En değerli aksesuarlarınız ve kitaplarınız için ahşap, cam ve ferforje raf modelleri

Ev dekorasyonunda raflar, gerek az kütleyle çok kalabalık kaldırması gerekse kolay kurulumu ve basit, ekonomik yapıları nedeniyle en çok tercih edilen dekor ürünlerinden biridir. Kitaplıklar kadar hantal değildir, sadece kitaplar için değil diğer aksesuar ve dekor ürünleriniz için de kullanım alanı sağlayan ayrıca şık bir vitrin görevi de görebilen raflar birçok farklı malzemeden üretilebilir. Üretiminde kullanılan her malzemeye göre farklı sağlamlık özellikleri göstereceğinden kullanım alanları da buna göre belirlenir. Örneğin cam rafları mutfak gibi alanlarda kullanmak pek sağlıklı olmayabilir çünkü tabak, seramik gibi kırılabilir ve ağır objeleri cam raflarda saklamak risklidir. Bu ve benzeri durumlar için her mekana ve kullanım ihtiyacına uygun malzeme ve modelde raflar üretiliyor. Bu yazımızda sizlere metal, ahşap, cam ve ferforje raf modelleri hakkında fikir ve örnekler sunacağız. Modern dekorasyon stillerinin vazgeçilmez unsurlarından olan raflar hakkında birbirinden güzel örnek dekorlar ve yararlı öneriler bu yazıda olacak.
Rafların kullanım alanları ve modelleri hakkında daha fazla öneriye ihtiyaç duyarsanız “Kullanışlı mekanlar için dekoratif raflar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Ayrıca rafların sadece ev dekorasyonunda değil ticari dekorasyonlarda da önemli bir yer kapladığını tahmin ediyorsunuzdur. Mağaza, ofis, sergi alanı gibi alanlar için de raf fikirlerine ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz.Mağazalarda kullanılan ferforje raflar, kuaförlerin vazgeçilmezi cam raflar ve ofislerin baş tacı ahşap raflar birbirinden farklı modelleriyle ticari ürünler sayfasında olacak.
Kitaplık, televizyon ünitesi hatta vitrin niyetine de kullanılabilecek olan ve ahşap malzemesi nedeniyle son derece sağlam olan bu raflar farklı renk ve model seçenekleriyle her dekorda kullanılabilir. Dar alanlar için ideal bir sistem olan bu model, hem oturma odası, hem çalışma odası hem de yemek odası olarak kullanılan bu mekan için ideal bir seçim olmuş. Çok yönlü kullanımının yanı sıra dekoratif görüntüsü, ve bembeyaz ferah yapısı ile de dikkat çeken bir tasarım. Uçta Mimarlık / Architecture imzalı tasarım her yönüyle övgüyü hak ediyor.
Metal malzemeden üretilen ve yapı olarak sadece bir iskelet sistemden oluşan bu raflar sade ve kullanışlı yapısının yanı sıra oldukça da sağlam bir raf. Hem kitaplar hem de aksesuarlar için kullanabileceğiniz bu raflar, çalışma odası, oturma odası, genç odası hatta mutfak ve banyoda bile ergonomik bir kullanım sağlar. Beton duvar uygulaması ile kullanılan rafların beyaz rengi dekorla ve stille kusursuz bir uyum oluşturmuş.
Bu tarz modellerin hemen hepsinde kullanılan lifli ahşap levhalardan oluşan bu raf sistemini diğerlerinden farklı yapan şey iskeletin yanlarında kullanılan dairesel parçalar sayesinde oluşturulan farklı modeli. Beyaz rengi ile bütün dekorlara uyum sağlayabilecek olan bu model sıra dışı yapısı sayesinde de evin dikkat çeken bir parçası olacak. Kitaplık olarak da kullanılabilecek kadar sağlam ve modern dekorasyona son derece uyumlu bir raf kitaplık sistemi.
Klasik ve modern ögeleri ustaca taşıyan bu dekora uygulanabilecek en uygun raf kitaplık sistemi seçilmiş. Natürel görünümlü kahverengi ahşap malzemeden üretilen ve farklı büyüklüklerde dörtgenlerin bir araya gelerek oluşturduğu başarılı bir raf kitaplık sistemi. Sağlam yapısı ve çok bölmeli özelliğiyle kullanışlı ve oldukça dekoratif. Evinizin bütün odalarına uyum sağlayabilecek ayrıca her dekorda kullanılabilecek çok yönlü bir dizayn.
