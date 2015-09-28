Farklı tasarımlarda köşe raf örnekleri

Oturma odalarında kitapları koymak için, süs eşyalarını, bibloları, vazoları veya çiçeklerimiz koymak için, çalışma odalarında kitaplarımızı ve dergilerimiz yerleştirerek çalışma odasını düzenlememize yardımcı olan raflar artık evimizin her köşesine, her duvarına veya her odasına yerleşmiş durumdadır. Raflar, odada yer kaplamadan duvara monte edilerek kullanıldıklarından ve evin içindeki bir çok eşyaya ev sahipliği yaptıklarından çok tercih edilmekte ve her amaç için uygun bir şekilde kullanılmaktadır. Oda rafları, süs rafları, duvar rafları, kitap rafları gibi çeşitleri bulunan raflar odalarda bulunan ölü alanların değerlendirilmesi ve odaların estetik görünmesini sağlamak için köşe rafı olarak da kullanılmaktadır. özellikle ölü alanların değerlendirilerek estetik hale getirilmesi ve kullanmadığımız veya kullandığımız halde odalarımızda koyacak yer bulamadığımız eşyalar, araç ve gereçleri saklamak veya sergilemek için çok ideal alanlar olmaktadır.
Raflar; sadece duvara monte edilebildiği gibi kitaplık gibi dizayn edilmiş ve evin geometrik şekline göre üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Bu sayede evlerimizde görsel güzellik oluşturulmuş ve raflar daha kullanışlı ve fonksiyonel hale gelmiştir. Raflar yapıldıkları malzemelere göre ve tasarımlarına göre değişik şekillerde yapılabilir. Özel olarak fabrikalarda üretilen raflar, demonte halde üretilip kullanıcının kendi istediği şekle göre monte edebileceği raflar, özel köşe rafları, duvar rafları gibi bir çok modelde, renkte ve kalitede üretilmektedir. Özellikle evimizin dekorasyonuna özen gösteriyorsak duvar kağıtlarının renklerine uygun veya yer döşemeleri ve mobilyaların renk uyumuna uygun renklerde raflar seçebilir ve dekorasyona özen göstermiş oluruz.
Köşe rafları için; genellikle özel üretimler yapılsa da hazır olarak üretilmiş ve standart ölçülerde satışa sunulan raflar da mevcuttur. Odalarımızda, salonlarımızda mutfaklarımızda çocuklarımızın odalarında kısaca evimizin her alanında ölü alan olarak kalmış ve kullanılmayan alanları köşe rafları ile değerlendirebilir, odalarımıza görsellik kazandırabilir, kitaplarımızı, oyuncaklarımızı, süslemelerimizi köşe raflarına koyarak sergileyebiliriz.
Köşe raflarının uzun ömürlü olmasını istiyor isek; özellikle son zamanların en çok tercih edilen malzemesi olan ve hem ucuz, hem de az kirlenen poli karbon malzemeden yapılmış şeffaf veya renkli köşe raflarını tercih etmeliyiz. Poli karbon malzemeden yapılmış olan raflar odalarımıza canlılık vereceği gibi hafif olduklarından istediğimiz zaman kolaylıkla yerini değiştirebiliriz. Bunun dışında suntadan veya mdflam malzemelerinden yapılan ve ahşap estetikliğini odanıza yansıtan köşe rafları tercih edebilirsiniz. Gelişen mobilya teknolojisi sayesinde dış yüzeyi istediğiniz renkte kaplamalar ile kaplanabilen suntalar ile odalarınıza ve salonlarınıza pastel ve canlı renklerde köşe rafları kazandırabilirsiniz. Yeni moda olan ve özellikle ev hanımlarının tercih ettiği cam köşe rafları tercih ederseniz evinizde ferahlık ve aydınlık bir köşe rafınız olacağı gibi istediğiniz zaman farklı renklerde oyuncaklar dizip renklendirebileceğiniz bir köşe rafınız olacaktır. Cam malzemeler genellikle metal çerçevelerin üzerine olacak şekilde tasarlanabileceği gibi sadece cam malzemeden oluşan ve çerçevelerininde dayanıklı kırılmaz camlardan yapılan köşe rafları tercih edebilirsiniz.
Köşe rafları ile evlerinize değişik bir hava vermek sizin elinizdedir. Köşe raflarını fonksiyonel olarak tercih edip, hem evinize görsellik kazandırabilir, hem istediğiniz eşyalarınızı muhafaza ederek sergileyebilir, hem de dekorasyonun bir parçası gibi düşünerek ölü alanları değerlendirip evinizi görsel bir dekorasyonla zarif bir hale getirebilirsiniz. Köşe rafları alacağınız zaman istediğiniz mobilya teşhir dükkanından yardım alabileceğiniz gibi raf üretimi yapan firmaların kataloglarına bakabilir veya homify oda dekorasyonları sayfasından istediğiniz köşe rafını seçebilir, istediğiniz köşe rafını revize ederek odanıza uyarlayabilir veya ihtiyaçlarınıza cevap veren bir köşe rafı modeli oluşturabilirsiniz. Şimdi sizler için derlediğimiz köşe rafları örneklerini inceleyelim.
