Küçük teras dekorasyonu ve stillerle ile ilgili 13 parlak fikir

Sadelik ve yalın çizgiler aradığınız huzurlu atmosferi yakalamanıza yardımcı olabilir. Bazen basit formların uyum ve ahengi estetiği daha da ön plana çıkarır. Turuncu ve yeşil gibi zıt renklerin yarattığı ahenk ise canlılık ve sıcaklık katar.

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