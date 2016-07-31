Teras dekorasyonu için 8 muhteşem örnek

Kat bahçeleri ve teraslar evlerin nefes aldıkları ve ev sakinlerinin huzur buldukları doğal alanlardır. Bu önemlerinden dolayı terasların ve kat bahçelerinin dikkatli bir şekilde dekore edilmesi gerekir. Terasların maksimum doğallıkta olması için doğa içinde yer alan tüm unsurlar kat bahçelerinde ve teraslarda yer almalıdır. Yeşil bitkilerin yanında doğal taşlar ve yıllık bodur ağaçlar teraslarınıza ve kat bahçelerinize canlılık kazandıracaktır. Mobilya seçimlerinizi de doğallık üzerine dikkat ederek seçmelisiniz. Teras alanlarının konforlu olması aynı zamanda teras mobilyalarının seçimine bağlıdır. Homify bu gün şık kat bahçeleri ve terasları bir araya getirerek sizlere teras dekorasyonu hakkında bilgi veriyor.
Teras olarak dekore edilmiş olan resimdeki alan aynı zamanda bir bahçe havasına büründürülmüş ve şık bir şekilde dekore edilmiş. Doğal taşların ön plana çıkarıldığı zemin döşemeleri ve ahşap mobilyalar ile teras konforlu bir bahçe haline getirilerek muhteşem bir teras dekorasyonuna imza atılmış. Yeşil çimlerin ve küçük bitkilerin yerleşiminin titiz bir şekilde yapılmış olması terasa farklı bir hava kazandırmış.
Teras dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da renklerin bir arada uyumlu bir kontrast oluşturmasını sağlamaktır. Örnek resimde yer alan teras dekorasyonunda olduğu gibi birden fazla rengin bir arada kullanılmış olması ve tasarımının çok sayıda rengi teşhir edecek şekilde yapılmış olması ile muhteşem görsellikte bir teras ortaya çıkarılmasını sağlamış.
Kat bahçeleri ve teraslar doğal olmaları için özellikle yeşil bitkilerin yoğun olarak kullanıldığı dekorasyonlar ile dekore edilir. Bu örnekte olduğu gibi teras alanı canlı yeşil bitkiler ve çok yıllık ağaçların yoğunluğunda dekore edilerek terasın evin en doğal ve en ferah alanı olmasını sağlamış.
Bahçeler dekorasyon ve peyzajın bir arada uyumlu bir şekilde yapıldığı ve ortaya muhteşem güzellikte kusursuz yeşil alanların ortaya çıkarıldığı alanlardır. Bahçeler dekore edilirken veya düzenlenirken resimde yer alan bahçe örneğinde olduğu gibi doğal taşların ideal biçimde peyzaj içine yerleştirilmesi ve doğal bir şekilde dekore edilmesi gereklidir. Bu şekilde yapılan dekorasyon sonucunda görsel ve insanın içini açan bir bahçe ortaya çıkarılabilir.
Teraslar ve kat bahçeleri için örnek dekorasyonlardan biri de havuz başı veya havuz kenarı dekorasyonlarıdır. Havuz kenarına yapılmış olan ve ahşap mobilyalar ile doğal taşların birleşimi ile elde edilmiş düzenlemelerin benzerini terasınıza yerleştirebilir ve keyifli bir terassahip olabilirsiniz. Ayrıca küçük süs havuzlarından bahçenize veya terasınıza yerleştirerek doğallığını pekiştirebilirsiniz.
Yürüyüş yolları bahçelere ve yeşil alanlara karakter kazandıran görsel alanlar olduğu gibi insanların mutlu olmaları ve bahçenin keyfini çıkardıkları özel alanlardır. Bu alanları titiz bir şekilde tasarladığınızda resimdeki gibi kusursuz güzellikte yürüyüş yollarına sahip bir bahçeniz olabilir. Doğal taşların ve yeşil çimlerin estetik uyumu insana huzur veriyor.
Bahçe veya ters dekorasyonlarında yeşil canlı bitkiler yerine doğal taşları tek başına kullandığnızda ortaya resimdeki gibi göz alıcı güzelliğe sahip sade bir bahçe çıkacaktır. Bu bahçenin renkliliğini artırmak için taşları boyayabilir veya renkli doğal taşlardan yararlanarak bahçenizi veya terasınızı renklendirebilirsiniz.
Bir bahçenin doğal, şık ve zarif bir bahçe olması için resimdeki gibi yeşil canlı bitkilerin doğal taşlardan yapılmış tasarımların ve özel tasarıma sahip görsel bir evin bir arada uyumlu bir tablo gibi düzenlenmesi gereklidir. Örnek uygulama da olduğu gibi özel bir şekilde tasarlanmış olan dubleks ev ile birlikte doğal taşlardan yapılmış olan şık tasarımlar ve yeşil çim alan muhteşem bir şekilde bir arada düzenlenmiş ve ortaya kusursuz bir bahçe peyzajı çıkarılmış