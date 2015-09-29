Saray gibi bir dekorasyon için halı, kilim ve diğer tekstil ürünleri

Ev dekorasyonuna ait her objenin üretildiği farklı materyaller vardır. Hangi materyallerin hangi objelere daha uygun olduğuna karar verebilmek için, üreticiler ve tasarımcılar, son teknoloji araçlarını da kullanarak, sürekli yeni deneyimler yapıyorlar. Bu deney ve çalışmaların sonucunda dekorasyonun her adımı için, insan kullanımına en uygun malzemeleri ve modelleri netleştiriyorlar. Homify profesyoneller ekibi olarak her yazımızda dekorasyona ilişkin bir materyal veya dekor elementi üzerine örnekler, bilgiler ve fikirler sunuyoruz. Bu yazımızda da sizlere dekorasyonun en önemli malzemelerinden bir olan kumaş malzemeler ve kullanım alanları üzerine örnekler sunacağız. Tekstil sektörünün ev dekorasyon ayağı hakkında işinize yarayacak birçok öneri ve örnek tasarımı burada bulabilirsiniz. Bunun yanında diğer kumaş ürünlere göre çok daha farklı bir üretim şekli ve yapısı bulunan hatta başlı başına bir dekorasyon konusu olan halı ve kilimler hakkında da konuşacağız.
Tekstil sektöründe üretim yapılırken, halıdan koltuğa, perdeden aksesuarlara, yatak örtülerinden yastıklara kadar her ürün için farklı doku ve özellikte kumaşlar ve iplikler üretilir. Bunlar sentetik, suni, doğal, tropikal, kamgarn gibi ana başlıklarda gruplanabilir. Bu ana başlıkların altında ve dışında da onlarca farklı kumaş türü vardır.
Hangi alanı dekor ederseniz edin mutlaka kullanacağınız tekstil ürünleri hakkında daha fazla örneğe ihtiyaç duyarsanız sitemizin “ürünler” başlığında arama yapabilirsiniz. Salon dekorasyonu ve stilleri için daha çok öneriye ihtiyacınız varsa “Fark yaratan salon dekorasyonu örnekleri ve stillerle ilgili fikirler” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Klasik stilin en dikkat çeken ögelerinden olan etnik desenler, özellikle halı, kilim ve kumaş kaplamalarda kullanıldığında dekora yoğun bir otantik hava kazandırıyor. Bu dekorda mobilya ve aksesuarlarıyla klasik çizgisini koruyan stile eklenen desenli yer halısı, hem kilimsi görünümü hem de renkleriyle odaya ihtiyacı olan canlılığı kazandırmış. Kırlent battaniye gibi tekstil ürünlerinin de kullanıldığı dizaynda oldukça dingin bir hava hakim.
Mobilya ve aksesuarlarıyla çok başarılı bir bütün oluşturan bu göz alıcı tasarımın en önemli detayı, aynı deseni taşıyan tekstil ürünleridir. Duvar raflarından aydınlatmasına, koltuk ve sehpasından, pencerelerine kadar her detayı ince düşünülmüş özel bir tasarım olmasına rağmen, tasarım kendisini takım desenli bir kaç tekstil ögesiyle gösteriyor. Aynı deseni taşıyan halı, kırlent ve minderler, hem odanın nesne odağı hem de renk vurgusu görevini başarıyla üstleniyor. Fabbrica Mobilya imzası taşıyan tasarım yenilikçi ve modern çizgisiyle övgüyü hak ediyor.
Polyester, naylon, lycra gibi sentetik kumaşlardan üretilen kimi zaman deri çeşitleri de bulunan, armut koltuk ve minder gibi aksesuarlar modern görünüşü ve canlı renkleriyle dekorasyonun önemli bir ögesi olabiliyorlar. Çocuk odası, genç odası, çalışma odası ve bahçe gibi alanlarda sıklıkla kullanılan, temizliği ve bakımı kolay olmakla beraber oldukça rahat da olan bu minder tipi aksesuarları dikkat çeken tekstil ürünleri arasında sayabiliriz.
Etnik desen dendiği zaman akla ilk gelen şüphesiz dokuma kilim ve yolluklar oluyor. İnsanlar ev tekstil ürünleri üretmeye ilk olarak dokuma tezgahlarında sedir örtüleri, halı ve kilimler dokuyarak başlamıştır. Bu nedenle evinde tarihi dokuları taşımak isteyen herkesin ilk tercihi bu modeller oluyor. Evinin bir köşesini şark odası olarak ayırıp sadece bu tip ürünlerle döşeyenler var. Bu bile, ne kadar çeşitli ve renkli kumaş ve dokumalar üretilirse üretilsin, kilimlerin modasının asla geçmeyeceğinin en büyük kanıtı.
