Küçük ve sevimli 9 bahçe

Resimde görmüş olduğunuz bahçe küçük bir alana sahip olup bitkilerin beton bölümde olması sebebiyle daha da daralmış. Bu bahçe alanı elbette mobilya alabilir ancak betonun girintili şekline tam uyacak bir eşya bulmak güç. Uzmanlar çözüm olarak betonun ölçüsüne uyan L şeklinde ahşap bir bank yapmışlar. Bu pratik tasarım sayesinde oturma derdi ortadan kalkıyor.

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