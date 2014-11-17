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10 rahat mobilya tasarımı

Aydin Sanli Aydin Sanli
Hollywoodschaukel, Pool22.Design Pool22.Design BahçeMobilyalar Ahşap Kahverengi
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İster kanepe, ister koltuk isterse de armut olsun, herkesin kendini rahat hissettiği bir mobilyası vardır. Hemen hemen herkesin evinde vazgeçilmez bir oturma yeri olduğunu söylesek abartmış olmayız. Herkesin mobilya konusundaki zevki faklıdır. Bazıları yumuşak sever, bazıları sert. Bazıları gösterişli tasarımlara meraklıdır, bazılarının tercihi ise sadelikten yanadır. Herkesin hoşlandığı bir şey bulabilmesine dikkat ederek sizin için on farklı mobilya inceledik. Umarız sizin zevkinize uygun bir tasarım da seçmişizdir. Haydi hep birlikte bir göz atalım.

Dinlendirici armutlar

PUSHBAG-4-LIVING, Global Bedding GmbH & Co.KG Global Bedding GmbH & Co.KG Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Global Bedding GmbH &amp; Co.KG

Global Bedding GmbH & Co.KG
Global Bedding GmbH &amp; Co.KG
Global Bedding GmbH & Co.KG

Rahat mobilya deyince akla ilk gelen şeylerden biri armut koltuklardır. Daha ziyade genç odalarında öğrenci evlerinde ya da çay bahçelerinde görmeye alışık olduğumuz armutlar, yenilenen yüzleriyle tasarım dünyasının yeni trendleri arasına girmeyi başardı. Yeni biçimleriyle armutlar artık oturma odalarının da vazgeçilmez bir parçası olmaya hazırlanıyor. Resimdeki armutların tasarımcıları bir sehpa da ekleyerek çok şık bir armut oturma grubu ortaya çıkarmış. Resme bakınca sizin de içinizde bu armutların içinde kaybolmak gelmiyor mu?

Değiştir

Facile divano da esterno, Marco Gregori Architetto Marco Gregori Architetto BahçeMobilyalar
Marco Gregori Architetto

Marco Gregori Architetto
Marco Gregori Architetto
Marco Gregori Architetto

Armut koltuk size çok yumuşak geliyor ve belinizi ağrıtıyorsa, resimdeki tasarıma ne dersiniz? Bu kapitone minderler ihtiyacınıza göre değişik biçimler alabiliyor. İster sevgilinizle karşılıklı oturun, ister arkadaşınızla yan yana. İster kitap okuyun, ister televizyon izleyin. Kararı siz verin.

Üç farklı pozisyon

SOFA MOD. BERDY (BY GAMAMOBEL), LA CANTARERIA MUEBLES Y DECORACION LA CANTARERIA MUEBLES Y DECORACION Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
LA CANTARERIA MUEBLES Y DECORACION

LA CANTARERIA MUEBLES Y DECORACION
LA CANTARERIA MUEBLES Y DECORACION
LA CANTARERIA MUEBLES Y DECORACION

Evde tek bir kanepeyi paylaşıyorsanız, kimin bacaklarını uzatacağı kavgasına da yabancı değilsinizdir. Ama bu koltukla bu kavgalar sona erecek. Üç kişi bu koltukta istediği pozisyonu seçerek rahat rahat televizyon izleyebilecek. Üstelik pozisyon değiştirmek için yerinizden kalkmanıza da gerek kalmayacak. Üç kısım için de ayrı ayrı yer alan birer kumandayla rahatlıkla pozisyonunuzu değiştirebileceksiniz. Kanepenin teknolojisi kadar rengi de dikkat çekiyor. Salonunuza hoş bir hava getireceğine şüphe yok.

Tasarım içinde dinlenme

Yumurta kabuğuna benzeyen bu koltuklarda dinlenmenin keyfine doyamayacaksınız. Koltukların döşemesi hem vücudunuza hem de başınıza harika bir dinlenme imkanı sunuyor. Dik oturmayı istemiyorsanız ayaksız olan koltukta uzanabilme imkanınız da var. Ayrıca şık tasarımlarıyla odanıza canlılık getirecekleri de şüphe götürmez bir gerçek.

