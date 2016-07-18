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Önce & Sonra: Yenilenen 5 harika teras

Homify TR Homify TR
건우씨네 집수리(KUNWOO'S JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소
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Balkon ve teraslar her zaman yaşam kalitemizi arttıran ve özellikle yaz ve bahar aylarında pek çok farklı fonksiyonla kullandığımız, bizi ve evimizi dışarıyla bağdaştıran, doğallığın ve açık havanın keyfini sürmemizi sağlayan harika yaşam alanlarıdır. Ancak ne yazık ki özellikle teras alanları, belki de açık havanın yeterince konforlu ve huzur verici doğasından kaynaklanarak dekorasyonuna çok da fazla dikkat edilmeyen ve özen gösterilmeyen alanlar oluyor genellikle. Oysa şık bir dizayna sahip olan ve tarzımızı yansıtan teraslar açık hava konforunu arttırdığı gibi estetik algımızı da kuvvetlendirerek yaşam kalitemizi çok daha fazla yükseltir. Bugün sizlerle farklı lokasyonlardan 5 farklı teras yenileme projesine konuk olacağız. Yenilenen terasların mükemmel estetiklerini gördüğünüzde sizin de teras ve balkonlarınız için yeni ve şık bir dekorasyon aramaya koyulacağınıza eminiz. Neyse ki terasınızı yenilemeye karar verdiğinizde homify sayfalarındaki Teras, Avlu ve Dış Bölgeler sekmesinin altındaki sayısız tasarımcı profesyonelin işlerine göz gezdirebilir, sizin için en uygunlarını size özel fikir sayfanıza kaydedebilir ve istediğiniz uzmanla iletişime geçebilirsiniz. Ama önce biraz ilham almaya ne dersiniz? 

1- Solgun renklerle kasvetli bir alan

WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

Bu küçük teras alanına ilk baktığınızda pek de potansiyeli olan bir alan gibi gelmiyor değil mi? Bunun nedeni renklerin son derece solgun olması ve bu yüzden zaten küçük olan alanın daha da dar ve kasvetli görünmesi. Her ne kadar eski görünse de bu teras alanı aslında yapısal olarak son derece sağlam ve böylece yalnızca kozmetik bir yenilemeye ihtiyaç duyuyor. 

Ahşabın doğal güzelliği ortaya çıkıyor

WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

Binanın dış cephesiyle birlikte baştan aşağı yenilenen bu teras alanı adeta bambaşka bir yaşam alanı haline gelmiş değil mi? Koyu renkli kaplamalarla ahşabın doğal güzelliği ortaya çıkarılmış ve yine ahşap masa ve sandalyeler ve şık bir açık renkli zemin döşemesi ile harika bir ortam yaratılmış. 

2- Boş ve hüzünlü

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Bu terasta ise adeta yalnızlık dolu bir hüzün ortama hakim olmuş çünkü birkaç saksıdan başka hiç mobilya ya da aksesuar yok! Üstelik yer döşemeleri de 90lı yıllardan kalma ve oldukça demode olan renk ve modele sahip. Oysa bu geniş alanın harika bir potansiyeli var…

Hayat dolu ve konforlu

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Ahşap zemin döşemeleri, modern şezlonglar, şık bir gölgeleme çözümü… O yalnız ve hüzünlü alan adeta hayat dolu bir yaşam alanına dönüşmüş. Üstelik çok daha geniş görünüyor! 

3- Eski bir evin eskimiş terası

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Bu ev ve verandası aslında zamanında oldukça şık bir tasarıma ve harika özelliklere sahip olabilir, ancak bugün için maalesef aynı şeyi söyleyemiyoruz çünkü yıllar geçtikçe sıradanlaşan ve demode olan eski bir teras alanına dönüşmüş… Neyse ki bu durum değişmek üzere…  

Işıl ışıl ve çağdaş

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Modern Balkon, Veranda & Teras
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Bu fotoğrafın bir önceki fotoğraftaki teras alanıyla aynı yer olduğuna inanmakta güçlük çekiyorsunuz değil mi? Merak etmeyin, biz de gözlerimize inanamadık. Ancak evi de kapsayan ayrıntılı bir yenilemeyle bu alan adeta baştan yaratılan çağdaş bir estetiğe kavuşmuş. 

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4- Öncesi ve sonrası

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse
betterhouse

betterhouse
betterhouse
betterhouse

Bu defa terasın önceki haliyle sonraki halini bir arada sunuyoruz. Düzensiz ve yabani kalmış bir toprak parçası ve eski ve harabe halindeki bir ev özenli bir yenileme çalışması sonrası herkesin hayallerini süsleyecek kadar konforlu ve şık bir yaşam alanına dönüşüyor. 

5- Zamana yenik düşen teras alanı

건우씨네 집수리(KUNWOO'S JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Doğa adeta bir mucizedir ama söz konusu evlerimizin bahçesi olduğunda o mucizeyi biraz olsun kontrol altına almak isteriz. Bu örnekte pek de kontrol altına alınamamış ve yabani otlar tarafından ele geçirilmiş bir teras alanıyla karşı karşıyayız. Elbette ormanlık bir alanda bu tarz yemyeşil bir alan görmek bize huzur verebilir, ama evimizin terasında yabani ot karmaşası bir kabusa dönüşür. 

Düzenli ve modern bir tasarım

건우씨네 집수리(KUNWOO'S JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Yenileme çalışmaları sonrası hakimiyet tekrar ev sahibinde! Büyük ayrık otlarından arındırılan teras alanı kullanıma uygun hale getirilmiş ve ahşap zemin döşemeleriyle kaplanmış. Elbette doğallığı bozmamak için bahçe alanı tamamen kaplanmamış ve en önemlisi de bahçedeki tek yetişkin ağaç teras alanının baş rolü olarak korunmuş. 

23 metrekarelik bir stüdyonun tam donanımlı bir daireye dönüşümü
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