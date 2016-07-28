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Küçük teras dekorasyonu ve stillerle ile ilgili 13 parlak fikir

Meral Eser Meral Eser
homify Klasik Balkon, Veranda & Teras
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Sıcak yaz aylarını açık ve ferah alanlarda geçirmek mi istiyorsunuz? Bahçe ve terasları değerlendirmek, doğal ışıktan muntazam faydalanmak isteyebilirsiniz. Daha işlevsel alanlar tasarlamak ve estetik bir görünüm katmak istiyorsanız; sizin için derlediğimiz teras modelleri ile ilgili fikirleri mutlaka gözden geçirin. 

1. Teraslarda yapay çim kullanımı

Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox Klasik Balkon, Veranda & Teras
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Görsel açıdan gerçek çimi aratmayacak kadar göze hitap eden ve ayrıca bakım istemeyen yapay çim kullanımı, teras dekorasyonuna renk ve sıcaklık katacaktır. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

2. Ahşap pergola kullanımı

Hotel Dos Casas en San Miguel de Allende, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos Modern Balkon, Veranda & Teras
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

Teras kapatma modellerini değerlendirin. Açık havalarda işlevsellik kazandıran ve terasınızı kapatacak farklı stillerde ahşap pergola modellerini değerlendirebilirsiniz.

3. Şezlong ve şemsiye kullanımı

VALE DO LOBO, Staging Factory Staging Factory Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Teras keyfini eşsiz hale getirecek bir diğer unsur konforun muntazam sağlanmasıdır. Şezlong ve şemsiyeler aracılığıyla açık havanın keyfini çıkarın, rahat edin.

4. Teras mobilyaları ve stil

rehabilitación casa en Barcelona, GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

Renk, tarz, stil, doku ve materyalleri bakımından uyum ve ahenk yakalamaya özen gösterebilirsiniz. Bazı renk ve dokuları daha çok öne çıkaran mobilya ve aksesuarları değerlendirerek fark yaratabilirsiniz.

5. Portatif kullanım olanakları sunan fikirleri değerlendirmek

homify Minimalist Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

İhtiyaca göre bir teras alanını dinlenme yerine, ya da yemek alanına dönüştürebilirsiniz. Akşam davetlerinde daha dingin bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, uyum sağlayan portatif kullanım olanakları sunan mobile ve aksesuarları kullanabilirsiniz. Taşınabilme kolaylığı ile belli bir alanı amaç doğrultusunda dizayn edebilirsiniz.

6. Hamak kullanarak alternatif keyif alanları dizayn edin

Verezzi, con3studio con3studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras Bej
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

Kullanım esnasında güneşin ve açık havanın keyfini kullanmak  ve kitabınızı okurken hamak keyfi yapmayı hiç düşündünüz mü? Teras dekorasyonunu konfor ve dinlence ihtiyaçlarınıza göre dizayn edebilirsiniz.

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7. Mini havuz keyfi!

proyecto residencial "SR01" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Bahçe havuzu
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Doğal güzellikleri ile enfes bir teras modeli! Mini havuz keyfi ve natürel dokularla bir arada bu teras alanından hiç çıkmak istemeyeceksiniz.

8. Davetler için barbekü keyfi

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES Modern Balkon, Veranda & Teras
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

Yaz akşamlarını terasta barbekü ziyafetleri ile renklendirmeyi hiç düşündünüz mü? homify'da birbirinden güzel barbekü modellerini bulabilir, tasarımlarla ilgili fikirler edinebilirsiniz.

9. Ahşabın sıcaklığı

homify Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Dekoratif fikirlerle ilgilenenler için natürel materyaller oldukça göze hitap eden bir görünüm kazandırabilir, bunun için ahşabın şekil alabilirliği ve estetik görünümünden faydalanabilirsiniz.

10. Canlı renkler kullanmaktan çekinmeyin

homify Klasik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Renklerin ahengi ve canlılığı teras atmosferinizi tamamen değiştirebilir! Parlak renkleri kullanmak cesaret isteyebilir fakat doğru yaklaşımlarla dizayn edildiğinde fark yaratan bir terasa sahip olabilirsiniz.

11. Manzarayı kesmeyen şeffaf yüzeyler

Victoria 2, London Urban Roof Gardens Modern Balkon, Veranda & Teras
Urban Roof Gardens

Victoria 2, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

Teras manzaranızı kesmeyen şeffaf materyaller, cam korkuluklar işlevsel birer tasarım aracı olarak değerlendirilebilir.

12. Servis penceresi tasarlayın

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Modern Balkon, Veranda & Teras
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Mutfak ile ilişki kuran bir teras alanı dizayn etmek istiyorsanız, servis pencereleri kullanmak pratik çözümler arasında yer alır.

13. Basit ve yalın çizgiler kullanın

Vibrant Roof Terrace Yorkshire Gardens Modern Balkon, Veranda & Teras
Yorkshire Gardens

Vibrant Roof Terrace

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Sadelik ve yalın çizgiler aradığınız huzurlu atmosferi yakalamanıza yardımcı olabilir. Bazen basit formların uyum ve ahengi estetiği daha da ön plana çıkarır. Turuncu ve yeşil gibi zıt renklerin yarattığı ahenk ise canlılık ve sıcaklık katar.

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