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Zengin ürün yelpazesiyle banyo dünyası

nihal e. nihal e.
DEA, ideal standard ideal standard BanyoOturma Grupları
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Banyo dekorasyonu hem ürün seçenekleriyle hem de farklı stil tasarımlara ev sahipliği yapabilmesiyle bir hayli geniş bir kategoriye sahip. Zira banyo dünyasında çok fazla ürün kullanılabildiği gibi göze hitap eden parlak fikirlere de yer var. Kimi zaman fayans renkleriyle oynayarak kimi zaman çarpıcı bir küvet kullanarak kimi  zaman da sadece enteresan bir ayna kullanarak ilginç dekorasyonlar ortaya çıkabilirsiniz. Sizin için küçük banyo dünyası için büyük müdahalelerle etkili bir değişim yapabilirsiniz. Bunun için bazen bütçeniz zorlanabilir ancak çoğu zaman tek bir ürün değişikliğiyle dahi farklı bir dekorasyon elde edebilirsiniz. Bu yazıda irili ufaklı dekorasyon fikirleriyle size ilham vermeye çalışacağız. Bu sayede En iyi 10 banyo dekorasyon fikri başlığına sizin banyonuz da girebilir.

Renkli taşlar

homify
homify

homify
homify
homify

Banyo dünyasını hareketlendirmek için küçük müdahaleler etkili olur demiştik. Mesela aksesuar veya harici bir ürün kullanmak yerine küçük banyo fayanslarının bir kısmını renklendirerek cıvıl cıvıl bir banyo elde eldersiniz. Üstelik bu örnekte tüm fayansları renklendirmek yerine duş başlığının olduğu kısımdaki taşlar renklendirilerek gözü de yormayan iç açıcı bir görünüm elde edilmiş. Hem duş başlığına dikkat çekilmiş hem de benzersiz bir banyo yaratılmış denilebilir.

Çamaşır makinesi için dolap

Modello HOPE, RAB ARREDO BAGNO RAB ARREDO BAGNO BanyoDepo
RAB ARREDO BAGNO

RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO

Banyo dolaplarının kullanım amacı şüphesiz daha düzenli bir banyo dekorasyonu elde etmektir. Zira gereksiz ıvır zıvır ortada bulunursa hem dağınık bir banyonuz olur hem de aradığınızı bulamayabilirsiniz. Ancak büyük beyaz eşyalar da artık dolap içinde gizleniyor. Çünkü banyo dünyasında her tür eşya dekorasyona uyumlu olmak zorunda. Resimdeki örnekte lavabo altında bulunan ahşap dolaba çamaşır makinesi yerleştirilerek dekorasyonu bozan her türlü görüntünün önüne geçilmiş.

Kırmızı kutular

Lavabos, duchas, accesorios y muebles para el baño flexibles y coloridos., Boing Original Boing Original BanyoLavabolar
Boing Original

Boing Original
Boing Original
Boing Original

Bilhassa çocukların çok beğeneceği kırmızı kutuları andıran ikili lavabo banyo dünyanızı çok eğlenceli hale getirebilir. Boing Orijinal tasarımı lavabolar kırmızı rengi kadar geometrik şekilleriyle de dikkat çekici görünüyorlar. Lavabonun yanında eklenen havluluklar da aynı renkten seçilirken diğer akseuarlar için bordo kullanılmış. Halısına dek kare ve diktörtgen uyumu dikkat çeken banyo modern bir dekorasyona sahip.

Banyoda bavul

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos BanyoDepo
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Küçük banyolar için aklınıza gelmeyen türlü çeşit dekorasyon fikri mevcut. Zira küçük evler de banyo dünyasına dahiller. Üst üste bindirilmiş bavulların üzerinde buluna lavabo bu haliyle oldukça enteresan görünüyor. Ancak dekorasyon ilginçliği bavullardan ibaret değil. Aynı zamanda banyo duvarlara damga ve pula benzer çıkartmalar eklenmiş. Böylece yolculuk konseptli bir banyo dekorasyonu kurgulanmış denilebilir.

