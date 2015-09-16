현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

10 mükemmel giyinme odası ve gardrop modeli

homify.com.tr homify.com.tr
ARMARIOS, PRIBURGOS SLU PRIBURGOS SLU Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Loading admin actions …

Son zamanlarda özellikle metrekaresi geniş olan evlerde sıkça görmeye başladığımız kısımlardan biri giyinme odaları. Bu odalar hem yatak odalarının ferahlamasını sağlıyor, hem de giyim kuşamına düşkün olan ve gardrobu hayli geniş olanlar için çok pratik ve kendilerini iyi hissedecekleri bir alan sunuyor. Biz de bu yazıda dünyanın çeşitli yerlerinden 10 farklı giyinme odası modelini sizin için bir araya getirdik.

1. Modern bir giyinme odası

Armarios y Vestidores Alvic , ALVIC ALVIC Giyinme OdasıDepo
ALVIC

ALVIC
ALVIC
ALVIC

Modern çizgileriyle dikkat çeken bu giyinme odası, geniş alanın avantajlarını da sonun kadar kullanıyor. Sadece giyinmek için değil başka amaçlarla da vakit geçirilecek kadar hoş bir mekan.

2. Ahşabın büyüsü

Armarios a Medida, Muebles Ebanos Muebles Ebanos Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Muebles Ebanos

Muebles Ebanos
Muebles Ebanos
Muebles Ebanos

İsviçre'de bir dağ evini andıran bu giyinme odasında ise ahşabın büyüsünün zeminden raflara kadar mekânı tamamen ele geçirdiğini görüyoruz. Hele de o kendine has ahşap kokusunu seviyorsanız, bu mekândan hiç ayrılmak istemeyebilirsiniz.

3. Kapalı ve zarif

ARMARIOS, PRIBURGOS SLU PRIBURGOS SLU Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
PRIBURGOS SLU

PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU

Bu örnekte ise ayrı bir giyinme odası değil ama yatak odasın derleyip toparlayan ve kapalı kapılaı ile tozlanmayı da önleyen bir elbise dolabı görüyoruz. Zarif, kapalı ve kompakt.

4. Klas bir giyinme odası

Walk in Wardrobe homify Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

Walk in Wardrobe

homify
homify
homify

Burada ise yine tüm kıyafetleri bir arada görebileceğiniz, açık bırakılmış rafları ve dolaplarıyla insanı kendine çeken bir giyinme odası örneği görüyoruz. Özellikle açık renk ahşap rafların gri zemin ve duvarlarla yarattığı kontrasta dikkat.

5. Sade ve işlevli

Vivienda en Madrid barrio de Salamanca, CASTSHINE CASTSHINE Giyinme OdasıDepo
CASTSHINE

CASTSHINE
CASTSHINE
CASTSHINE

Tabii her evde giyinme odası için ayıracak geniş alanlar olmayabilir. Böylesi durumlarda biraz daha yaratıcı olmak ve örneğin buradaki gibi mekânın her santimetrekaresini aktif biçimde kullanmak gerekiyor. Bazen işlev ve pratiklik estetitiğin önüne geçebilir.

6. Basit ve sıcak

Vestidores, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Bir önceki örnekte olduğu gibi yine dar bir alanın hem akıllıca kullanıldığı, hem de koyu renk ahşap sayesinde sıcak ve samimi bir izlenim bıracak şekilde yerleştirildiğini görüyoruz. Aynanın çerçevesinin aynı malzemeden seçilmiş olması hoş bir ayrıntı.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Keskin hatlar

Başkent Premium Örnek Daire, Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti. Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti. Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti.

Başkent Premium Örnek Daire

Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti.
Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti.
Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti.

Türkiye'den bir firmanın tasarladığı bu giyinme odası ise müthiş muntazamlığı ve keskin hatlarının ortaya çıkardığı geometrik nizamıyla daha ilk bakışta insanın dikkatini çekiyor. Çorap ve benzeri kıyafetler için ekstra kutuların konulması da hoş bir ayrıntı olmuş.

8. Kişisel bir müze gibi

Art Galery, Cenquizqui Cenquizqui Giyinme OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Cenquizqui

Cenquizqui
Cenquizqui
Cenquizqui

Bu kez çok daha orijinal bir oda görüyoruz. Burası hem bir giyinme odası işlevi görüyor, hem de evin sakininin dilediği gibi döşediği küçük bir müzeyi andırıyor.

9. Bir Wes Anderson filmi gibi

VESTIDORES, AstiDkora AstiDkora Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
AstiDkora

AstiDkora
AstiDkora
AstiDkora

Amerikalı yönetmen Wes Anderson'ı bilenler onun simetri ve pastel renk merakından da haberdar. Bu orijinal gardrop adeta onun filmlerinden biri için tasarlanmışçasına şahane görünüyor. Böyle bir set her eve lazım!

10. Işıklar içinde

DRESSING, Centimetre.com Centimetre.com Giyinme OdasıDepo
Centimetre.com

Centimetre.com
Centimetre.com
Centimetre.com

Giyinme odası için böylesine ışık alan bir odayı seçmek herkesin yapacağı bir tercih değil ama sonucun çok da fena olmadığını görüyoruz. Geniş alan sayesinde mekân sadece giyinme odası değil kişisel bir oturma odası olarak da kullanılabilir. 

Bu yazıdaki giyinme odası önerilerini beğendiyseniz, ’Farklı ve seçkin alternatiflerle gardrop modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.  

DRESSING, Centimetre.com Centimetre.com Giyinme OdasıDepo
Centimetre.com

Centimetre.com
Centimetre.com
Centimetre.com
Heyecan verici ve şık yatak odası duvar kağıtları
Bu giyinme odası ve gardrop modellerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler