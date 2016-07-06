Yaz akşamlarınız için mükemmel barbekü alanları

Sıcak yaz günleri gelip çattı yine şu bahçeye el atamadık diye dertleniyorsanız bu örnekleri görmenin tam zamanı! Güzel bir tatile bütçe ayıramasanız da evinizin bahçesinde keyifli davetler verebilir, güzel havanın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Nasıl mı? Elbette bahçenize yaptıracağınız açık hava mutfakları ya da basit bir barbekü alanı ile. Barbekü alanı dekorasyonu aslında sanılandan çok daha kolaydır ancak önce nasıl bir barbekü istediğinize karar vermeniz lazım. Açık havada bol oksijenle pişen yemeklerin tadına varmak için tek yapmanız gereken bahçenizin veya terasınızın bir köşesini barbekü alanı olarak ayırmak. Bu yazımızda sizlere birbirinden şık barbekü alanı örnekleri tanıtacağız. Size en uygun olanından ilham alabilir ve dekorasyona başlayabilirsiniz.
Terasa, bahçeye ya da balkona uygulanacak barbekü alanlarının tesisatı birbirinden farklı olabileceği için uygulanacağı alana göre tasarlanıp imal edilmesi gerekir. Ayrıca dış mekanda kullanılacağı için hava koşullarına daha dayanıklı malzeme ve mobilyalar seçmek daha doğru olur. Barbekü alanında kullanacağınız mutfak ekipmanlarının paslanmaz çelikten ve endüstriyel özellikte olması lazım. Bunun yanı sıra monte edileceği yuvanın da çelik ya da taş olması önemlidir. Ayrıca tezgah seçerken güneş ışınlarından etkilenmeyecek, ısınma, solma, kavlama yapmayacak malzemelerden seçmelisiniz. Masif ahşap, çelik, doğal taş ya da iroko gibi malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Bir diğer önemli ayrıntı da; barbekü alanını genelde akşam saatlerinde kullanacağınız için güçlü ve kullanışlı bir ışıklandırma sistemi sağlamalısınız.
Barbekü alanı değil de daha kapsamlı bir açık hava mutfağı düşünüyorsanız “Açık hava mutfağı: Farklı bir deneyim” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Sağlam bir pergola altında bulunan bu geniş teras açık hava mutfağı olarak değerlendirmek için ideal. Masa sandalye takımı ve bir tezgah ile oluşturulan dekorasyon açık havada yemek keyfi için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Böyle bir terasınız varsa oldukça basit bir uygulama ile açık hava mutfağı kazanabilirsiniz. Bunun için mutfak planlayıclarından ya da bahçe dekorasyon uzmanlarından fikir alabilirsiniz.
Bahçenizde bir alanı bu iş için ayıracaksanız basit bir zemin döşemesi ve bir pergola işinizi görecektir. Bu dekorasyonda karı ile ayrılan zemin üzerine basit bir ağaç pergola uygulanmış. Taş barbekü seti ile de tamamlanan dekorasyon adeta eksiksiz.
Terasınızda baca ve benzeri ekipman bulunmasa bile böyle bir barbekü alanını oldukça ucuza getirebilirsiniz. Birkaç ustadan fiyat alarak terasınıza bir barbekü ocağı ve bir de baca sistemi kurdurmanız yeterli gerisi sizin bahçe mobilya zevkinize kalıyor.
Bahçeniz yüksek duvarlar ile çevrili ise duvarlardan birini barbekünüz için kullanabilirsiniz. Basit bir uygulama ile inşa edilen bu barbeküler her türlü mangal yemeği için uygun pişirme özelliğine sahip. Ayrıca bir tezgahı ve lavabosu da bulunuyor. Açık hava mutfaklarından hiçbir eksiği yok.
Açık hava mutfaklarının son zamanlarda büyük ilgi gördüğünü siz de fark etmişsinizdir. Açık havada yemekli davet fikri giderek insanlara daha çekici gelmeye başlıyor bu nedenle farklı stillerde ve temalarda açık hava mutfağı örnekleri görebiliyoruz. Bu dekorasyon rustik stilde hazırlanmış, tuğla ve ahşap malzemeden oluşan oldukça kullanışlı bir dizayn.
Taş ya da tuğladan üretilen bu barbekü setleri bahçede kurulacak barbekü alanları için ideal. Pişirmek için bütün alternatiflere sahip olan bu setleri oldukça ekonomik fiyatlara yaptırabilirsiniz. Ayrıca kullanımı ve bakımı da son derece kolay olacaktır.