Sıradışı bir tasarım

sosia, EMANUELE MAGINI designer EMANUELE MAGINI designer Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
EMANUELE MAGINI designer

EMANUELE MAGINI designer
EMANUELE MAGINI designer
EMANUELE MAGINI designer

Sosia adı verilen bu mobilya resimde görüldüğü gibi iki kişinin oturmasına imkan veren iki koltuğa sahip. Eğer uzanmak isterseniz kenarları katlamanız yeterli. Dahice değil mi?

Dışarıda rahatlamanın yolu

Weishäupl, Brandstores - das Markenmöbel Portal Brandstores - das Markenmöbel Portal BahçeMobilyalar
Brandstores – das Markenmöbel Portal

Brandstores - das Markenmöbel Portal
Brandstores – das Markenmöbel Portal
Brandstores - das Markenmöbel Portal

Sıcak yaz günlerinde boş vaktimizi evde oturmak yerine dışarıda geçirmeyi yeğleriz. Dışarıda geçirdiğimiz vakitte konforumuzdan ödün vermek zorunda değiliz. Dışarıda geçireceğimiz vakti konforlu hale getirecek yumuşacık bu yastıklar hem oturmak için hem de uzanmak için kullanılabilir. Ayrıca silindir desteği belinize, ayaklarınıza, ya da başınıza koyarak keyfinize keyif katabilirsiniz.

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Plajların olmazsa olmazı

VAURIEN, DVELAS DVELAS
DVELAS

VAURIEN

DVELAS
DVELAS
DVELAS

Bu tasarım harikasına ne ad vereceğimizi bilemedik. Ama bildiğimiz şey hava koşullarına dayanıklı olduğu ve sizi güneşin zararlı ışınlarından koruyabileceği. Plajların yeni modası olacağından eminiz. Önümüzdeki yaz plajlarda gördüğünüzde bizi hatırlayın.

Oh ne rahat

Private Wellness Oasen: CrazyChair Hängesessel, CrazyChair Hängematten CrazyChair Hängematten Modern Havuz
CrazyChair Hängematten

CrazyChair Hängematten
CrazyChair Hängematten
CrazyChair Hängematten

Bu hamaklar her gününü havuzda ya da plajda geçiren biri tarafından icat edilmiş gibi görünse de, mucidi Bavyeralı bir tasarımcı. Sol tarafta görülen hamakta rahat biçimde oturmak mümkünken, kamelyanın altındaki hamak uzanıp keyif yapmak için ideal. Sağlamlıklarından şüphe etmeyin çünkü güçlü metal destekleri sayesinde şiddetli rüzgarlarda bile yıkılmamayı garanti ediyorlar.

Koza

Cacoon, Cacoon Cacoon BahçeMobilyalar
Cacoon

Cacoon
Cacoon
Cacoon

Koza adı verilen bu tasarımın içinde günün sıkıntılarından kurtulabilirsiniz. Hem çocuklara, hem de yetişkinlere uygun kozaları balkonunuza kolayca asabilirsiniz. Bizden size tavsiye: kozaların tadını çıkarmak için içlerini olabildiğince yastıkla doldurun. Ama her bir aile bireyi için bir tane alın ki başında kavga etmeyin.

Bahçe salıncağı

Hollywoodschaukel, Pool22.Design Pool22.Design BahçeMobilyalar Ahşap Kahverengi
Pool22.Design

Pool22.Design
Pool22.Design
Pool22.Design

Rahat mobilyalar başlığı altında bahçe salıncaklarını unutmak olmazdı. Çocukluğumuzun salıncakları muhtemelen toz ve örümcek ağı içindedir ama bu salıncak bize çocukluğumuzu hatırlatmaya yetecek. Üstelik çocukluğumuzdaki plastik döşemelerin yerini yıkanabilir kumaşlar almış. Tavanı da ayarlanabiliyor ve dilediğiniz kadar güneş ışını almanıza yardımcı oluyor.

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