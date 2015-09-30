En değerli aksesuarlarınız ve kitaplarınız için ahşap, cam ve ferforje raf modelleri

Ev dekorasyonunda raflar, gerek az kütleyle çok kalabalık kaldırması gerekse kolay kurulumu ve basit, ekonomik yapıları nedeniyle en çok tercih edilen dekor ürünlerinden biridir. Kitaplıklar kadar hantal değildir, sadece kitaplar için değil diğer aksesuar ve dekor ürünleriniz için de kullanım alanı sağlayan ayrıca şık bir vitrin görevi de görebilen raflar birçok farklı malzemeden üretilebilir. Üretiminde kullanılan her malzemeye göre farklı sağlamlık özellikleri göstereceğinden kullanım alanları da buna göre belirlenir. Örneğin cam rafları mutfak gibi alanlarda kullanmak pek sağlıklı olmayabilir çünkü tabak, seramik gibi kırılabilir ve ağır objeleri cam raflarda saklamak risklidir. Bu ve benzeri durumlar için her mekana ve kullanım ihtiyacına uygun malzeme ve modelde raflar üretiliyor. Bu yazımızda sizlere metal, ahşap, cam ve ferforje raf modelleri hakkında fikir ve örnekler sunacağız. Modern dekorasyon stillerinin vazgeçilmez unsurlarından olan raflar hakkında birbirinden güzel örnek dekorlar ve yararlı öneriler bu yazıda olacak.

Rafların kullanım alanları ve modelleri hakkında daha fazla öneriye ihtiyaç duyarsanız “Kullanışlı mekanlar için dekoratif raflar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

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