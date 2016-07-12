İçinizi huzurla dolduracak 6 kır evi

Villanın salonu ile yemek odasını bir arada gördüğümüz resimde duvarlar ve mobilyaların bir kısmı bembeyaz. Bu renk seçimi, her ne kadar mevcut alan zaten geniş olsa da daha ferah göstermiş. Daha ileride bulunan yemek odası ise klasik tarzda döşenmiş denebilir. Duvarlardaki altın varaklı aynalar evi zengin gösteren unsurlardan. Son olarak beyazları içindeki salona kontrast oluşturan siyah merdiven doğru bir seçim diyebiliriz.