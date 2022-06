En değerli aksesuarlarınız ve kitaplarınız için ahşap, cam ve ferforje raf modelleri

Ahşap malzemeden sarı dikdörtgen kutuların beton duvara farklı montesiyle oluşturulan bu raf sisteminin en güzel yanı istediğiniz renge boyayıp istediğiniz şekillerde monte edebilir ve hatta sıkıldıkça değiştirebilirsiniz. İster bütün parçaları üst üste dizin ister yan yana ekleyerek bütün odanın süpürgeliklerine yayın her şekilde mükemmel bir dizayn oluşturacaktır. Her odada, her mekanda ve her stille uygun bir kullanımını mutlaka keşfedersiniz. Oldukça sağlam ve de modern bir raf sistemi.