Tripofobisi olanlar için pek uygun bir model olmayabilir baştan uyaralım. Ama fantastik dizaynlara ilgi duyanlar özellikle raflarını çeşitli çizgi roman kahramanlarının oyuncaklarıyla doldurmak isteyenler için dört dörtlük bir model. Ahşap malzemeden üretilen ve farklı gözleriyle hem kitaplar hem de aksesuarlar için saklama alanı sunan başarılı ve sıra dışı bir model. Her eve her dekora uyar diyemesek de meraklısı için mükemmel bir hediye olabilir.
Ahşap malzemeden sarı dikdörtgen kutuların beton duvara farklı montesiyle oluşturulan bu raf sisteminin en güzel yanı istediğiniz renge boyayıp istediğiniz şekillerde monte edebilir ve hatta sıkıldıkça değiştirebilirsiniz. İster bütün parçaları üst üste dizin ister yan yana ekleyerek bütün odanın süpürgeliklerine yayın her şekilde mükemmel bir dizayn oluşturacaktır. Her odada, her mekanda ve her stille uygun bir kullanımını mutlaka keşfedersiniz. Oldukça sağlam ve de modern bir raf sistemi.
Ferforje sınıfına da giren bu raf modelleri tel veya şekillendirilmiş demir malzemeden üretiliyor. Oldukça geleneksel bir yapıya sahip olan bu sepet tipi rafları özellikle bahçe, garaj, hangar gibi alanlarda kullanabilir veya endüstriyel gibi atölye görünümlü stile sahip mekanlara yerleştirebilirsiniz. Stilinize otantik bir görünüm de katacaktır. Ayrıca temizliği ve bakımı çok kolay olan bu rafları özellikle eskiterek de kullanmanız mümkün, bırakın eskisin, o haliyle de ayrı bir özelliği olacaktır.
Yapı olarak insanın kas sisteminden esinlenilerek üretilmiş gibi görünen bu farklı tasarım, taşıyıcı sistemi ve ahşap levhalarıyla oldukça başarılı bir iş. Duvara sıkı sıkıya monte edilen bu yapı göründüğünden çok daha sağlam ve kitaplık olarak kullanıma uygun. Odanın stiline ve yaratıcı kimliğine de uyum sağlayan bu raflar çalışma odalarınıza dahice bir fikir olarak katılabilir.
Mükemmel bir stile sahip bu dekoratif cam raf ahşap iskelet üzerine yerleştirilen cam levhalardan oluşuyor. Salon, oturma odası gibi alanlara daha çok uyacak ve modern stil dekorlara çok yakışacaktır. Işığın doğru yayılmasını sağlayan cam ürünlerle çok daha aydınlık ve ferah dekorlar yaratabilirsiniz. Bu cam raf sistemleri bu konuda size yardımcı olacaktır. Dekoratif görüntüsünün yanı sıra dekorun renk ve ışık dengesine de katkıda bulunacak ve özel aksesuarlarınız için harika bir sergileme alanı olacaktır.
Yanlış duymadınız, ayakları ve başı olan bir raf sisteminden bahsediyoruz. Farklı tasarımıyla özellikle evin miniklerinin dikkatini çekeceğinden ekstra bir korumaya ihtiyaç duyabilir. Ancak bunun yanında bütün konuklarınızın dikkatini cezbedecek sıra dışı bir raf sistemi. Ahşaptan üretilen, farklı renk ve farklı hayvan figürleriyle de bulunabilen bu tarz raflar ev dekorasyonunuz için muzip çözümler sunan yaratıcı aksesuarlardan olmaya hazır.
Ferforje sınıfına dahil edebileceğimiz ve hem saksılık hem duvar rafı olarak kullanılabilen bu raflar oturma odaları için tasarlanmış özel bir model. Demir malzemesi ile son derece sağlam olan ve kolay kolay hiç bir ağırlıkla deforme olmayacak bu raf sayesinde hem dekoratif bir saksıya hem de onlarca kitap ve aksesuara yer bulmuş olacaksınız. Balkon, teras gibi dış mekanlarda da kolayca kullanılabilecek olan bu raflar sizi toz alma derdinden de kurtaracak cinsten.