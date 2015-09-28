İç dekorasyonunuz için kapı, pencere ve kapı kolları

Ev dekorasyonu her detayıyla bir bütün olarak ele alınmalıdır. En ufak bir eksiklik bile sizi istediğiniz sonuçtan uzaklaştırabilir. Bu yüzden özellikle göze çok görünmeyen kapı, pencere kapı kolu gibi detaylara önem vermek gerekir. İç dekorasyon sırasında duvarlar, mobilyalar ve hatta aksesuarlar bile ilk düşünüp alış verişine başladığınız unsurlar olurken prizler, kapı kolları, kapı ve pencereler planlama dışında kalabilir. Bu olumsuzlukla hiç karşılaşmamanız için bu yazımızda iç kapı kolları, kapılar, pencereler gibi ufak detaylar hakkında örnekler ve öneriler sunacağız.
Duvar boyu uygulanan fransız pencereler, daha geniş ve çok bölmeli italyan pencereler, oval üstlü kubbe pencereler, çelik veya ahşap çerçeveli olanlar, ferforje ile çevrilenler, hepsinin yakışacağı farklı stil ve dekorlar vardır. Aynı şekilde ahşap kapılar, cam kapılar, işlemeliler, amerikanlar hepsinin kullanım alanları farklı olabilir. Bu yazımızda sunacağımız örnek dekorlar ve modeller kapı, pencere ve kapı kolu seçiminizde size yardımcı olacaktır.
Daha fazla örnek model ve dekor görmek isterseniz sitemizin Pencere & Kapılar bölümünde bir gezintiye çıkabilirsiniz. Ev ve bahçe dekorasyonuna yeni başlıyorsanız atacağınız ilk adımlarla ilgili fikir sahibi olmak için “Ev ve bahçe dekorasyonuna başlama kılavuzu” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızda fayda olacaktır.
Odağında dairesel biçimler bulunan ve bu biçimlerin hemen her ögede dikkat çektiği bir dekora sıradan düz bir kapı ekleseydiniz dekorunuz nasıl olurdu? Bu sorunun cevabını vermek için örnek dekor üzerinde bir canlandırma yapın. Bu dekorda kullanılan kapının konsept için ne kadar önemli bir yeri olduğunu anlamışsınızdır. Ahşap iskeletli cam yapısı ve dairesel modeliyle hem kapı, hem de tam ardındaki raf – dolap sistemi sayesinde vitrin görevi gören bu muhteşem yapı kullanıldığı dekorun en önemli ögesi olmuş.
Fransız, italyan, sürgülü, yatay menteşeli birçok farklı modelde pencere bulabilirsiniz. Bunların içerisinde dekora en büyük farkı katacak olan duvar boyu uygulanan fransız pencereler olacaktır ancak çok geniş camlar kullanılacağından odanın ısı ve ses yalıtımını olumsuz etkileyeceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Bu dekorda kullanılan beyaz pencereler perde ve diğer dekor ürünlerine çok uyumlu. Eğer dekorunuz beyaz veya açık renk ağırlıklıysa beyaz kapı ve pencere, koyu renkler ve ahşap ağırlıklıysa yine ahşap veya koyu renk kapı pencere seçmeniz daha uygun olacaktır.
Ferforje fransızca kökenli bir kelime olup demirin dövülerek işlenmesi anlamına gelir. Kapı, pencere, balkon, merdiven, bank, sandalye, masa, mobilya gibi çok geniş kullanım alanı olan ve hem uygulaması hem üretimi kolay bir üründür. Ayrıca çok sağlam ve dayanıklıdır. Ev dekorasyonunda kapı ve pencerelerde koruma amaçlı kullanıldığı gibi dekoratif amaçlarla da kullanılır. Özellikle pencerelere dışarıdan uygulanan işlenmiş demir, dekora otantik bir hava kazandırıyor üstelik güvenlik de sağlıyor. Klasik Ferforje imzası taşıyan bu modelleri bütün dış cephe pencerelerinize ve hatta kapılara uygulayabilirsiniz. Temizliği ve bakımı da oldukça kolaydır.
Ferforje malzemenin özelliklerini pencere görselinde açıklamıştık. Bahçe kapısı için de son derece uygun olan bu malzeme size milyonlarca farklı desen seçeneği de sunan zengin bir dekor ürünü. Örnekteki bahçe kapısı farklı renklerde parçalar da içeren özel bir model. Siz de bahçe kapısı, bahçe mobilyası ve dış pencerelerinizde ferforje ürünler kullanarak dikkat çeken dış dekorlara sahip olabilirsiniz.
Modern dekorlar için üretilen ve özellikle yatak odası, çocuk odası gibi alanlarda kullanılan taş ve benzeri ögelerle işlenmiş desenli kapılar son zamanlarda oldukça popüler. Dekorun renklerine göre taş ve cam gibi malzemelerle işlenen kapılar hem şık, hem modern hem de çok kullanışlı. Herhangi bir temizlik, kullanım ve uygulama sıkıntısı taşımayan bu modelleri farklı renk ve desen seçenekleri ile hemen her stilde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Kapı kolları dekorasyonun ufak bir detayıdır ancak görüntüye ve stile çok fazla etkisi olduğundan üreticileri tarafından çok fazla renk, malzeme ve model ile çeşitlendiriliyor. Pirinç kapı kolları, zamak kapı kolları, alüminyum kapı kolları, paslanmaz kapı kolları, kristal, kapı kolları, ahşap kapı kolları gibi üretildiği malzemeye göre gruplandırılıyorlar. Bu örnekte gördüğünüz pirinç kapı kolu parlak pirinç kaplaması ve modern yapısı ile kullanıldığı amerikan kapıya uygulandığı modern dekora oldukça uyumlu.
Natürel görünümlü ögelerle oluşturulan ve hemen her detayı ile doğadan ilham alınan kırsal stil için en uygun kapı kolu eskitilmiş özellikte, işlenmiş demir kapı kollarıdır. Yine eskitme tahta bir kapıya uygulanan bu kol kır evi teması için idealdir. Eğer dekorunuza uyuyorsa, son derece ucuza bulabileceğiniz bu tip kollar ile hem dekorunuzu tamamlayım hem de maliyeti düşürebilirsiniz.
Alüminyum ve seramik malzemeden üretilen bu modellerde genelde kulp kısmında ahşap, kristal taş, seramik gibi metal dışında malzemeler kullanılarak otantik bir stil oluşturuluyor. Klasik dekorların baş tacı olan bu kapı kolları kullanışlı, sağlam, ekonomik ve evinize tarihi bir hava kazandıracak kadar da stil sahibi.
Gösterişli modeli ile eski klasik dekorların en çok kullanılan kapı kollarından biri olan bu alüminyum kaplama model eski tip anahtarlara ihtiyaç duyduğu için de özel bir havaya sahip. Barok işlemeleri ile eski tip ihtişamlı, varaklı mobilyalı salonların gözdesi olan bu kapı kollarını hala bütün kapı kolu üreticilerinde bulabilirsiniz. Modası hiç geçmeyecek gibi görünüyor.
Yeni nesil üretim atölyelerinden, bilgisayar sistemli üç boyutlu kalıp tasarım tezgahlarından çıkan bu modeller son yıllarda tasarımcıların en sevdiği modeller arasında. Paslanmaz kapı kolları sınıfına giren bu modeller modern çizgileri ve yenilikçi yaklaşımıyla giderek daha da popüler oluyor. Üretimi hızlı ve kolay olan ayrıca binlerce farklı şekilde üretilebilen bu modeller hemen her stilde dekor için kullanılabilir.
Endüstriyel stil, yaratıcı uygulamaları, farklı dizayn anlayışı ve brütal ögeleriyle dikkat çeken bir stildir. Bu kapı kolu da ait olduğu stilin bütün çarpıcı özelliklerini taşıyor. Son derece yaratıcı ve farklı bir dizayna sahip olan ve paslanmaz kapı kolu sınıfına giren bu kapı kolu endüstriyel, iskandinav, modern, minimal başta olmak üzere hemen her stilde zevkle kullanılabilir. Misafirlerinizi dekorunuzun bir kapı koluyla bile etkileyebilirsiniz.