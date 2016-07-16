Arka bahçeniz için 7 muhteşem dekorasyon fikri

Bazen yaşam alanlarımızın ne kadar güzel ve kullanışlı olduğu evin mimari özelliklerinden, bütçeden veya evin lokasyonundan bağımsız, yalnızca dekorasyonla ilgili olabiliyor. Şehrin ortasında yüksek binaların arasına sıkışıp kalmış, müstakil bir evin inanılmaz güzellikte bir arka bahçeye sahip olduğunu görebildiğimiz gibi, bahçesi tamamen betonla kaplanıp bakımsız bırakılmış dev villalara da rastlıyoruz. O halde arka bahçeniz nasıl olursa olsun değerlendirmeye var mısınız? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden güzel 7 arka bahçe tanıtacağız. Kimi gösterişli ve büyük kimi ufak ve cıvıl cıvıl olan bu arka bahçe dekorasyonlarına bayılacaksınız. Bu fikirleri görünce siz de bahçenizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Bakımsız bahçelerin dönüşümü hakkında fikir edinmek için “Muhteşem bahçe dönüşümü” başlıklı yazımızda tanıtılan yenileme projesine de bir göz atabilirsiniz.