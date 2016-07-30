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Sade şık ömürlük 8 şahane ev

ümit atdağ ümit atdağ
Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
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Sade yaşam tarzını sevenler için bir evin sade bir görüntüye sahip olması çok önemlidir. Evin sade görünümünün aynı zamanda şık ve zarif olması size huzur ve mutluluk verecektir.  Sade tasarımlar minimalist düşünceler doğrultusunda tasarlandıkları için aynı zamanda ömürlük evler olarak da size sağlamlık ve dayanıklılık konusunda güven verir.  Bir evin dayanıklı olması içinde yaşayanlar açısından hayati öneme sahip olduğu gibi evin aynı zamanda sade ve şık bir tasarıma sahip olması ev sahiplerine dekorasyon ve konforlu yaşam konusunda kolaylık sağlar. Sade bir tasarıma sahip olmayan evin dekore edilmesi oldukça zor olacaktır. Sade evlerde bu durum söz konusu değildir.  Bu nedenle ev sahipleri sade, şık ve ömürlük evleri tercih ederler. Bu gün homify farkı ile bir araya getirilmiş olan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde inşa edilmiş şık sade ve ömürlük evleri inceleyerek tüm detayları yakından inceliyoruz.

Şık ve sade

RESIDÊNCIA, Vettori Arquitetura Vettori Arquitetura Modern Evler
Vettori Arquitetura

Vettori Arquitetura
Vettori Arquitetura
Vettori Arquitetura

Bir evin şık olması için sade bir düzende dekore edilmiş olması ve tasarımının bu sadeliğe uygun olması yeterlidir. Sade evler aynı zamanda tasarımının titiz bir şekilde yapılması ile dayanıklı ve ömürlük evler olurlar. Örnek resimde yer alan ve şıklığı ile göz kamaştıran, sadeliği ile huzur veren modern ve ömürlük ev uygulamasında olduğu gibi her anlamda insanı mutlu eden bir eve sahip olmalısınız.

Doğal ve dayanıklı

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Evler
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Bu örneğimizde de hem doğal hem sade bir tasarıma sahip hem de bulunduğu iklim koşullarına göre uzun ömürlü olan dayanıklı bir evi görüyoruz. Evin tasarımından dizaynına kadar her aşaması oldukça sade bir şekilde dekore edilmiş ahşap malzemenin dayanıklılığı ile ömürlük bir ev ortaya çıkarılmış.

Estetik ve zarif

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Tuğla Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Bir evin estetik ve zarif olması dekorasyonuna bağlıdır. Ayrıca dekorasyonu ile tasarımının uyum içinde yapılması evin ömrünün çok daha uzun olmasını sağlar. Bu örnek evde olduğu gibi bir çok bölümü ahşap malzemeden yapılmış olsa da  uzun ömürlü ve şık bir ev ortaya çıkarılmış.

Sade bir bahçe içinde sade bir ev

Dış Cephe Tulya Evleri Modern Evler
Tulya Evleri

Dış Cephe

Tulya Evleri
Tulya Evleri
Tulya Evleri

Sade tasarımlar ve sade dekorasyonlar kadar bir evin şıklığını etkileyen bir diğer faktör de bahçenin de uyumlu olması ve sade bir peyzaja sahip olmasıdır. Örnek resimde yer alan evimizde olduğu gibi  Sade bir düzenleme yapılmış bahçenin ortasında oldukça sade bir dış cepheye sahip evin  estetiği ve zarafeti insanın yüzünde tebessüm oluşturuyor.

Tam anlamıyla mükemmel

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Sade bir tasarım ve sade bir dekorasyon ile birlikte sade bir bahçe düzenlemesi yapıldığında mükemmel bir kontrast ve uyum yakalanabilir.  Bu örnek ev de olduğu gibi her detay tam anlamıyla birbiri ile uyumlu bir şekilde yapılmış ve ortaya son derece etkileyici sade, şık ve ömürlük bir ev çıkarılarak içinde yaşayacakların uzun yıllar mutlu olacağı bir eve imza atılmış.

Narin ve beyaz

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Bu örnek evimiz tamamen beyaz rengin ağırlığında dekore edilmiş ve  sade bir tasarımla muhteşem bir ev oluşturulmuş. dışarıdan baktığınızda mütevazi bir görüntü sergileyen ve insanda bir mutluluk oluşturan ev aynı zamanda çelik konstrüksiyon sistemi ile kurulu olduğu için de çok uzun yıllar dayanacak özelliktedir.

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Taş ve betonarme

#1, TEGET Mimarlık TEGET Mimarlık Rustik Evler
TEGET Mimarlık

#1

TEGET Mimarlık
TEGET Mimarlık
TEGET Mimarlık

Sağlamlık denildiğinde akla ilk gelen malzemeler olan taş ve beton bir arada kullanıldığında ömürlük bir ev ortaya çıkar. Örnek resimde yer alan ve alt katı taş bi rev olarak tasarlanıp uygulanan , üst katı ise betonarme bir ev olarak uygulanıp sağlamlık konusunda çok üst düzey bir sağlamlığı sahip bu ev aynı zamanda sadelik ve şıklık konusunda da çok üst düzeydedir.

Taşın sadeliği

Bağyüzü Taş Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Kırsal Evler Taş
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Bağyüzü Taş Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Taş malzemelerden yapılmış olan resimdeki ev sadelik ve görsellik bakımından insana huzur veren bir dekorasyona sahip. Aynı zamanda dış cephe tasarımı ve seçilen renklerle çok şık bir dış cepheye sahip olması sağlanan bu ev  taş seçimi ile de sağlam ve ömürlük bir ev olmuş.

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