Doğal malzemeler otantik banyolar

CO2 Collection aus Teakholz, SPA Ambiente SPA Ambiente BanyoLavabolar
SPA Ambiente

SPA Ambiente
SPA Ambiente
SPA Ambiente

Banyo dünyasında modern dekorasyonlar kadar doğal malzemeler kullanarak otantik bir atmosfer yakalamanız da mümkün. Örneğin resimdeki banyoda tercih edilen lavabo tezgahı ve raf doğal ahşap görüntüsüyle banyonun tüm havasını değiştirmiş. Adeta marangozdan çıkıp hiçbir işlem görmemiş gibi duran bu ürünler ham görünüşleriyle benzersiz bir banyo sunuyorlar. Lavabonun taşı andıran şekli de bir hayli değişik.

Muzip ayna

Casa di Panarea, Studio di Architettura Manuela Zecca Studio di Architettura Manuela Zecca BanyoAynalar
Studio di Architettura Manuela Zecca

Studio di Architettura Manuela Zecca
Studio di Architettura Manuela Zecca
Studio di Architettura Manuela Zecca

Küçük bir eviniz olabilir, çok fazla bütçeniz bulunmayabilir. Ancak bu demek değildir ki banyonuzun dünyasını değiştiremeyeceksiniz. Siz de bütçenizi zorlamayan aksesuar alternatifleriyle ilgi çekici bir dekorasyon yapabilirsiniz. Sadece bir yaratıcı olun, risk alın. Mesela bu örnekte banyoda dikkat çeken tek şey aynanın muzip şekli. Ancak ayna detayı bile banyonun tüm atmosferini değiştirerek farklı bir fikir sunmuş

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Banyoda avize kullanmak

Antiqued Mirror Bathroom Panelling Rupert Bevan Ltd BanyoAynalar
Rupert Bevan Ltd

Antiqued Mirror Bathroom Panelling

Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd

İlk anda çılgınca gelse de banyoda avize pekala kullanılabilir. Özellikle resimdeki kadar şık ve klasik çizgilere sahip bir banyonuz varsa. Metal parçalarla siyah renginin ilgi çektiği tasarım, banyo dünyası içinde bir hayli sofistike bir önek. Zira tüm parçalar elegan şıklığı tamamlıyor. Böylesi her biri düşünülmüş parçaların bir araya geldiği banyo dekorasyonlarında avize kullanmak sırıtmadığı gibi aksine yakışmış denilebilir.

Banyoda oturma odası şıklığı

DEA, ideal standard ideal standard BanyoOturma Grupları
ideal standard

ideal standard
ideal standard
ideal standard

Hayal gücünüzü çalıştırmanın zamanı geldi. Siz de farklı ve yaratıcı fikirlerle banyonuzu yenileyerek benzersiz bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Üstelik bütçenizi o kadar zorlamanıza da gerek yok. Parlak fikirler banyo dünyasında her zaman iş görür. Mesela bu örnekte banyo dekorasyonu içinde koltuk bulunuyor. Koltuğu tamamlama amaçlı duvarda da içi boş bir çerçeve bulunmakta. Tek başına anlamsız durabilecek bu iki ürün bir araya gelince ise hoş bir dekor elde edilmiş değil mi? Sonuç olarak risk alınmış ve başarılmış.

Birbirine geçmiş aynalar

Departamento GC, kababie arquitectos kababie arquitectos BanyoDekorasyon
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Küçük banyolar için en başarılı fikirlerden biri de çarpıcı bir ayna kullanmaktır. Zira banyonuz ne kadar küçük olursa olsun her banyo dünyasında bir adet ayna bulunur. Bu örnekte de birbirine geçen çeşitli aynalar görüyoruz. Her birinin ayrı bir çerçevesi de var. Yine küçük ama dekorasyonu canlandırabilen başarılı bir banyo örneği.

