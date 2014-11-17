10 rahat mobilya tasarımı

İster kanepe, ister koltuk isterse de armut olsun, herkesin kendini rahat hissettiği bir mobilyası vardır. Hemen hemen herkesin evinde vazgeçilmez bir oturma yeri olduğunu söylesek abartmış olmayız. Herkesin mobilya konusundaki zevki faklıdır. Bazıları yumuşak sever, bazıları sert. Bazıları gösterişli tasarımlara meraklıdır, bazılarının tercihi ise sadelikten yanadır. Herkesin hoşlandığı bir şey bulabilmesine dikkat ederek sizin için on farklı mobilya inceledik. Umarız sizin zevkinize uygun bir tasarım da seçmişizdir. Haydi hep birlikte bir göz atalım.
Rahat mobilya deyince akla ilk gelen şeylerden biri armut koltuklardır. Daha ziyade genç odalarında öğrenci evlerinde ya da çay bahçelerinde görmeye alışık olduğumuz armutlar, yenilenen yüzleriyle tasarım dünyasının yeni trendleri arasına girmeyi başardı. Yeni biçimleriyle armutlar artık oturma odalarının da vazgeçilmez bir parçası olmaya hazırlanıyor. Resimdeki armutların tasarımcıları bir sehpa da ekleyerek çok şık bir armut oturma grubu ortaya çıkarmış. Resme bakınca sizin de içinizde bu armutların içinde kaybolmak gelmiyor mu?
Armut koltuk size çok yumuşak geliyor ve belinizi ağrıtıyorsa, resimdeki tasarıma ne dersiniz? Bu kapitone minderler ihtiyacınıza göre değişik biçimler alabiliyor. İster sevgilinizle karşılıklı oturun, ister arkadaşınızla yan yana. İster kitap okuyun, ister televizyon izleyin. Kararı siz verin.
Evde tek bir kanepeyi paylaşıyorsanız, kimin bacaklarını uzatacağı kavgasına da yabancı değilsinizdir. Ama bu koltukla bu kavgalar sona erecek. Üç kişi bu koltukta istediği pozisyonu seçerek rahat rahat televizyon izleyebilecek. Üstelik pozisyon değiştirmek için yerinizden kalkmanıza da gerek kalmayacak. Üç kısım için de ayrı ayrı yer alan birer kumandayla rahatlıkla pozisyonunuzu değiştirebileceksiniz. Kanepenin teknolojisi kadar rengi de dikkat çekiyor. Salonunuza hoş bir hava getireceğine şüphe yok.
Yumurta kabuğuna benzeyen bu koltuklarda dinlenmenin keyfine doyamayacaksınız. Koltukların döşemesi hem vücudunuza hem de başınıza harika bir dinlenme imkanı sunuyor. Dik oturmayı istemiyorsanız ayaksız olan koltukta uzanabilme imkanınız da var. Ayrıca şık tasarımlarıyla odanıza canlılık getirecekleri de şüphe götürmez bir gerçek.
Sosia adı verilen bu mobilya resimde görüldüğü gibi iki kişinin oturmasına imkan veren iki koltuğa sahip. Eğer uzanmak isterseniz kenarları katlamanız yeterli. Dahice değil mi?
Sıcak yaz günlerinde boş vaktimizi evde oturmak yerine dışarıda geçirmeyi yeğleriz. Dışarıda geçirdiğimiz vakitte konforumuzdan ödün vermek zorunda değiliz. Dışarıda geçireceğimiz vakti konforlu hale getirecek yumuşacık bu yastıklar hem oturmak için hem de uzanmak için kullanılabilir. Ayrıca silindir desteği belinize, ayaklarınıza, ya da başınıza koyarak keyfinize keyif katabilirsiniz.
Bu tasarım harikasına ne ad vereceğimizi bilemedik. Ama bildiğimiz şey hava koşullarına dayanıklı olduğu ve sizi güneşin zararlı ışınlarından koruyabileceği. Plajların yeni modası olacağından eminiz. Önümüzdeki yaz plajlarda gördüğünüzde bizi hatırlayın.
Bu hamaklar her gününü havuzda ya da plajda geçiren biri tarafından icat edilmiş gibi görünse de, mucidi Bavyeralı bir tasarımcı. Sol tarafta görülen hamakta rahat biçimde oturmak mümkünken, kamelyanın altındaki hamak uzanıp keyif yapmak için ideal. Sağlamlıklarından şüphe etmeyin çünkü güçlü metal destekleri sayesinde şiddetli rüzgarlarda bile yıkılmamayı garanti ediyorlar.
Koza adı verilen bu tasarımın içinde günün sıkıntılarından kurtulabilirsiniz. Hem çocuklara, hem de yetişkinlere uygun
kozaları balkonunuza kolayca asabilirsiniz. Bizden size tavsiye: kozaların
tadını çıkarmak için içlerini olabildiğince yastıkla doldurun. Ama her bir aile
bireyi için bir tane alın ki başında kavga etmeyin.
Rahat mobilyalar başlığı altında bahçe salıncaklarını unutmak olmazdı. Çocukluğumuzun salıncakları muhtemelen toz ve örümcek ağı içindedir ama bu salıncak bize çocukluğumuzu hatırlatmaya yetecek. Üstelik çocukluğumuzdaki plastik döşemelerin yerini yıkanabilir kumaşlar almış. Tavanı da ayarlanabiliyor ve dilediğiniz kadar güneş ışını almanıza yardımcı oluyor.