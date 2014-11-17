10 rahat mobilya tasarımı

İster kanepe, ister koltuk isterse de armut olsun, herkesin kendini rahat hissettiği bir mobilyası vardır. Hemen hemen herkesin evinde vazgeçilmez bir oturma yeri olduğunu söylesek abartmış olmayız. Herkesin mobilya konusundaki zevki faklıdır. Bazıları yumuşak sever, bazıları sert. Bazıları gösterişli tasarımlara meraklıdır, bazılarının tercihi ise sadelikten yanadır. Herkesin hoşlandığı bir şey bulabilmesine dikkat ederek sizin için on farklı mobilya inceledik. Umarız sizin zevkinize uygun bir tasarım da seçmişizdir. Haydi hep birlikte bir göz atalım.