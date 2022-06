Saray gibi bir dekorasyon için halı, kilim ve diğer tekstil ürünleri

Ev dekorasyonuna ait her objenin üretildiği farklı materyaller vardır. Hangi materyallerin hangi objelere daha uygun olduğuna karar verebilmek için, üreticiler ve tasarımcılar, son teknoloji araçlarını da kullanarak, sürekli yeni deneyimler yapıyorlar. Bu deney ve çalışmaların sonucunda dekorasyonun her adımı için, insan kullanımına en uygun malzemeleri ve modelleri netleştiriyorlar. Homify profesyoneller ekibi olarak her yazımızda dekorasyona ilişkin bir materyal veya dekor elementi üzerine örnekler, bilgiler ve fikirler sunuyoruz. Bu yazımızda da sizlere dekorasyonun en önemli malzemelerinden bir olan kumaş malzemeler ve kullanım alanları üzerine örnekler sunacağız. Tekstil sektörünün ev dekorasyon ayağı hakkında işinize yarayacak birçok öneri ve örnek tasarımı burada bulabilirsiniz. Bunun yanında diğer kumaş ürünlere göre çok daha farklı bir üretim şekli ve yapısı bulunan hatta başlı başına bir dekorasyon konusu olan halı ve kilimler hakkında da konuşacağız.

Tekstil sektöründe üretim yapılırken, halıdan koltuğa, perdeden aksesuarlara, yatak örtülerinden yastıklara kadar her ürün için farklı doku ve özellikte kumaşlar ve iplikler üretilir. Bunlar sentetik, suni, doğal, tropikal, kamgarn gibi ana başlıklarda gruplanabilir. Bu ana başlıkların altında ve dışında da onlarca farklı kumaş türü vardır.

Hangi alanı dekor ederseniz edin mutlaka kullanacağınız tekstil ürünleri hakkında daha fazla örneğe ihtiyaç duyarsanız sitemizin “ürünler” başlığında arama yapabilirsiniz. Salon dekorasyonu ve stilleri için daha çok öneriye ihtiyacınız varsa “Fark yaratan salon dekorasyonu örnekleri ve stillerle ilgili fikirler” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.