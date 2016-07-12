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Küçük ve sevimli 9 bahçe

nihal e. nihal e.
PLANTAS YJARDÍN, Cuantatienda Cuantatienda BahçeSaksı & Vazolar
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Kış mevsiminde evin en sosyal alanı oturma odası iken sıcak havalarda balkon, bahçe gibi açık alanlar favori mekan haline gelir. Elbette büyük bir bahçeyi dilediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Ancak bu demek değildir ki küçük bahçeler büyükler kadar harika görünemez. Bahçenizin boyutu çok sayıda mobilya ve meşakkatli peyzaj çalışması için uygun değilse hayal kırıklığına uğramayın. Unutmayın ki en küçük bahçeler için dahi bir sürü alternatif vardır. 

​Küçük bahçeye kısa bitki

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Modern Bahçe
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

Bahçenizde alan sıkıntısı yaşıyorsanız ilk yapacağınız şey akıllı bir planlama olmalı. Örneğin bahçenize koymak istediğiniz bitkilerin boyu nasıl olmalı? Çok yer kaplayan büyük bitkiler dar alanlar için ideal değildir. O halde kısa boylu ve orta ölçekli bitki türlerine yönelmeli.

​Sarmaşık

La Casa de Titi - Caballito, APPaisajismo APPaisajismo Modern Bahçe
APPaisajismo

APPaisajismo
APPaisajismo
APPaisajismo

Mevcut bahçe alanınız küçük ve daha fazla yeşillik arzuluyorsanız. Bu durumda kullanılabilir boşluklardan daha fazla yararlanmak için farklı yöntemler deneyin. Sarmaşık gibi toprak yüzeyini kullanmak yerine duvar boyunca yayılan bitkiler dikey şekilde yerleşmeleri sayesinde harika bir alternatif sunar. Bu akıllı strateji ile hem kısıtlı mevcut alanınız gereksiz işgal edilmezken hem de boş duvarlarınızı süslemek mümkün hale gelir. Kısacası sarmaşık gerçek bir kurtarıcı.

​Doğru boyutta mobilya seçin

GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Modern Bahçe
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Yazının başında sıcak havalarda açık alanlarda daha fazla vakit geçirdiğimizi söylemiştik. Tabii bahçe keyfini yaşayıp dinlenmek için oturma gereksinimini karşılayan mobilyalara ihtiyacımız olacak. Böyle bir durumda mevcut alanımız kısıtlı olduğu için doğru boyutta mobilyaları tercih etmeliyiz. Örneğin dört kişilik sandalye koymak yerine çift kişilik iki adet mobilya alın.

​Renkli aksesuarlar

PLANTAS YJARDÍN, Cuantatienda Cuantatienda BahçeSaksı & Vazolar
Cuantatienda

Cuantatienda
Cuantatienda
Cuantatienda

Küçük bahçenizin sınırlı alanını doğru planlamak dışında dekoratif düzenlemeye de ihtiyacı olacaktır. Birkaç renkli süs objesi bahçeye neşe katmaya yeter. Bu sayede küçük alana enerji ve dinamizm kazandırmış olursunuz. Örnek resimdeki gibi rengarenk küçük saksılar gayet işlevsel ve güzel görünüyor. Basit ama işe yarar.

​Geri dönüşüm nesneleri

Traditional Wooden Seed Tray Lilac Coast BahçeSaksı & Vazolar
Lilac Coast

Traditional Wooden Seed Tray

Lilac Coast
Lilac Coast
Lilac Coast

Hazır saksılar dışında artık ihtiyacınız kalmayan çeşitli nesneleri de bahçenizde dekoratif ve işlevsel amaçlı değerlendirebilirsiniz. Örneğin metal bir kap veya bir kova saksı haline kolaylıkla gelebilir. Eğer dış yüzeylerini de renklendirirseniz şahane görünecektir. Yahut minik saksılarınızı yerleştirmek için tabure, eski masa, dolap ve hatta merdiveni dahi kullanabilirsiniz. Yaratıcılığınıza güvenin.

​Farklı doku denemeleri

Niza 582 Ostende, Arquitecto Oscar Alvarez Arquitecto Oscar Alvarez Modern Bahçe
Arquitecto Oscar Alvarez

Arquitecto Oscar Alvarez
Arquitecto Oscar Alvarez
Arquitecto Oscar Alvarez

Küçük bahçelere aksesuar dışında dinamizm katmak için bahçe düzenlemesinde kullandığınız malzemeleri çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin resimde gri çakıl taşlarla kaplı zemine yürüyüşü kolaylaştırmak için ahşap yol yapılmış. Aynı zamanda çakıl taşları ile aynı renkte daha büyük doğal taşları da kullanarak dekoratif bir ortam hazırlamak mümkün.

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​Bir çeşme… Neden olmasın?

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ. GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ.

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Sınırlı yere sahip bahçelere konulacak nesneler kısıtlı gibi görünse de her alana uygun bir çözüm mutlaka vardır. Mesela bahçeye çeşme koyma fikri için geniş bir yere ihtiyacınız olduğunu düşünürsünüz. Üstelik suların farklı seviyelerdeki basamaklara aktığı bir çeşme söz konusuysa. Oysa resimdeki gibi her bir basamağın akıllı planlama ile daha fazla yer işgal etmediği bir çeşme tasarımı bu problemi ortadan kaldırır.

​İlgi çekici mobilya

Arnavutkoy'de Villa Terası, İnci Mozaik İnci Mozaik Akdeniz Bahçe
İnci Mozaik

Arnavutkoy'de Villa Terası

İnci Mozaik
İnci Mozaik
İnci Mozaik

Bahçe mobilyaları genellikle hasır koltuklar, plastik sandalyeler gibi standart modellerdir. Oysa küçük bir alanınız ve koyabileceğiniz az sayıda eşyanız varsa bu eşyanın ilgi çekici olması sıradan olmasından daha iyidir. Böylece tek bir mobilya ile bahçeyi sıradanlıktan kurtarabilirsiniz. Örnekteki modern tasarımlı sandalye hem şekliyle hem de minderlerinin kırmızı rengiyle göz alıcı görünüyor.

​Pratik çözümler

Small back garden design homify Modern Bahçe
homify

Small back garden design

homify
homify
homify

Resimde görmüş olduğunuz bahçe küçük bir alana sahip olup bitkilerin beton bölümde olması sebebiyle daha da daralmış. Bu bahçe alanı elbette mobilya alabilir ancak betonun girintili şekline tam uyacak bir eşya bulmak güç. Uzmanlar çözüm olarak betonun ölçüsüne uyan L şeklinde ahşap bir bank yapmışlar. Bu pratik tasarım sayesinde oturma derdi ortadan kalkıyor.

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