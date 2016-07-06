Yaz akşamlarınız için mükemmel barbekü alanları

Sıcak yaz günleri gelip çattı yine şu bahçeye el atamadık diye dertleniyorsanız bu örnekleri görmenin tam zamanı! Güzel bir tatile bütçe ayıramasanız da evinizin bahçesinde keyifli davetler verebilir, güzel havanın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Nasıl mı? Elbette bahçenize yaptıracağınız açık hava mutfakları ya da basit bir barbekü alanı ile. Barbekü alanı dekorasyonu aslında sanılandan çok daha kolaydır ancak önce nasıl bir barbekü istediğinize karar vermeniz lazım. Açık havada bol oksijenle pişen yemeklerin tadına varmak için tek yapmanız gereken bahçenizin veya terasınızın bir köşesini barbekü alanı olarak ayırmak. Bu yazımızda sizlere birbirinden şık barbekü alanı örnekleri tanıtacağız. Size en uygun olanından ilham alabilir ve dekorasyona başlayabilirsiniz.

Terasa, bahçeye ya da balkona uygulanacak barbekü alanlarının tesisatı birbirinden farklı olabileceği için uygulanacağı alana göre tasarlanıp imal edilmesi gerekir. Ayrıca dış mekanda kullanılacağı için hava koşullarına daha dayanıklı malzeme ve mobilyalar seçmek daha doğru olur. Barbekü alanında kullanacağınız mutfak ekipmanlarının paslanmaz çelikten ve endüstriyel özellikte olması lazım. Bunun yanı sıra monte edileceği yuvanın da çelik ya da taş olması önemlidir. Ayrıca tezgah seçerken güneş ışınlarından etkilenmeyecek, ısınma, solma, kavlama yapmayacak malzemelerden seçmelisiniz. Masif ahşap, çelik, doğal taş ya da iroko gibi malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Bir diğer önemli ayrıntı da; barbekü alanını genelde akşam saatlerinde kullanacağınız için güçlü ve kullanışlı bir ışıklandırma sistemi sağlamalısınız.

Barbekü alanı değil de daha kapsamlı bir açık hava mutfağı düşünüyorsanız “Açık hava mutfağı: Farklı bir deneyim” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.