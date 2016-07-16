Arka bahçeniz için 7 muhteşem dekorasyon fikri

Bazen yaşam alanlarımızın ne kadar güzel ve kullanışlı olduğu evin mimari özelliklerinden, bütçeden veya evin lokasyonundan bağımsız, yalnızca dekorasyonla ilgili olabiliyor. Şehrin ortasında yüksek binaların arasına sıkışıp kalmış, müstakil bir evin inanılmaz güzellikte bir arka bahçeye sahip olduğunu görebildiğimiz gibi, bahçesi tamamen betonla kaplanıp bakımsız bırakılmış dev villalara da rastlıyoruz. O halde arka bahçeniz nasıl olursa olsun değerlendirmeye var mısınız? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden güzel 7 arka bahçe tanıtacağız. Kimi gösterişli ve büyük kimi ufak ve cıvıl cıvıl olan bu arka bahçe dekorasyonlarına bayılacaksınız. Bu fikirleri görünce siz de bahçenizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.
Bakımsız bahçelerin dönüşümü hakkında fikir edinmek için “Muhteşem bahçe dönüşümü” başlıklı yazımızda tanıtılan yenileme projesine de bir göz atabilirsiniz.
Etrafı ahşap zebra çitlerle kapatılmış bu sevimli bahçenin sıradışı bir yapısı var. Küçük bir yüzme havuzuna ve oldukça konforlu bir oturma alanına sahip olan bu bahçe adeta eksiksiz. Oturma alanının üç tarafı büyük taş saksılarla çevrilmiş ve bu saksı bitkileri ile tropikal bir hava yaratılmış. Rahat bahçe mobilyaları, pofuduk minderler ve renkli bir kilim ile tamamlanan dekorasyonda bitkilendirme kadar renkler de dikkat çekiyor. Eğer siz de şık bahçe mobilyaları ile böyle bir bahçe oluşturmak isterseniz bahçe ürünleri uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Son derece büyük ve görkemli bir eve ait olan bu bahçe, bakımlı bitkilendirmesi ve akıl alan mimarisi ile benzerlerinden ayrılıyor. Bahçeyi yalnızca bir dinlenme alanı olarak değil, eve değer katan bir sanat eseri gibi de ele alan mimarlar muhteşem bir iş çıkarmışlar. Böylesine büyük ve ihtişamlı bir eve sahipseniz zaten arka bahçeniz için endişelenmeniz gerekmezdi.
Binalar arasında sıkışıp kalmış bu küçük bahçeye bakınca göze çarpan en büyük eksiklik bitkilendirme oluyor. Bahçenin tamamını havuz ve havuz başı alana ayıran tasarımcılar bitki bakımından pek hoşlanmıyor olsalar gerek ama buna rağmen havuzu ve bahçe mobilyaları ile insanın içini ısıtan bir dekorasyon oluşturmuşlar. Bahçede kullanılan mobilyalar son derece şık ve kullanışlı.
Arka bahçesini havuza ayıran bir diğer dekorasyon da asyatik stilde karşımıza çıkıyor. Havuz başına uygulanan tropikal özellikte bitkilendirme ile bahçeye oldukça sıcak bir hava kazandırılmış. Masmavi havuzun serin sularında bitkilerin kokusuyla vakit geçirmek rüya gibi olmalı. Ayrıca bahçeden eve açılan geniş cam kapılar bu muhteşem manzarayı evin iç mekanına taşımayı başarmış.
Bu modern evin oldukça geniş bir arka bahçesi var. Hem bitkilendirme hem de oturma grubu için yeterince yere sahip olan bahçede şık detaylar göze çarpıyor. Oturma alanının hemen üzerine yapılan ahşap pergola ve bu pergolayla iç içe geçmiş sarmaşıklar bahçeye inanılmaz bir güzellik kazandırmış. Modern aydınlatma ögeleri ile de ısıtılan mekan huzur dolu görünüyor.
Bu evin arka bahçesinde büyük bir yüzme havuzu ya da gösterişli bahçe mobilyaları yok ama o kadar çok renkli çiçek ve bitki var ki bahçeyi adeta cennetten bir köşe gibi gösteriyor. Ahşap bir sallanan sandalye ile tamamlanan dekorasyon, emekliliğini burada geçirmeyi planlayan birine ait gibi görünüyor. Tabii bahçenin asıl sahipleri olan kedileri unutmamak lazım. Bu sevimli bahçenin bir masal sahnesine benzemek için tek eksiği tüylü bir tavşan gibi görünüyor.