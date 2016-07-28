Küçük teras dekorasyonu ve stillerle ile ilgili 13 parlak fikir

Sıcak yaz aylarını açık ve ferah alanlarda geçirmek mi istiyorsunuz? Bahçe ve terasları değerlendirmek, doğal ışıktan muntazam faydalanmak isteyebilirsiniz. Daha işlevsel alanlar tasarlamak ve estetik bir görünüm katmak istiyorsanız; sizin için derlediğimiz teras modelleri ile ilgili fikirleri mutlaka gözden geçirin.
Görsel açıdan gerçek çimi aratmayacak kadar göze hitap eden ve ayrıca bakım istemeyen yapay çim kullanımı, teras dekorasyonuna renk ve sıcaklık katacaktır. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Teras kapatma modellerini değerlendirin. Açık havalarda işlevsellik kazandıran ve terasınızı kapatacak farklı stillerde ahşap pergola modellerini değerlendirebilirsiniz.
Teras keyfini eşsiz hale getirecek bir diğer unsur konforun muntazam sağlanmasıdır. Şezlong ve şemsiyeler aracılığıyla açık havanın keyfini çıkarın, rahat edin.
Renk, tarz, stil, doku ve materyalleri bakımından uyum ve ahenk yakalamaya özen gösterebilirsiniz. Bazı renk ve dokuları daha çok öne çıkaran mobilya ve aksesuarları değerlendirerek fark yaratabilirsiniz.
İhtiyaca göre bir teras alanını dinlenme yerine, ya da yemek alanına dönüştürebilirsiniz. Akşam davetlerinde daha dingin bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, uyum sağlayan portatif kullanım olanakları sunan mobile ve aksesuarları kullanabilirsiniz. Taşınabilme kolaylığı ile belli bir alanı amaç doğrultusunda dizayn edebilirsiniz.
Kullanım esnasında güneşin ve açık havanın keyfini kullanmak ve kitabınızı okurken hamak keyfi yapmayı hiç düşündünüz mü? Teras dekorasyonunu konfor ve dinlence ihtiyaçlarınıza göre dizayn edebilirsiniz.
Doğal güzellikleri ile enfes bir teras modeli! Mini havuz keyfi ve natürel dokularla bir arada bu teras alanından hiç çıkmak istemeyeceksiniz.
Yaz akşamlarını terasta barbekü ziyafetleri ile renklendirmeyi hiç düşündünüz mü? homify'da birbirinden güzel barbekü modellerini bulabilir, tasarımlarla ilgili fikirler edinebilirsiniz.
Dekoratif fikirlerle ilgilenenler için natürel materyaller oldukça göze hitap eden bir görünüm kazandırabilir, bunun için ahşabın şekil alabilirliği ve estetik görünümünden faydalanabilirsiniz.
Renklerin ahengi ve canlılığı teras atmosferinizi tamamen değiştirebilir! Parlak renkleri kullanmak cesaret isteyebilir fakat doğru yaklaşımlarla dizayn edildiğinde fark yaratan bir terasa sahip olabilirsiniz.
Teras manzaranızı kesmeyen şeffaf materyaller, cam korkuluklar işlevsel birer tasarım aracı olarak değerlendirilebilir.
Mutfak ile ilişki kuran bir teras alanı dizayn etmek istiyorsanız, servis pencereleri kullanmak pratik çözümler arasında yer alır.
Sadelik ve yalın çizgiler aradığınız huzurlu atmosferi yakalamanıza yardımcı olabilir. Bazen basit formların uyum ve ahengi estetiği daha da ön plana çıkarır. Turuncu ve yeşil gibi zıt renklerin yarattığı ahenk ise canlılık ve sıcaklık katar.
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