İnce uzun bir oturma odasını nasıl döşeyebilirim?

Oturma odası dekorasyonu için hazırlık yaparken magazin dergilerinde gördüğünüz birçok model aklınızı çelebilir. Onlarca sıra dışı stili, modern aksesuarı görünce dekorasyonlarınıza uygulamak istemeniz çok normal ancak oturma odası dekorasyonu yaparken tercihlerinizi odanın mimari özelliklerine göre yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer oturma odanızın mimarisi uzun ince bir yapıya sahipse dekorasyonda dikkat etmeniz gereken bazı detaylar olacaktır. Oturma odaları mimari olarak genelde kare ya da diktörtgen şeklinde planlanır. Bunların yanı sıra L şeklinde veya yuvarlak yapılara da rastlanıyor. Eğer kare, L ya da yuvarlak yapıya sahip bir salonunuz varsa dekorasyonunuzu dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ancak diktörtgen salonlar özellikle de daha dar ve ince olanlar için bir takım dekorasyon önerilerini göz önünde bulundurmanız gerekecek.

Homify ekibi olarak bu yazımızı dikdörtgen oturma odalarının dekorasyonlarına ayırıyoruz. Birbirinden güzel örnek tasarımlar ile birlikte sunacağımız fikir ve öneriler ince uzun oturma odası dekorasyonunuz için yol gösterici olabilir. Uygulayabileceğiniz modüler mobilya modellerinden ışıklandırma özelliklerine kadar birçok önemli detayı bu yazıda bulacaksınız.

Oturma odası dekorasyonu hakkında daha fazla öneri bulabileceğiniz “Türkiye'den 10 özgün oturma odası tasarımı” başlıklı yazımızı da tavsiye ederiz.