Mutfak duvarlarınız için 10 yaratıcı fikir

Aslında bu ilginç mutfakta duvarlarla ilgili bir değil iki fikir birden var. Ahşap bir evin içinde bulunan bu mutfakta ve evin diğer bölümlerinde ahşap duvarlar çıplak olarak ve doğal haline en yakın şekilde bırakılmış. Bu şekilde ciddi bir emek ve zaman tasarrufu yapıldığı gibi sonucunda ortaya gerçekten çok hoş duvarlar çıktığını söylemek mümkün. Mutfak tezgâhının arkasında kalan bölümde ise ahşap duvarların tekdüzeliğini kırmak için oldukça ilginç bir mozaik çalışması yapılmış. Farklı renk, desen ve boyutlardan fayansların birleştirilmesi ile yapılan bu bölüm, ortaya gerçekten harika bir sonuç çıkarmış.