80 metrekarelik huzur veren ev

Dingin ve konforlu bir yatak odası dekorasyonu ön plana çıkıyor. Mavi renk tonlarının koyudan açığa dinginlik katan etkileri yadsınamaz. Beyazın duru ve dinlendirici etkisi ile bir araya geldiğinde, kaliteli bir uyku çekmek için ideal atmosfer sağlanıyor. Beyaz duvar zemini hem derinlik hem de dingin bir uyku alanı oluştururken, ahşap kirişleri daha da ön plana çıkaran bir zemin oluşturuyor. Akdeniz ve rustik stilleri bir araya getiren şık ve özenli bir çalışma.

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