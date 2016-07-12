İçinizi huzurla dolduracak 6 kır evi

Gerek sıcak havalarda gerekse daha soğuk iklimlerde kullanılan kır evlerinin modası asla geçmiyor. Bu yazıda içinize huzur ve sükunet veren birbirinden güzel kır evi örneklerini inceleyeceğiz.
Fotoğrafta görmüş olduğunuz kır evi kolonyal stilde dekore edilmiş olup dış cephesi iç dekorasyonuyla uyumludur. Verandayı kapatan büyük çatısı ve çatıya destek olan doğal kütük kolonlar kır evi atmosferine gayet uygun geçimler. Tek katlı evde uzun pencereler ile çift kapılı kapılar konularak açık alandan bolca istifade edilmiş.
Kır evinin yatak odasında pencere yerine kapı var. Böylece doğal gün ışığı tüm odayı aydınlatıyor. Ahşap çatısına uyumlu olarak yine ahşap malzemeden çeşitli mobilyalar tercih edilmiş. Ancak odanın esas yıldızı kesinlikle otantik desenli yatak örtüsü.
Uzak doğu mimarisini çağrıştırır biçimde kavisli bir çatısı olan ev, son derece şık ve lüks bir kır evi örneği. Her ne kadar iki katlı inşa edilse de ikinci katında iki ayrı kule tarzı odaları olan ev bu kendine has mimarisiyle benzersiz hale gelmiş.
Şahane evin oturma odası özellikle boydan boya pencereleriyle dikkat çekiyor. Baştan sona beyazlara bürünmüş salon mobilyalar siyah ağırlıklı seçilerek hoş bir kontrast sağlanmış. Bu siyah beyaz şıklığı tamamlayan son dokunuş ise kırmızı kanepe.
Ağaçlar içinde iki katlı sevimli taş ev daha ilk anda akla yazı, baharı getiriyor. Geleneksel kır evi görüntüsünden de anlaşılacağı üzere bir çiftlik ev olarak inşa edilmiş burası. Kıpkırmızı merdivenleri ve pencereleri ile dikkat çeken binanın sıra içine bakmaya geldi.
Çiftlik evin içinden bir pencere önünü gördüğümüz kesitte modern tüller veya jaluzi yerine çiftlik evlerine uygun olarak geleneksel el işlemeli bir perde görüyoruz. Bu gibi detaylar insanları şehir hayatından uzaklaştırıp kır evinin pastoral atmosferine daha çabuk alıştırıyor.
Oldukça yüksek devasa bir sazdan çatısı bulunan bina uzunluğuna rağmen dar görünümüyle sıra dışı hale gelmiş. Evin ilginçlikleri bununla da bitmiyor, yan cephesi boydan boya camla kaplı. Ön cephesinde kapı pencereler epey büyük tutulmuş.
Binanın yemek odası son derece zarif ve çağdaş dekore edilmiş. Üst kata çıkan merdivenlerin bulunduğu lacivert duvar hariç mekanın tamamı beyazlara bürünmüş durumda. Merdiven, masa takımı, lamba gibi tüm mobilyalar ise ahşaptan yapılmış. Duvardaki iki adet çiçek desenli süsleme şıklığı tamamlıyor.
Yüksek tavanlı villanın dış cephesi krem rengiyle göz alıyor. Diğer kır evlerinde olduğu gibi pencereleri uzun ve geniş tutulmuş. Bu sayede içinde bulundukları doğal ortamdan daha fazla yararlanabiliyor ev sakinleri.
Villanın salonu ile yemek odasını bir arada gördüğümüz resimde duvarlar ve mobilyaların bir kısmı bembeyaz. Bu renk seçimi, her ne kadar mevcut alan zaten geniş olsa da daha ferah göstermiş. Daha ileride bulunan yemek odası ise klasik tarzda döşenmiş denebilir. Duvarlardaki altın varaklı aynalar evi zengin gösteren unsurlardan. Son olarak beyazları içindeki salona kontrast oluşturan siyah merdiven doğru bir seçim diyebiliriz.
Kır evi deyince akla ilk anda sıcak aylarda yemyeşil bir arazi üzerinde inşa edilmiş bina görüntüsü oluşsa da daha soğuk iklime sahip olan yerlerde de kır evleri kullanılabilir. Resimde görmüş olduğumuz ev de soğuk iklimden dolayı diğer örneklere oranla daha küçük pencereleri olan bir tasarım. Bu sayede soğuk havaya karşı tedbir alınıyor.
Büyük kır evinin banyosu görkemli dış cephesine nazaran epey sevimli. Beyaz betondan duvarlarda fayans kullanılmayarak yalnızca bir duvarda dekore olarak taş kullanılmış. Yuvarlak küveti ve yüksek tavanı ile sıra dışı bir banyo çalışması gördüğümüz örnekte avize de sırıtmıyor.
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