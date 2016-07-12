Küçük ve sevimli 9 bahçe

Kış mevsiminde evin en sosyal alanı oturma odası iken sıcak havalarda balkon, bahçe gibi açık alanlar favori mekan haline gelir. Elbette büyük bir bahçeyi dilediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Ancak bu demek değildir ki küçük bahçeler büyükler kadar harika görünemez. Bahçenizin boyutu çok sayıda mobilya ve meşakkatli peyzaj çalışması için uygun değilse hayal kırıklığına uğramayın. Unutmayın ki en küçük bahçeler için dahi bir sürü alternatif vardır.
Bahçenizde alan sıkıntısı yaşıyorsanız ilk yapacağınız şey akıllı bir planlama olmalı. Örneğin bahçenize koymak istediğiniz bitkilerin boyu nasıl olmalı? Çok yer kaplayan büyük bitkiler dar alanlar için ideal değildir. O halde kısa boylu ve orta ölçekli bitki türlerine yönelmeli.
Mevcut bahçe alanınız küçük ve daha fazla yeşillik arzuluyorsanız. Bu durumda kullanılabilir boşluklardan daha fazla yararlanmak için farklı yöntemler deneyin. Sarmaşık gibi toprak yüzeyini kullanmak yerine duvar boyunca yayılan bitkiler dikey şekilde yerleşmeleri sayesinde harika bir alternatif sunar. Bu akıllı strateji ile hem kısıtlı mevcut alanınız gereksiz işgal edilmezken hem de boş duvarlarınızı süslemek mümkün hale gelir. Kısacası sarmaşık gerçek bir kurtarıcı.
Yazının başında sıcak havalarda açık alanlarda daha fazla vakit geçirdiğimizi söylemiştik. Tabii bahçe keyfini yaşayıp dinlenmek için oturma gereksinimini karşılayan mobilyalara ihtiyacımız olacak. Böyle bir durumda mevcut alanımız kısıtlı olduğu için doğru boyutta mobilyaları tercih etmeliyiz. Örneğin dört kişilik sandalye koymak yerine çift kişilik iki adet mobilya alın.
Küçük bahçenizin sınırlı alanını doğru planlamak dışında dekoratif düzenlemeye de ihtiyacı olacaktır. Birkaç renkli süs objesi bahçeye neşe katmaya yeter. Bu sayede küçük alana enerji ve dinamizm kazandırmış olursunuz. Örnek resimdeki gibi rengarenk küçük saksılar gayet işlevsel ve güzel görünüyor. Basit ama işe yarar.
Hazır saksılar dışında artık ihtiyacınız kalmayan çeşitli nesneleri de bahçenizde dekoratif ve işlevsel amaçlı değerlendirebilirsiniz. Örneğin metal bir kap veya bir kova saksı haline kolaylıkla gelebilir. Eğer dış yüzeylerini de renklendirirseniz şahane görünecektir. Yahut minik saksılarınızı yerleştirmek için tabure, eski masa, dolap ve hatta merdiveni dahi kullanabilirsiniz. Yaratıcılığınıza güvenin.
Küçük bahçelere aksesuar dışında dinamizm katmak için bahçe düzenlemesinde kullandığınız malzemeleri çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin resimde gri çakıl taşlarla kaplı zemine yürüyüşü kolaylaştırmak için ahşap yol yapılmış. Aynı zamanda çakıl taşları ile aynı renkte daha büyük doğal taşları da kullanarak dekoratif bir ortam hazırlamak mümkün.
Sınırlı yere sahip bahçelere konulacak nesneler kısıtlı gibi görünse de her alana uygun bir çözüm mutlaka vardır. Mesela bahçeye çeşme koyma fikri için geniş bir yere ihtiyacınız olduğunu düşünürsünüz. Üstelik suların farklı seviyelerdeki basamaklara aktığı bir çeşme söz konusuysa. Oysa resimdeki gibi her bir basamağın akıllı planlama ile daha fazla yer işgal etmediği bir çeşme tasarımı bu problemi ortadan kaldırır.
Bahçe mobilyaları genellikle hasır koltuklar, plastik sandalyeler gibi standart modellerdir. Oysa küçük bir alanınız ve koyabileceğiniz az sayıda eşyanız varsa bu eşyanın ilgi çekici olması sıradan olmasından daha iyidir. Böylece tek bir mobilya ile bahçeyi sıradanlıktan kurtarabilirsiniz. Örnekteki modern tasarımlı sandalye hem şekliyle hem de minderlerinin kırmızı rengiyle göz alıcı görünüyor.
Resimde görmüş olduğunuz bahçe küçük bir alana sahip olup bitkilerin beton bölümde olması sebebiyle daha da daralmış. Bu bahçe alanı elbette mobilya alabilir ancak betonun girintili şekline tam uyacak bir eşya bulmak güç. Uzmanlar çözüm olarak betonun ölçüsüne uyan L şeklinde ahşap bir bank yapmışlar. Bu pratik tasarım sayesinde oturma derdi ortadan kalkıyor.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Sivrisineklerden kurtulmak için ne yapmalı?’ başlığına göz atabilirsiniz.