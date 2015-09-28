İç dekorasyonunuz için kapı, pencere ve kapı kolları

Ev dekorasyonu her detayıyla bir bütün olarak ele alınmalıdır. En ufak bir eksiklik bile sizi istediğiniz sonuçtan uzaklaştırabilir. Bu yüzden özellikle göze çok görünmeyen kapı, pencere kapı kolu gibi detaylara önem vermek gerekir. İç dekorasyon sırasında duvarlar, mobilyalar ve hatta aksesuarlar bile ilk düşünüp alış verişine başladığınız unsurlar olurken prizler, kapı kolları, kapı ve pencereler planlama dışında kalabilir. Bu olumsuzlukla hiç karşılaşmamanız için bu yazımızda iç kapı kolları, kapılar, pencereler gibi ufak detaylar hakkında örnekler ve öneriler sunacağız.

Duvar boyu uygulanan fransız pencereler, daha geniş ve çok bölmeli italyan pencereler, oval üstlü kubbe pencereler, çelik veya ahşap çerçeveli olanlar, ferforje ile çevrilenler, hepsinin yakışacağı farklı stil ve dekorlar vardır. Aynı şekilde ahşap kapılar, cam kapılar, işlemeliler, amerikanlar hepsinin kullanım alanları farklı olabilir. Bu yazımızda sunacağımız örnek dekorlar ve modeller kapı, pencere ve kapı kolu seçiminizde size yardımcı olacaktır.

Daha fazla örnek model ve dekor görmek isterseniz sitemizin Pencere & Kapılar bölümünde bir gezintiye çıkabilirsiniz. Ev ve bahçe dekorasyonuna yeni başlıyorsanız atacağınız ilk adımlarla ilgili fikir sahibi olmak için “Ev ve bahçe dekorasyonuna başlama kılavuzu” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızda fayda olacaktır.