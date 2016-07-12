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İçinizi huzurla dolduracak 6 kır evi

nihal e. nihal e.
Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
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Gerek sıcak havalarda gerekse daha soğuk iklimlerde kullanılan kır evlerinin modası asla geçmiyor. Bu yazıda içinize huzur ve sükunet veren birbirinden güzel kır evi örneklerini inceleyeceğiz.

​Kolonyal tarz kır evi

Rústica e Colonial, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Kolonyal Balkon, Veranda & Teras
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Fotoğrafta görmüş olduğunuz kır evi kolonyal stilde dekore edilmiş olup dış cephesi iç dekorasyonuyla uyumludur. Verandayı kapatan büyük çatısı ve çatıya destek olan doğal kütük kolonlar kır evi atmosferine gayet uygun geçimler. Tek katlı evde uzun pencereler ile çift kapılı kapılar konularak açık alandan bolca istifade edilmiş.

​Otantik unsurlar

Rústica e Colonial, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Kolonyal Yatak Odası
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Kır evinin yatak odasında pencere yerine kapı var. Böylece doğal gün ışığı tüm odayı aydınlatıyor. Ahşap çatısına uyumlu olarak yine ahşap malzemeden çeşitli mobilyalar tercih edilmiş. Ancak odanın esas yıldızı kesinlikle otantik desenli yatak örtüsü.

​Lüks kır evi

Casa Angra I, Escala Arquitetura Escala Arquitetura Kırsal Evler
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

Uzak doğu mimarisini çağrıştırır biçimde kavisli bir çatısı olan ev, son derece şık ve lüks bir kır evi örneği. Her ne kadar iki katlı inşa edilse de ikinci katında iki ayrı kule tarzı odaları olan ev bu kendine has mimarisiyle benzersiz hale gelmiş.

​Modern iç mekan

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Modern Oturma Odası
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Şahane evin oturma odası özellikle boydan boya pencereleriyle dikkat çekiyor. Baştan sona beyazlara bürünmüş salon mobilyalar siyah ağırlıklı seçilerek hoş bir kontrast sağlanmış. Bu siyah beyaz şıklığı tamamlayan son dokunuş ise kırmızı kanepe.

​Tatil çiftliği

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Genel Görünüm

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Ağaçlar içinde iki katlı sevimli taş ev daha ilk anda akla yazı, baharı getiriyor. Geleneksel kır evi görüntüsünden de anlaşılacağı üzere bir çiftlik ev olarak inşa edilmiş burası. Kıpkırmızı merdivenleri ve pencereleri ile dikkat çeken binanın sıra içine bakmaya geldi.

​Geleneksel eşyalar

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Pencere & KapılarPerde & Tüller
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Genel Görünüm

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Çiftlik evin içinden bir pencere önünü gördüğümüz kesitte modern tüller veya jaluzi yerine çiftlik evlerine uygun olarak geleneksel el işlemeli bir perde görüyoruz. Bu gibi detaylar insanları şehir hayatından uzaklaştırıp kır evinin pastoral atmosferine daha çabuk alıştırıyor.

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​Kır evine sıra dışı tasarım

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Evler
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Oldukça yüksek devasa bir sazdan çatısı bulunan bina uzunluğuna rağmen dar görünümüyle sıra dışı hale gelmiş. Evin ilginçlikleri bununla da bitmiyor, yan cephesi boydan boya camla kaplı. Ön cephesinde kapı pencereler epey büyük tutulmuş.

​Zarif yemek odası

Casa Angra I, Escala Arquitetura Escala Arquitetura Kırsal Yemek Odası
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

Binanın yemek odası son derece zarif ve çağdaş dekore edilmiş. Üst kata çıkan merdivenlerin bulunduğu lacivert duvar hariç mekanın tamamı beyazlara bürünmüş durumda. Merdiven, masa takımı, lamba gibi tüm mobilyalar ise ahşaptan yapılmış. Duvardaki iki adet çiçek desenli süsleme şıklığı tamamlıyor.

​Görkemli villa

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Yüksek tavanlı villanın dış cephesi krem rengiyle göz alıyor. Diğer kır evlerinde olduğu gibi pencereleri uzun ve geniş tutulmuş. Bu sayede içinde bulundukları doğal ortamdan daha fazla yararlanabiliyor ev sakinleri.

​Ferah salon

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Villanın salonu ile yemek odasını bir arada gördüğümüz resimde duvarlar ve mobilyaların bir kısmı bembeyaz. Bu renk seçimi, her ne kadar mevcut alan zaten geniş olsa da daha ferah göstermiş. Daha ileride bulunan yemek odası ise klasik tarzda döşenmiş denebilir. Duvarlardaki altın varaklı aynalar evi zengin gösteren unsurlardan. Son olarak beyazları içindeki salona kontrast oluşturan siyah merdiven doğru bir seçim diyebiliriz.

​Büyük kır evi

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse Kırsal Evler
betterhouse

betterhouse
betterhouse
betterhouse

Kır evi deyince akla ilk anda sıcak aylarda yemyeşil bir arazi üzerinde inşa edilmiş bina görüntüsü oluşsa da daha soğuk iklime sahip olan yerlerde de kır evleri kullanılabilir. Resimde görmüş olduğumuz ev de soğuk iklimden dolayı diğer örneklere oranla daha küçük pencereleri olan bir tasarım. Bu sayede soğuk havaya karşı tedbir alınıyor.

​Taş duvarlı banyo

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse Kırsal Banyo
betterhouse

betterhouse
betterhouse
betterhouse

Büyük kır evinin banyosu görkemli dış cephesine nazaran epey sevimli. Beyaz betondan duvarlarda fayans kullanılmayarak yalnızca bir duvarda dekore olarak taş kullanılmış. Yuvarlak küveti ve yüksek tavanı ile sıra dışı bir banyo çalışması gördüğümüz örnekte avize de sırıtmıyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz 'Doğada tek başına duran 10 mükemmel ev' başlığına göz atabilirsiniz.

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