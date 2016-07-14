Evinizi güzelleştiren 8 muhteşem veranda

Havaların ısınması ile birlikte daha çok vakit geçirdiğimiz balkon, teras gibi açık alanlar sayesinde doğa ile doğrudan temas ederiz. Aynı zamanda daha çok dinlenip serinlemek için oldukça işe yarardır bu alanlar. Balkon ve terasa ek olarak kapalı verandalar evinizi biraz daha genişleterek size daha çok alternatif sunar. Bugünkü yazımızda farklı veranda modellerine göz atarak size ilham vermeye çalışacağız.
Kapalı verandaya tıpkı balkon gibi bir masa takımı koyarak açık havada yemek yeme keyfini yaşayabilirsiniz. Örnek resimde de bir masa takımı tercih edilmiş. Verandanın genel özelliklerine gelince… Heybetli ahşap çatıya dayanan beyaz sütunlar verandaya asil bir hava vermiş. Ancak verandanın asıl yıldızı sütunlarla aynı renkteki beyaz perdeler. Hem dekoratif amaçlı hem de işlevsel olarak kullanılabilen perdeler mekanı romantik hale getirmiş.
Kapalı verandaya masa takımı dışında bir oturma grubu koyarak sıcak havalarda burada sosyalleşebilirsiniz. Resimdeki örnekte 6 kişilik geniş bir oturma grubu var. Beyaz minderli hasır koltuklar veranda gibi açık alanların vazgeçilmez mobilyası. Ek olarak ferforje demirden iki adet koltuk daha bulunuyor. Akşam saatlerine özel olarak abajur lamba da ihmal edilmemiş.
Verandaları kapatmak için kullanılan en yaygın sistem ahşap pergoladır. Ahşap dışında demir, plastik gibi malzemelerden de yapılabilir. Sizin için seçtiğimiz örnekte ise hem cam hem de ahşap bir arada kullanılmış. Ahşap aralıkların camla doldurulmasının sebebi her türlü iklim koşuluna karşı hazırlıklı olunmasıdır. Aynı zamanda ahşap şeritlerden birine aydınlatma düzeneği eklenerek ışık problemi de çözülmüş.
Şimdiye dek gördüğümüz kapalı veranda örnekleri genellikle beyaz olup sundurma için ahşap malzeme kullanılmıştı. Bu örnekte ise çatı kısmında yine ahşap kirişler bulunmakla birlikte ev beyaz değil. Yazlık bir şehirde olduğu belli olan bina açık kiremit renginde ve bu haliyle oldukça göz alıcı. Dış cephe böyle renkli olunca kullanılan mobilyalar daha hareketli seçilebiliyor. Yalnız uyumsuz olmamasına dikkat.
Sıradaki örneğimiz boyasız beton duvarlardan oluşan kapalı bir veranda. Kolonlar ve kolonları bağlayan kemerlerden oluşan tasarım çok şık. Tarihi havasına uygun olarak çeşitli aksesuarlarla süslenmiş kapalı verandanın ön kısmında merdivenler de bulunuyor. Gerek basamak diplerinde çıkan çimenler gerekse veranda içinde kullanılan bitkilerle soğuk beton görünümü kırılarak iç açıcı bir ortam meydana gelmiş.
Basit alanları vurgulamak için bazı ayrıntılar yeterlidir. Veranda örneklerinde sıkça gördüğümüz sütunlar genellikle standart veranda elemanlarından biri olup dekoratif amaçlı süslenebilir. Bu örnekte ise çatısız beton daireye eklemlenen geniş veranda çatısı ve evin dış cephesinde kullanılan malzemeden farklı olarak seçilen doğal taşlar çarpıcı bir görüntü yaratmış. Özellikle sütunların da taşlardan oluşması basit ama başarılı bir fikir.
Sıcak ayların favori rengi beyaz bu verandanın odak noktası diyebiliriz. Hem sakinlik veren hem de dekoratif amaçlı şık duran beyazlık bu kapalı verandayı adeta cennet haline getirmiş. Beyaz koltuk ve duvarların yanı sıra tül perdeler bir o kadar estetik görünüyor. Yerdeki şezlongu andıran minderin ise otantik bir etkisi var mekana. Verandanın çatısı da ilginç. Hasır kamışlardan örülü çatıyı ahşap kirişler destekliyor.
Son olarak bir Venezuela köyünden veranda örneğine göz atıyoruz. Bu coğrafya da oldukça yaygın olarak kullanılan hamak pek rahat görünüyor. Krem rengi bezin kenarından sarkan ipler ayrı bir güzellik katmış. Verandaya gelince… Tamamı ahşaptan yapılma veranda ince ve uzun. Bu nedenle koltuk yerine hamak için değerlendirilmesi doğru bir karar. Evin biraz daha ilerisinde açık meydanda oturmak için çeşitli mobilyalar görülüyor. Hamak ise biraz daha uzakta. Öğlen vakti şekerleme yapmak için ideal.
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