Tıpkı kilimler gibi yolluklar da şark temalı dokuma ev tekstil ürünlerinin başında geliyor. İskandinav'dan country'e, eklektikten moderne hemen her stile uyum sağlayan ve her alanda kullanılabilen yolluklar özellikle halı serilecek kadar geniş olmayan alanlarda ideal zemin aksesuarı oluyor. Örnek dekordaki gibi halıfleks kaplı alanlarda da rahatlıkla kullanılan yolluklar klasik stilin vazgeçilmezleri arasında.
Modern desenleri ve canlı renkleriyle modern stilde dekor edilen alanların önemli bir aksesuarı olan halılar dokuma ve iplik çeşidine göre yazlık ve kışlık olarak ayrılabiliyor. Ayrıca her mevsim kullanıma uygun çeşitleri de mevcut. Örnek dekorda kullanılan halı renk ve desenleriyle odanın dekorunu tamamlamış. Az eşya ile başarılı bir stil oluşturulan dekorda kullanılan diğer tekstil ögeleri farklı desenleriyle tezat bir uyum oluşturmuş.
Gevşek dokuda yün keten karışımı kamgarn ipliklerden dokunan, doğal ve yumuşak bir kumaş olan panama kumaşlar battaniyeden kırlente, koltuk döşemesinden minderlere kadar birçok alanda kullanılıyor. Renk ve dokusuyla son derece modern görünen ve her stil dekorasyona uyabilen bu kumaşlardan imal edilen ürünler ile çok yaratıcı dekorlar yaratabilirsiniz. İsveçte bulunan Simon Key Bertman Textile Design Art adlı firmaya ait koleksiyona bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Türkiye'de de rahatlıkla bulabileceğiniz bu tekstil ürünleri birçok alan için size ilham verecektir.
Klasik modellerden sıkılan ve yeni şeyler denemek isteyen ev sahiplerinin başvurduğu modellerden biri de yuvarlak şekilli modern desenli halılar oluyor. Modern dekorların aranan detaylarından biri farklı halılar olunca bu yuvarlak halılar oldukça işlevsel. Son derece şık ve modern bir görünüme sahip olan modelleri daha yakından incelemenizi tavsiye ederiz.
Klasik dokuma desenleri üzerine farklı renklerle işlenen dokular bu halıda oldukça sanatsal bir görüntü yaratmış. Endüstriyel bir mekana modern ve deneysel ögeler eklenerek oluşturulmuş dizayn bir sanat atölyesi havası taşıyor. Yamalı görüntüsüne rağmen son derece şık duran bu halı birçok farklı stile ve dekora uyum sağlayabilir gibi duruyor.
Dokuması sıradan halılara göre daha kalın ve dolgun olan bu halılar dokulu kumaşların yoğun kullanıldığı iskandinav ve country gibi stillerin en önemli ögesi. Deri puf koltuklarla gri fonlu odaya çok yakışan bu halılar banyo, mutfak gibi alanlarda da sıklıkla tercih ediliyor. Siyah beyaz ve gri ile monokromatik renk dengesini tam tadında kullanan dizaynın aydınlatması da oldukça başarılı.
Armonik renklerin alaca desenlerle birleştiği bu yün dokulu halı kırkyama denilen dokuma şeklini anımsatıyor. Beyaz fonlu bir dekora hafif ve uyumlu renkleriyle dingin bir canlılık katan bu halı farklı renk seçenekleriyle modernden vintage'e hemen her stil için uygulanabilir. Pötikare görüntüsü ile retro dekorlara bile uyum sağlayabilecek özel bir yapısı var. Temizliği ve bakımı da oldukça kolay olan bu modellere bütün halıcılarda rastlayabilirsiniz.
Kırlent ve perde gibi ev tekstil ögeleri sadece kullanım amaçlarını değil dekoratif anlamda odanın bir takım yüklerini de omuzlarlar. Bunlardan en önemlisi, alanın vurgu renkleri genelde kırlent ve perdelere dağıtılır. Bu önemli görevin üstesinden gelebilmeleri için sizin de seçimlerinize dikkat etmeniz gerekir. Bu dekorda kullanılan perdeler desenleriyle dekorun doku ahengini sağlarken renkleriyle de kırlent ve markiz ile armoni oluşturuyor.