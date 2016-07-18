Önce & Sonra: Yenilenen 5 harika teras

Balkon ve teraslar her zaman yaşam kalitemizi arttıran ve özellikle yaz ve bahar aylarında pek çok farklı fonksiyonla kullandığımız, bizi ve evimizi dışarıyla bağdaştıran, doğallığın ve açık havanın keyfini sürmemizi sağlayan harika yaşam alanlarıdır. Ancak ne yazık ki özellikle teras alanları, belki de açık havanın yeterince konforlu ve huzur verici doğasından kaynaklanarak dekorasyonuna çok da fazla dikkat edilmeyen ve özen gösterilmeyen alanlar oluyor genellikle. Oysa şık bir dizayna sahip olan ve tarzımızı yansıtan teraslar açık hava konforunu arttırdığı gibi estetik algımızı da kuvvetlendirerek yaşam kalitemizi çok daha fazla yükseltir. Bugün sizlerle farklı lokasyonlardan 5 farklı teras yenileme projesine konuk olacağız. Yenilenen terasların mükemmel estetiklerini gördüğünüzde sizin de teras ve balkonlarınız için yeni ve şık bir dekorasyon aramaya koyulacağınıza eminiz. Neyse ki terasınızı yenilemeye karar verdiğinizde homify sayfalarındaki Teras, Avlu ve Dış Bölgeler sekmesinin altındaki sayısız tasarımcı profesyonelin işlerine göz gezdirebilir, sizin için en uygunlarını size özel fikir sayfanıza kaydedebilir ve istediğiniz uzmanla iletişime geçebilirsiniz. Ama önce biraz ilham almaya ne dersiniz?