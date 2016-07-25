Mutfak duvarlarınız için 10 yaratıcı fikir

Murfak duvarlarımızda genellikle tek renk veya desenli fayanslar kullanırız. Mutfaklar zaten ev dekorasyonunun ihmal edilen alanlarından biri olduğu için, mutfak duvarlarına özel bir şey yapmak pek çoğumuzun aklının ucundan dahi geçmez. Oysa bir kısmının uygulaması da son derece kolay ve maliyeti düşük olan bu fikirleri mutfağınızda denerseniz, harika sonuçlar elde edeceğinizi görebilirsiniz. Mutfağınızın yalnızca duvarlarını, hatta sadece bir duvarını bile değiştirerek tüm mutfağın havasını değiştirebilirsiniz. Gelin şimdi bu birbirinden ilginç 10 yaratıcı fikre biraz daha yakından bakalım.
Aslında bu ilginç mutfakta duvarlarla ilgili bir değil iki fikir birden var. Ahşap bir evin içinde bulunan bu mutfakta ve evin diğer bölümlerinde ahşap duvarlar çıplak olarak ve doğal haline en yakın şekilde bırakılmış. Bu şekilde ciddi bir emek ve zaman tasarrufu yapıldığı gibi sonucunda ortaya gerçekten çok hoş duvarlar çıktığını söylemek mümkün. Mutfak tezgâhının arkasında kalan bölümde ise ahşap duvarların tekdüzeliğini kırmak için oldukça ilginç bir mozaik çalışması yapılmış. Farklı renk, desen ve boyutlardan fayansların birleştirilmesi ile yapılan bu bölüm, ortaya gerçekten harika bir sonuç çıkarmış.
Bu evin modern açık mutfağında ise mutfak tezgâhının arkasındaki iki duvara yayılan ve altıgen fayanslarla örülmüş petek benzeri geometrik bir desen görüyoruz. Bu geometrik desen mutfağın diğer dikkat çekici detaylarıyla da uyum içinde ve son derece modern bir görüntü oluşturuyor.
Mutfağınızı adeta bir sanat galerisine dönüştürmek ve emsalsiz bir şeyler yapmak istiyorsanız, bu desenli seramik kaplama tam da aradığınız şey olabilir. Capcanlı renkleriyle mutfağa sıcak bir hava katan seramik kaplama, aynı zamanda kolay temizlenme özelliği ile de mutfakta kullanılmak için son derece elverişli.
Dikdörtgen biçiminden mutfak dolaplarına, zemininden aydınlatmasına kadar oldukça zarif bir klasik çizginin hakim olduğu bu mutfakta ise mutfak tezgâhının arkasında kalan bölümlerde tuğla deseni kullanılmış. Ancak bu desenin de yine beyaza yakın bir tonda olması mutfağın klasik havasını bozmadan katkıda bulunmayı başarıyor.
Bütünüyle doğal taşlar kullanılarak yapılan bu türden bir eve sahip olma şansına herkes erişemiyor ne yazık ki. Yine de doğal taşları mutfağımızda ve evlerimizin başka bölümlerinde kullanmamızın önünde bir engel yok. Son dönemde giderek yaygınlaşan ve çeşitlenen doğal taş kaplamalarının fiyatları da giderek daha makul bir düzeye iniyor. Üstelik uygulamaları da gayet kolay.
Beyaz ağırlıklı bu son derece modern mutfağın hemen yan tarafında oldukça ilginç bir taş duvar bulunuyor. Geleneksel taş mimarisinden farklı olarak asimetrik bir tarzda örülmüş duvar, mutfağın düzenli ve kuralcı havasını kontrast bir etkiyle yumuşatmayı başarıyor.
İlk bakışta biraz muzip bir fikir gibi gelse de, mutfakta bir karatahta aslında oldukça ilginç bir dekorasyon tercihi olabilir. Sıklıkla değiştirebileceğiniz desenleri tebeşirle kolayca çizebilecek olmanızın yanı sıra, örneğin alışveriş listesi gibi basit notlarınızı da yine doğrudan duvara yazabilirsiniz.
Seramik, fayans ya da sık kullanılan diğer mutfak duvarı malzemelerine oldukça şık bir alternatif oluşturan bu yeni nesil vinil kaplamaları sayısız desen arasından seçebilirsiniz. Üstelik tamamen özgün bir görsel kullanarak dünyada yalnızca sizin evinizde olan bir mutfak duvarına bile sahip olabilirsiniz.
Mutfak dolapları haricinde mutfakta ahşap kullanımı çok sık gördüğümüz bir şey değil. Ahşabın suya dayanıklı olmadığı önyargısı, mutfakta kullanılabilecek bir malzeme olarak akla bile gelmemesine sebep oluyor. Oysa suya çok dayanıklı ahşap ürünleri de mevcut. Bu mutfakta ise ahşap kullanımının bir hayli fazla olduğunu ve bu yönüyle de oldukça sıra dışı bir mutfak olduğunu belirtelim.
Zeminde ahşap, mutfak dolaplarında yoğun bir beyaz ve duvarlarda koyu bir petrol yeşili. Bu mutfağın kontrast bir şıklığın hakkını fazlasıyla verdiğini söylemek herhalde abartı olmaz.