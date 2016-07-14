80 metrekarelik huzur veren ev

Akdeniz stil ve rustik stil etkilerini bir arada göreceğimiz 80 metrekarelik huzur veren bir malikaneye konuk olacağız. Kentin gürültüsünden kaçmak için dizayn edilen ev, dingin ve ferah bir atmosfer sunuyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz. 80 metrekarelik ferah ve aydınlık malikanenin iç ve dış mekan görsellerini incelemeye başlayabiliriz.
Rustik stil mimaride ahşabın estetik ve işlevsel açıdan sıklıkla kullanımına rastlıyoruz. Sakin ve dingin bir alana yerleşen proje, geleneksel izler taşıyan cephesi ve çatı özellikleri ile huzur veren bir ev. Sade ve yalın çizgilerle tasarlanan bu küçük evin iç mekan tasarımını incelemek üzere diğer görsellere geçebiliriz.
Ahşap sundurma çatı ve beyaz cephenin uyum ve ahengi göz okşuyor. Akşam güneş batarken içeceklerinizi yudumlamak ve eş dost ile tatlı sohbetler etmek için şirin bir mekan. Beyaz duvar rengi ile kontrast yaratan mobilya ve aksesuar renkleri tercih edilmiş. Oldukça göze hitap eden işlevsel ve estetik detaylarla dekore edilmiş bir alan.
Oturma odası ve yemek alanından bir kare. Cam ve metal materyallerden oluşan yemek masası ve sandalyeler modern stil mobilyalar ile uyumlu. Geometrik formları ön plana çıkarırken, derinlik katan malzemeler ve zemin renkleri tercih ediliyor. Gerek aksesuarlar, gerekse mobilyalarda kullanılan geometrik formların öne çıkarılması, modern stil yaklaşımlar arasında yer alır.
Evin olduğundan daha geniş görünmesini sağlayan duvar zemini rengi ve cam materyal ve aynaların kullanımı derinlik katan faktörler arasında yer alıyor. Yemek alanından, oturma alanını gören bu açıda, mekanlar arası geçiş eşiğinde kapı kullanılmaması, derinlik katan diğer faktörlerden.
Özellikle küçük evler için hem ferah bir görünüm kazandırmak, hem de göz yoran bir karmaşadan kurtulmak kolay değildir. Uygun ve doğru ölçülendirilmiş depolama sistemleri ile dolap ve raflar, hem dekoratif çözümler sunar, hem de işlevsel açıdan değerlendirmenize olanak tanır. Mutfak dekorasyonunda duvar dekorları ile estetik açıdan değerlendiriliyor, tablo ve duvar resmi kullanımı da bu iş için pratik ve estetik yaklaşımlar arasında yer alıyor.
Dingin ve konforlu bir yatak odası dekorasyonu ön plana çıkıyor. Mavi renk tonlarının koyudan açığa dinginlik katan etkileri yadsınamaz. Beyazın duru ve dinlendirici etkisi ile bir araya geldiğinde, kaliteli bir uyku çekmek için ideal atmosfer sağlanıyor. Beyaz duvar zemini hem derinlik hem de dingin bir uyku alanı oluştururken, ahşap kirişleri daha da ön plana çıkaran bir zemin oluşturuyor. Akdeniz ve rustik stilleri bir araya getiren şık ve özenli bir çalışma.
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