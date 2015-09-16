10 mükemmel giyinme odası ve gardrop modeli

Son zamanlarda özellikle metrekaresi geniş olan evlerde sıkça görmeye başladığımız kısımlardan biri giyinme odaları. Bu odalar hem yatak odalarının ferahlamasını sağlıyor, hem de giyim kuşamına düşkün olan ve gardrobu hayli geniş olanlar için çok pratik ve kendilerini iyi hissedecekleri bir alan sunuyor. Biz de bu yazıda dünyanın çeşitli yerlerinden 10 farklı giyinme odası modelini sizin için bir araya getirdik.
Modern çizgileriyle dikkat çeken bu giyinme odası, geniş alanın avantajlarını da sonun kadar kullanıyor. Sadece giyinmek için değil başka amaçlarla da vakit geçirilecek kadar hoş bir mekan.
İsviçre'de bir dağ evini andıran bu giyinme odasında ise ahşabın büyüsünün zeminden raflara kadar mekânı tamamen ele geçirdiğini görüyoruz. Hele de o kendine has ahşap kokusunu seviyorsanız, bu mekândan hiç ayrılmak istemeyebilirsiniz.
Bu örnekte ise ayrı bir giyinme odası değil ama yatak odasın derleyip toparlayan ve kapalı kapılaı ile tozlanmayı da önleyen bir elbise dolabı görüyoruz. Zarif, kapalı ve kompakt.
Burada ise yine tüm kıyafetleri bir arada görebileceğiniz, açık bırakılmış rafları ve dolaplarıyla insanı kendine çeken bir giyinme odası örneği görüyoruz. Özellikle açık renk ahşap rafların gri zemin ve duvarlarla yarattığı kontrasta dikkat.
Tabii her evde giyinme odası için ayıracak geniş alanlar olmayabilir. Böylesi durumlarda biraz daha yaratıcı olmak ve örneğin buradaki gibi mekânın her santimetrekaresini aktif biçimde kullanmak gerekiyor. Bazen işlev ve pratiklik estetitiğin önüne geçebilir.
Bir önceki örnekte olduğu gibi yine dar bir alanın hem akıllıca kullanıldığı, hem de koyu renk ahşap sayesinde sıcak ve samimi bir izlenim bıracak şekilde yerleştirildiğini görüyoruz. Aynanın çerçevesinin aynı malzemeden seçilmiş olması hoş bir ayrıntı.
Türkiye'den bir firmanın tasarladığı bu giyinme odası ise müthiş muntazamlığı ve keskin hatlarının ortaya çıkardığı geometrik nizamıyla daha ilk bakışta insanın dikkatini çekiyor. Çorap ve benzeri kıyafetler için ekstra kutuların konulması da hoş bir ayrıntı olmuş.
Bu kez çok daha orijinal bir oda görüyoruz. Burası hem bir giyinme odası işlevi görüyor, hem de evin sakininin dilediği gibi döşediği küçük bir müzeyi andırıyor.
Amerikalı yönetmen Wes Anderson'ı bilenler onun simetri ve pastel renk merakından da haberdar. Bu orijinal gardrop adeta onun filmlerinden biri için tasarlanmışçasına şahane görünüyor. Böyle bir set her eve lazım!
Giyinme odası için böylesine ışık alan bir odayı seçmek herkesin yapacağı bir tercih değil ama sonucun çok da fena olmadığını görüyoruz. Geniş alan sayesinde mekân sadece giyinme odası değil kişisel bir oturma odası olarak da kullanılabilir.
Bu yazıdaki giyinme odası önerilerini beğendiyseniz, ’Farklı ve seçkin alternatiflerle gardrop modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.