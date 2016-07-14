Evinizi güzelleştiren 8 muhteşem veranda

Son olarak bir Venezuela köyünden veranda örneğine göz atıyoruz. Bu coğrafya da oldukça yaygın olarak kullanılan hamak pek rahat görünüyor. Krem rengi bezin kenarından sarkan ipler ayrı bir güzellik katmış. Verandaya gelince… Tamamı ahşaptan yapılma veranda ince ve uzun. Bu nedenle koltuk yerine hamak için değerlendirilmesi doğru bir karar. Evin biraz daha ilerisinde açık meydanda oturmak için çeşitli mobilyalar görülüyor. Hamak ise biraz daha uzakta. Öğlen vakti şekerleme yapmak için ideal.

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