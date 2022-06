Farklı tasarımlarda köşe raf örnekleri

Oturma odalarında kitapları koymak için, süs eşyalarını, bibloları, vazoları veya çiçeklerimiz koymak için, çalışma odalarında kitaplarımızı ve dergilerimiz yerleştirerek çalışma odasını düzenlememize yardımcı olan raflar artık evimizin her köşesine, her duvarına veya her odasına yerleşmiş durumdadır. Raflar, odada yer kaplamadan duvara monte edilerek kullanıldıklarından ve evin içindeki bir çok eşyaya ev sahipliği yaptıklarından çok tercih edilmekte ve her amaç için uygun bir şekilde kullanılmaktadır. Oda rafları, süs rafları, duvar rafları, kitap rafları gibi çeşitleri bulunan raflar odalarda bulunan ölü alanların değerlendirilmesi ve odaların estetik görünmesini sağlamak için köşe rafı olarak da kullanılmaktadır. özellikle ölü alanların değerlendirilerek estetik hale getirilmesi ve kullanmadığımız veya kullandığımız halde odalarımızda koyacak yer bulamadığımız eşyalar, araç ve gereçleri saklamak veya sergilemek için çok ideal alanlar olmaktadır.

Raflar; sadece duvara monte edilebildiği gibi kitaplık gibi dizayn edilmiş ve evin geometrik şekline göre üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Bu sayede evlerimizde görsel güzellik oluşturulmuş ve raflar daha kullanışlı ve fonksiyonel hale gelmiştir. Raflar yapıldıkları malzemelere göre ve tasarımlarına göre değişik şekillerde yapılabilir. Özel olarak fabrikalarda üretilen raflar, demonte halde üretilip kullanıcının kendi istediği şekle göre monte edebileceği raflar, özel köşe rafları, duvar rafları gibi bir çok modelde, renkte ve kalitede üretilmektedir. Özellikle evimizin dekorasyonuna özen gösteriyorsak duvar kağıtlarının renklerine uygun veya yer döşemeleri ve mobilyaların renk uyumuna uygun renklerde raflar seçebilir ve dekorasyona özen göstermiş oluruz.

Köşe rafları için; genellikle özel üretimler yapılsa da hazır olarak üretilmiş ve standart ölçülerde satışa sunulan raflar da mevcuttur. Odalarımızda, salonlarımızda mutfaklarımızda çocuklarımızın odalarında kısaca evimizin her alanında ölü alan olarak kalmış ve kullanılmayan alanları köşe rafları ile değerlendirebilir, odalarımıza görsellik kazandırabilir, kitaplarımızı, oyuncaklarımızı, süslemelerimizi köşe raflarına koyarak sergileyebiliriz.

Köşe raflarının uzun ömürlü olmasını istiyor isek; özellikle son zamanların en çok tercih edilen malzemesi olan ve hem ucuz, hem de az kirlenen poli karbon malzemeden yapılmış şeffaf veya renkli köşe raflarını tercih etmeliyiz. Poli karbon malzemeden yapılmış olan raflar odalarımıza canlılık vereceği gibi hafif olduklarından istediğimiz zaman kolaylıkla yerini değiştirebiliriz. Bunun dışında suntadan veya mdflam malzemelerinden yapılan ve ahşap estetikliğini odanıza yansıtan köşe rafları tercih edebilirsiniz. Gelişen mobilya teknolojisi sayesinde dış yüzeyi istediğiniz renkte kaplamalar ile kaplanabilen suntalar ile odalarınıza ve salonlarınıza pastel ve canlı renklerde köşe rafları kazandırabilirsiniz. Yeni moda olan ve özellikle ev hanımlarının tercih ettiği cam köşe rafları tercih ederseniz evinizde ferahlık ve aydınlık bir köşe rafınız olacağı gibi istediğiniz zaman farklı renklerde oyuncaklar dizip renklendirebileceğiniz bir köşe rafınız olacaktır. Cam malzemeler genellikle metal çerçevelerin üzerine olacak şekilde tasarlanabileceği gibi sadece cam malzemeden oluşan ve çerçevelerininde dayanıklı kırılmaz camlardan yapılan köşe rafları tercih edebilirsiniz.

Köşe rafları ile evlerinize değişik bir hava vermek sizin elinizdedir. Köşe raflarını fonksiyonel olarak tercih edip, hem evinize görsellik kazandırabilir, hem istediğiniz eşyalarınızı muhafaza ederek sergileyebilir, hem de dekorasyonun bir parçası gibi düşünerek ölü alanları değerlendirip evinizi görsel bir dekorasyonla zarif bir hale getirebilirsiniz. Köşe rafları alacağınız zaman istediğiniz mobilya teşhir dükkanından yardım alabileceğiniz gibi raf üretimi yapan firmaların kataloglarına bakabilir veya homify oda dekorasyonları sayfasından istediğiniz köşe rafını seçebilir, istediğiniz köşe rafını revize ederek odanıza uyarlayabilir veya ihtiyaçlarınıza cevap veren bir köşe rafı modeli oluşturabilirsiniz. Şimdi sizler için derlediğimiz köşe rafları örneklerini inceleyelim.