Yuvarlak masa ve sehpalar

Cam masa ve sehpalar riskli tercihler olsa da, doğru odaya, doğru prensiplerle uygulandığında sonuç çok ilgi çekici olabiliyor. İşte burada da ince işçilik ürünü olduğu her halinden belli olan, son derece zarif bir alçak ve yuvarlak sehpa görüyorsunuz. Gerçi Türk zevkine göre biraz fazla çıplak döşenmiş bir odada görüyorsunuz bu sehpayı ama her durumda, her renkten kanepeyle uyum sağlayabilecek bir kenar sehpası olduğuna kuşku yok.