Tadilatla yenilenmiş ferah bir ev

Konutun iki adet mutfağı olduğundan bahsetmiştik. Bu mutfaklardan birinde geniş ve formal bir yemek masası yer alıyor, diğerinde ise günlük kullanım için uygun, çağdaş bir yemek masası. Ahşap duvar kaplaması içinde yan odalara açılan iki adet kapı gizli. Yuvarlak mavi masa ve çevresindeki dört sandalye mekanın en ilgi çeken unsurlar. Sandalyeler Stack'ın ünlü tasarımı olan Masters sandalyeler ve üç adet ikonik sandalye modelinden oluşturululmuş. Ünlü tasarımcılara ait ikonik sandalye ilginizi çekiyorsa, ’Sofistike zevklere hitap eden 10 ikonik sandalye başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. Ayrıca, bu modelin de yer aldığı En şık plastik sandalye modelleri’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.