Uyumlu parçalar

LUCE - MAESTA BATHROOMS MAESTA BATHROOM FURNITURE BanyoRaflar
MAESTA BATHROOM FURNITURE

LUCE – MAESTA BATHROOMS

MAESTA BATHROOM FURNITURE
MAESTA BATHROOM FURNITURE
MAESTA BATHROOM FURNITURE

Banyo dünyasında mobilyalar ve aksesuarlar arasında bir ahenk bulunmalıdır. Yoksa ortaya kafası karışık bir dekorasyon çıkar. Bazı banyolarda ise bir örnekmiş gibi duran ürünler kullanılır. Bu da çoğu zaman daha düzenli bir banyoya sahip olmanıza vesile olur. Bu örnekte kare şeklinde bir ayna ve ayna ile uyumlu altı dolaplı kare şeklinde bir lavabo görüyorsunuz. Hem renk seçimi hem de simetrik şekilleriyle son dere uyum içinde bir tasarım.

Mavi küvet

vasca in ghisa Vintage, bleu provence bleu provence BanyoKüvet & Duşlar
bleu provence

bleu provence
bleu provence
bleu provence

Banyo dünyasını canlandıran bir diğer unsur ise küvet seçimi yahut duşakabin kullanıyorsanız ilgi çekici bir model kullanmak. Bu örnekte ise küveti görüyoruz. Mavi dış yüzeyi bir hayli dikkatan çeken tasarımda küvetin metal ayakları çok şık görünüyor. Küvet musluğuna dek son derece özenilmiş bu eşsiz tasarım banyo dekorasyonunuza müthiş bir hava estirecek.

Suda yüzüyormuş izlenimi veren banyo dolapları

BANYO DOLAPLARI, POLEN MUTFAK POLEN MUTFAK BanyoDekorasyon
POLEN MUTFAK

BANYO DOLAPLARI

POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK

Adeta suda yüzüyormuş izlemi veren banyo dolapları ve fayanslar dalgalı detaylarıyla harika bir göz yanılsaması meydana getirmiş. Bir banyo dünyasında olması gereken her şeye sahip tasarım, risk de alarak işlevsellikle beraber göze de hitap etmiş. Ayna yerine konulan üst dolabın arkasından süzülen ışık sanki denizin yüzeyine bakıyormuşçasına bir görüntü yaratmış. Hem şık hem de yaratıcı bir örnek.

Modern lavabolar

Casa Bugambilia, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. BanyoLavabolar
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

İkili ayna kullanımından lavabo tezgahındaki şıklığa kadar her bir ayrıntısı düşünülmüş banyo tasarımı çok estetik. Bilhassa modern banyo dekorasyonu tercih edenlerin kaçırmaması gereken bir örnek. Böylesi bir ayna ve lavabo takımıyla dekorasyonunuz, banyo dünyaları arasından sıyrılarak trend hale gelecek. Üstelik biçim itibariyle zaten çok şık durduğundan uygun aksesuar bulmak da çok kolay.

Sizin için düşünülmüş detaylar

Macro (Geelli, 2015), Alberto Ghirardello Design Studio Alberto Ghirardello Design Studio BanyoAynalar
Alberto Ghirardello Design Studio

Alberto Ghirardello Design Studio
Alberto Ghirardello Design Studio
Alberto Ghirardello Design Studio

Banyo dünyasında tek bir ayna kullanmak artık çok sıradan. Her türlü ihtiyacınızı giderecek çeşitli ebatlarda aynalar kullanarak hem dekorasyonunuzu ilginçleştirir hem de fonksiyonel ürünler kullanmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz. Mesela örnekteki gibi dolap içine gizlenmiş mini bir ayna, hele de büyüteçli aynalardansa kişisel hijyen ve bakımınızı yaparken size büyük kolaylık sağlar. Küçük ve pratik bir alternatif.

Klasik banyo asaleti

Viento 100 V3, BADELLA BANYO BADELLA BANYO BanyoLavabolar
BADELLA BANYO

Viento 100 V3

BADELLA BANYO
BADELLA BANYO
BADELLA BANYO

Bizim kültürümüzde de epey yeri olan altına varaklı aynalar modasını hiç kaybetmedi. Hala banyo dünyası içerisinde güncelliğini koruyor. Bu klasik ürünler artık modern banyo dizaynlarında da yerini aldı. Zira klasik stilin her zaman bir alıcısı var. Üstelik resme şöyle bir göz attığınız zaman ne kadar asil ve zarif durduğunu fark edebiliyorsunuz.

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