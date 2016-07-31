Teras dekorasyonu için 8 muhteşem örnek

Bir bahçenin doğal, şık ve zarif bir bahçe olması için resimdeki gibi yeşil canlı bitkilerin doğal taşlardan yapılmış tasarımların ve özel tasarıma sahip görsel bir evin bir arada uyumlu bir tablo gibi düzenlenmesi gereklidir. Örnek uygulama da olduğu gibi özel bir şekilde tasarlanmış olan dubleks ev ile birlikte doğal taşlardan yapılmış olan şık tasarımlar ve yeşil çim alan muhteşem bir şekilde bir arada düzenlenmiş ve ortaya kusursuz bir bahçe peyzajı çıkarılmış