İnce uzun bir oturma odasını nasıl döşeyebilirim?

Oturma odası dekorasyonu için hazırlık yaparken magazin dergilerinde gördüğünüz birçok model aklınızı çelebilir. Onlarca sıra dışı stili, modern aksesuarı görünce dekorasyonlarınıza uygulamak istemeniz çok normal ancak oturma odası dekorasyonu yaparken tercihlerinizi odanın mimari özelliklerine göre yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer oturma odanızın mimarisi uzun ince bir yapıya sahipse dekorasyonda dikkat etmeniz gereken bazı detaylar olacaktır. Oturma odaları mimari olarak genelde kare ya da diktörtgen şeklinde planlanır. Bunların yanı sıra L şeklinde veya yuvarlak yapılara da rastlanıyor. Eğer kare, L ya da yuvarlak yapıya sahip bir salonunuz varsa dekorasyonunuzu dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ancak diktörtgen salonlar özellikle de daha dar ve ince olanlar için bir takım dekorasyon önerilerini göz önünde bulundurmanız gerekecek.
Homify ekibi olarak bu yazımızı dikdörtgen oturma odalarının dekorasyonlarına ayırıyoruz. Birbirinden güzel örnek tasarımlar ile birlikte sunacağımız fikir ve öneriler ince uzun oturma odası dekorasyonunuz için yol gösterici olabilir. Uygulayabileceğiniz modüler mobilya modellerinden ışıklandırma özelliklerine kadar birçok önemli detayı bu yazıda bulacaksınız.
Oturma odası dekorasyonu hakkında daha fazla öneri bulabileceğiniz “Türkiye'den 10 özgün oturma odası tasarımı” başlıklı yazımızı da tavsiye ederiz.
Dikdörtgen salonlar birden fazla merkez oluşturacak şekilde kullanıma çok uygundur. Uzun bir salonun tamamını oturma grubu ile kaplamak yerine odayı herhangi bir ayıraç kullanmadan ikiye bölerek dekorasyon yapabilirsiniz. Odanın bir bölümünü yemek odası diğer bölümünü ise oturma odası gibi dekore edebilirsiniz. Böylece kare şeklinde iki dekorasyon merkezi kazanmış olursunuz.
Bir odayı daha geniş göstermek için kullanabileceğiniz çözümlerin tamamını uzun ince oturma odaları için de uygulayabilirsiniz. Örneğin aksesuar seçimi problemli odalar için son derece önemlidir. Küçük ve çok sayıda aksesuar kullanmak odayı daha dar ve dağınık gösterecektir. Bu nedenle uzun ince yapıda bir salon için az sayıda ve büyük hacimli aksesuarlar seçmelisiniz. Bir koltuğun yanına yerleştireceğiniz dev bir saksı veya vazo ile bir sehpa aksesuarı yeterli olacaktır. Küçük biblo ve süsleri dekorasyonunuzdan çıkarabilirsiniz. Daha detaylı fikirler ve salon ölçülerinize özel tavsiyeler için dekoratörlerden yardım alabilirsiniz.
Dar bir odada dekorasyon çalışması yapacaksanız işe duvarlar ile başlamalısınız. Duvarlara uygulayacağınız kullanışlı bölmeler dekorasyonunuza değer katabilir. Öncelikle eşya ve alan tasarrufu yapmak için duvarlardan nasıl faydalanabileceğinizi gözden geçirin. Örneğin duvarlara nişler yaptırarak bu rafları televizyon ünitesi veya kitaplık olarak değerlendirebilirsiniz. Böylece o alana ayrıca kitaplık ya da televizyon ünitesi koymak zorunda kalmazsınız. Duvar rafları, duvar nişleri veya gömme dolaplar size hem alan hem de eşya tasarrufu sağlar.
Aynalar bir odayı daha geniş göstermenin en iyi yollarından biri olabilir. Dar bir odada karşılıklı uygulayacağınız iki ayna odaya şaşırtıcı bir ferahlık kazandıracaktır. Tıpkı bu dekorasyonda olduğu gibi. Unutmayın odada ne kadar çok yansıtıcı yüzey varsa ışık o kadar çok yansır, ışık ne kadar çok yansırsa oda o kadar ferah ve aydınlık olur. Bu altın kuralı hiçbir dekorasyonda atlamayın.
Eğer uzun ince bir salonunuz varsa birkaç parçadan oluşan oturma grupları size göre olmayabilir. Oturma grubunun her bir parçasını nasıl yerleştireceğiniz ayrı bir sorun olur ve çok iç açıcı bir yerleşim de kazandırmaz. Bu nedenle uzun ince odalarda kullanılacak en iyi koltuk; L koltuk, köşe takımı, kanepeler veya uzun sofalar olacaktır. Açılır kapanır özellikleri ile hem çok fonksiyonlu hem de modüler olan bu koltuklar kurtarıcınız olacak.
Yalnızca oturma odasında değil bütün odalarda en önemli kural ferah bir alan oluşturabilmektir. Ferah ve aydınlık bir dekorasyon sağlamak için açık renklerden, yansıtıcı yüzeylerden, parlak ışıklardan veya modern mobilyalardan faydalanabilirsiniz. Uzun ince bir salona uygulayacağınız beyaz bir fon ve üzerine yerleştireceğiniz modern bir sofa size en doğru dekorasyonu sunar.
Eğer oldukça uzun bir salona sahipseniz ve dekorasyonda birden fazla koltuk kullanmak istiyorsanız L veya köşe koltuğunuza ek olarak şık bir berjer ya da okuma şezlongu kullanabilirsiniz. Okuma koltukları pufu ile birlikte az yer kapladığı gibi son derece şık köşeler oluşturuyorlar.