Çocuklarımızın çalışma odaları için köşe rafları tercih edecekseniz resimdeki gibi kutucuklar halinde tasarlanmış estetik ve görsel olan farklı renklerdeki köşe raflarını tercih edebilirsiniz. Bu sayede hem çocuklarınızın odası renklenmiş olur hemde ölü alanları kullanmış olursunuz. Çalışma masasının karşısına veya odanız en az kullanılan bölgelerine modül modül köşe rafları tasarlayıp oda dekorasyonuna can verebilirsiniz.
Merdivenli evler için ısrarla tavsiye edeceğimiz köşe rafı örnek resimdeki köşe rafı modelidir. Merdivenlerin duvar kenarlarında kalan ölü alanları kullanabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz, kitaplarınızı kolaylıkla muhafaza edeceğiniz ve muhafaza ederken odalarda ye işgal etmeyeceğiniz fonksiyonel ve görsel bir köşe rafı modelidir. Evlerinizde merdiven kullanıyorsanız merdiven köşelerine resimdeki gibi bir köşe rafı modeli uygulayabilir, evinize farklı bir hava verebilirsiniz.
Kitap okuma odalarınızın bulunduğu alanlara kitaplıklarınızın dışında köşe rafları yaparak estetik ve görsel bir alan yaratabilir, kitapların verdiği ağır havayı estetik köşe rafınız ve süslemeniz ile dağıtabilirsiniz. Örnek resimde yer alan kitaplık ynı köşe raf modeli için yapacağınız tek şey kitaplığın renginden farklı bir renkte raf modeli oluşturmak ve odanın köşesine monte etmektir. Bu sayede kitap okuma odalarında geçireceğiniz anların keyfini yaşayabilirsiniz.
Yandaki resimde görüldüğü gibi köşe raflarınızı zeminden bir metre yukarı yaptığınızda odanın kullanılmayan duvarları kullanılmış ve odanız daha estetik görünüme kavuşmuş olur. Benzer bir odanız var ise banzer bir köşe rafı modeli uygulaması yaparak odanıza fonksiyonellik ekleyebilirsiniz. Renk seçiminiz yer döşemenize, halınıza uygun olursa odanız da renk bütünlüğünü sağlamış olursunuz.
Salonlarınıza da uygulayabileceğiniz köşe raflarını özel tasarımlar ile kendi kişiliğiniz yansıtan ve tarzınıza uygun köşe rafları haline getirebilirsiniz. Örnek resimde yer alan cam duvarların arasında kalan beton kolonu estetik bir köşe rafı ile gizleyebilir ve odanızın güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Kendi kişiliğinizi yansıtan köşe rafları ile tarzınıza uygun dekorasyonlar yapabilirsiniz.
Kendinize çalışma odası olarak dar alanları tercih ettiyseniz resimdeki gibi bir tasarım ile köşe raflarını kullanabilir, köşe rafları ile dar olan alanları daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Örnek resimdeki gibi köşe ve çalışma masası arasında kalan kısımları köşe rafları ile donatabilirsiniz. Bu şekilde hem daha fazla kullanacağınız alanlarınız olur, hem de ölü alan olan köşelerinizi kullanmış olursunuz.
Resimdeki gibi hem estetik hem de fonksiyonel köşe raflarınızla odalarınıza farklı bir hava verebilirsiniz. Çalışma masasını koyduğunuz köşenin üst kısmına köşe rafı tasarlayıp uygulayarak hem kitaplarını hem de oyuncaklarınız koyabilirsiniz. Bu sayede kitaplık veya oyuncaklarınız için oda içinde daha fazla yer işgal etmemiş olursunuz.
Odalarınız da süslerinizi sergileyeceğiniz geleneksel vitrinler yerine görsel köşe rafları tercih edebilirsiniz. Bu sayede odanızın boş kalan duvarlarını süslemiş, köşe rafları ile fonksiyonellik kazandırmış, ve süslerinizi rahatlıkla sergileyebileceğiniz alanlar oluşturmuş olursunuz. Basit sunta raflar veya poli karbon şeffaf raflar ile odalarınıza farklı bir hava katabilirsiniz.
Odanızın dekorasyonunun sade ve yalın olmasını istiyorsanız resimdeki gibi bir köşe rafı tercih edebilirsiniz. Toplam da üç raftan oluşan, duvara monte köşe rafları ile odanızın sade ve yalın dekorasyonunu bozmamış, odanıza estetik ve görsel bir hava kazandırmış olursunuz.
Sadece ev için değil ofisleriniz içinde köşe rafları tercih edebilirsiniz. Örnek resimdeki gibi ofis süslemeleri ve biblolar için düşünülmüş ve tasarlanmış olan köşe rafları ofisinize görsellik kazandıracaktır. Ofis mobilyaları ile aynı renk seçimi tercih edilerek estetik ve zarif bir ofis dekorasyonu yapmış olursunuz.