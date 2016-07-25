현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Mutfak duvarlarınız için 10 yaratıcı fikir

Homify TR Homify TR
PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Akdeniz Mutfak
Loading admin actions …

Murfak duvarlarımızda genellikle tek renk veya desenli fayanslar kullanırız. Mutfaklar zaten ev dekorasyonunun ihmal edilen alanlarından biri olduğu için, mutfak duvarlarına özel bir şey yapmak pek çoğumuzun aklının ucundan dahi geçmez. Oysa bir kısmının uygulaması da son derece kolay ve maliyeti düşük olan bu fikirleri mutfağınızda denerseniz, harika sonuçlar elde edeceğinizi görebilirsiniz. Mutfağınızın yalnızca duvarlarını, hatta sadece bir duvarını bile değiştirerek tüm mutfağın havasını değiştirebilirsiniz. Gelin şimdi bu birbirinden ilginç 10 yaratıcı fikre biraz daha yakından bakalım. 

Modern bir mozaik

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata Kırsal Mutfak
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

Aslında bu ilginç mutfakta duvarlarla ilgili bir değil iki fikir birden var. Ahşap bir evin içinde bulunan bu mutfakta ve evin diğer bölümlerinde ahşap duvarlar çıplak olarak ve doğal haline en yakın şekilde bırakılmış. Bu şekilde ciddi bir emek ve zaman tasarrufu yapıldığı gibi sonucunda ortaya gerçekten çok hoş duvarlar çıktığını söylemek mümkün. Mutfak tezgâhının arkasında kalan bölümde ise ahşap duvarların tekdüzeliğini kırmak için oldukça ilginç bir mozaik çalışması yapılmış. Farklı renk, desen ve boyutlardan fayansların birleştirilmesi ile yapılan bu bölüm, ortaya gerçekten harika bir sonuç çıkarmış. 

Geometrik bir dokunuş

Mieszkanie na Bemowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza Modern Mutfak
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

Bu evin modern açık mutfağında ise mutfak tezgâhının arkasındaki iki duvara yayılan ve altıgen fayanslarla örülmüş petek benzeri geometrik bir desen görüyoruz. Bu geometrik desen mutfağın diğer dikkat çekici detaylarıyla da uyum içinde ve son derece modern bir görüntü oluşturuyor.

Dekoratif bir kemer

soul kithcen , Lepistes Seramik Atölyesi Lepistes Seramik Atölyesi Akdeniz Mutfak
Lepistes Seramik Atölyesi

soul kithcen

Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi

Mutfağınızı adeta bir sanat galerisine dönüştürmek ve emsalsiz bir şeyler yapmak istiyorsanız, bu desenli seramik kaplama tam da aradığınız şey olabilir. Capcanlı renkleriyle mutfağa sıcak bir hava katan seramik kaplama, aynı zamanda kolay temizlenme özelliği ile de mutfakta kullanılmak için son derece elverişli.

Klasik mutfağa tuğla desenli bir duvar

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Klasik Mutfak
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Dikdörtgen biçiminden mutfak dolaplarına, zemininden aydınlatmasına kadar oldukça zarif bir klasik çizginin hakim olduğu bu mutfakta ise mutfak tezgâhının arkasında kalan bölümlerde tuğla deseni kullanılmış. Ancak bu desenin de yine beyaza yakın bir tonda olması mutfağın klasik havasını bozmadan katkıda bulunmayı başarıyor.

Doğal taş duvarlar

Toscane, dmesure dmesure Akdeniz Mutfak
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Bütünüyle doğal taşlar kullanılarak yapılan bu türden bir eve sahip olma şansına herkes erişemiyor ne yazık ki. Yine de doğal taşları mutfağımızda ve evlerimizin başka bölümlerinde kullanmamızın önünde bir engel yok. Son dönemde giderek yaygınlaşan ve çeşitlenen doğal taş kaplamalarının fiyatları da giderek daha makul bir düzeye iniyor. Üstelik uygulamaları da gayet kolay.

Asimetrik bir taş duvar

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Akdeniz Mutfak
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

Beyaz ağırlıklı bu son derece modern mutfağın hemen yan tarafında oldukça ilginç bir taş duvar bulunuyor. Geleneksel taş mimarisinden farklı olarak asimetrik bir tarzda örülmüş duvar, mutfağın düzenli ve kuralcı havasını kontrast bir etkiyle yumuşatmayı başarıyor. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Mutfakta bir karatahta

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey Modern Mutfak
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

İlk bakışta biraz muzip bir fikir gibi gelse de, mutfakta bir karatahta aslında oldukça ilginç bir dekorasyon tercihi olabilir. Sıklıkla değiştirebileceğiniz desenleri tebeşirle kolayca çizebilecek olmanızın yanı sıra, örneğin alışveriş listesi gibi basit notlarınızı da yine doğrudan duvara yazabilirsiniz.

Mutfağınızda bir çiçek bahçesi

homify Akdeniz Mutfak
homify

homify
homify
homify

Seramik, fayans ya da sık kullanılan diğer mutfak duvarı malzemelerine oldukça şık bir alternatif oluşturan bu yeni nesil vinil kaplamaları sayısız desen arasından seçebilirsiniz. Üstelik tamamen özgün bir görsel kullanarak dünyada yalnızca sizin evinizde olan bir mutfak duvarına bile sahip olabilirsiniz.

Ahşabın asaleti

LOFT PRAIA, Tweedie+Pasquali Tweedie+Pasquali Tropikal Mutfak
Tweedie+Pasquali

Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali

Mutfak dolapları haricinde mutfakta ahşap kullanımı çok sık gördüğümüz bir şey değil. Ahşabın suya dayanıklı olmadığı önyargısı, mutfakta kullanılabilecek bir malzeme olarak akla bile gelmemesine sebep oluyor. Oysa suya çok dayanıklı ahşap ürünleri de mevcut. Bu mutfakta ise ahşap kullanımının bir hayli fazla olduğunu ve bu yönüyle de oldukça sıra dışı bir mutfak olduğunu belirtelim.

Kontrast renkler

POZNAŃ | Wierzbowa dziupelka | Realizacja, dekoratorka.pl dekoratorka.pl Klasik Mutfak
dekoratorka.pl

dekoratorka.pl
dekoratorka.pl
dekoratorka.pl

Zeminde ahşap, mutfak dolaplarında yoğun bir beyaz ve duvarlarda koyu bir petrol yeşili. Bu mutfağın kontrast bir şıklığın hakkını fazlasıyla verdiğini söylemek herhalde abartı olmaz.

Öncesi ve sonrası 5 örnek dış cephe dönüşümü
Bu mutfak duvarı fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler