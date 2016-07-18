Önce & Sonra: Yenilenen 5 harika teras

Balkon ve teraslar her zaman yaşam kalitemizi arttıran ve özellikle yaz ve bahar aylarında pek çok farklı fonksiyonla kullandığımız, bizi ve evimizi dışarıyla bağdaştıran, doğallığın ve açık havanın keyfini sürmemizi sağlayan harika yaşam alanlarıdır. Ancak ne yazık ki özellikle teras alanları, belki de açık havanın yeterince konforlu ve huzur verici doğasından kaynaklanarak dekorasyonuna çok da fazla dikkat edilmeyen ve özen gösterilmeyen alanlar oluyor genellikle. Oysa şık bir dizayna sahip olan ve tarzımızı yansıtan teraslar açık hava konforunu arttırdığı gibi estetik algımızı da kuvvetlendirerek yaşam kalitemizi çok daha fazla yükseltir. Bugün sizlerle farklı lokasyonlardan 5 farklı teras yenileme projesine konuk olacağız. Yenilenen terasların mükemmel estetiklerini gördüğünüzde sizin de teras ve balkonlarınız için yeni ve şık bir dekorasyon aramaya koyulacağınıza eminiz. Neyse ki terasınızı yenilemeye karar verdiğinizde homify sayfalarındaki Teras, Avlu ve Dış Bölgeler sekmesinin altındaki sayısız tasarımcı profesyonelin işlerine göz gezdirebilir, sizin için en uygunlarını size özel fikir sayfanıza kaydedebilir ve istediğiniz uzmanla iletişime geçebilirsiniz. Ama önce biraz ilham almaya ne dersiniz?
Bu küçük teras alanına ilk baktığınızda pek de potansiyeli olan bir alan gibi gelmiyor değil mi? Bunun nedeni renklerin son derece solgun olması ve bu yüzden zaten küçük olan alanın daha da dar ve kasvetli görünmesi. Her ne kadar eski görünse de bu teras alanı aslında yapısal olarak son derece sağlam ve böylece yalnızca kozmetik bir yenilemeye ihtiyaç duyuyor.
Binanın dış cephesiyle birlikte baştan aşağı yenilenen bu teras alanı adeta bambaşka bir yaşam alanı haline gelmiş değil mi? Koyu renkli kaplamalarla ahşabın doğal güzelliği ortaya çıkarılmış ve yine ahşap masa ve sandalyeler ve şık bir açık renkli zemin döşemesi ile harika bir ortam yaratılmış.
Bu terasta ise adeta yalnızlık dolu bir hüzün ortama hakim olmuş çünkü birkaç saksıdan başka hiç mobilya ya da aksesuar yok! Üstelik yer döşemeleri de 90lı yıllardan kalma ve oldukça demode olan renk ve modele sahip. Oysa bu geniş alanın harika bir potansiyeli var…
Ahşap zemin döşemeleri, modern şezlonglar, şık bir gölgeleme çözümü… O yalnız ve hüzünlü alan adeta hayat dolu bir yaşam alanına dönüşmüş. Üstelik çok daha geniş görünüyor!
Bu ev ve verandası aslında zamanında oldukça şık bir tasarıma ve harika özelliklere sahip olabilir, ancak bugün için maalesef aynı şeyi söyleyemiyoruz çünkü yıllar geçtikçe sıradanlaşan ve demode olan eski bir teras alanına dönüşmüş… Neyse ki bu durum değişmek üzere…
Bu fotoğrafın bir önceki fotoğraftaki teras alanıyla aynı yer olduğuna inanmakta güçlük çekiyorsunuz değil mi? Merak etmeyin, biz de gözlerimize inanamadık. Ancak evi de kapsayan ayrıntılı bir yenilemeyle bu alan adeta baştan yaratılan çağdaş bir estetiğe kavuşmuş.
Bu defa terasın önceki haliyle sonraki halini bir arada sunuyoruz. Düzensiz ve yabani kalmış bir toprak parçası ve eski ve harabe halindeki bir ev özenli bir yenileme çalışması sonrası herkesin hayallerini süsleyecek kadar konforlu ve şık bir yaşam alanına dönüşüyor.
Doğa adeta bir mucizedir ama söz konusu evlerimizin bahçesi olduğunda o mucizeyi biraz olsun kontrol altına almak isteriz. Bu örnekte pek de kontrol altına alınamamış ve yabani otlar tarafından ele geçirilmiş bir teras alanıyla karşı karşıyayız. Elbette ormanlık bir alanda bu tarz yemyeşil bir alan görmek bize huzur verebilir, ama evimizin terasında yabani ot karmaşası bir kabusa dönüşür.
Yenileme çalışmaları sonrası hakimiyet tekrar ev sahibinde! Büyük ayrık otlarından arındırılan teras alanı kullanıma uygun hale getirilmiş ve ahşap zemin döşemeleriyle kaplanmış. Elbette doğallığı bozmamak için bahçe alanı tamamen kaplanmamış ve en önemlisi de bahçedeki tek yetişkin ağaç teras alanının baş rolü olarak korunmuş.