin için komple beyaz seramikler ile kaplı. Geniş ayna ve beyaz renk sayesinde mekan olduğunun iki katı büyükmüş ibi görünüyor. Geniş pencerenin de bu konuda faydası elbette büyük. Pencerenin siyah çerçevesine uygun olacak şekilde, duşn kabininde de siyah kullanılmış.
Konutun iki adet mutfağı olduğundan bahsetmiştik. Bu mutfaklardan birinde geniş ve formal bir yemek masası yer alıyor, diğerinde ise günlük kullanım için uygun, çağdaş bir yemek masası. Ahşap duvar kaplaması içinde yan odalara açılan iki adet kapı gizli. Yuvarlak mavi masa ve çevresindeki dört sandalye mekanın en ilgi çeken unsurlar. Sandalyeler Stack'ın ünlü tasarımı olan
Masters sandalyeler ve üç adet ikonik sandalye modelinden oluşturululmuş. Ünlü tasarımcılara ait ikonik sandalye ilginizi çekiyorsa, ’Sofistike zevklere hitap eden 10 ikonik sandalye
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