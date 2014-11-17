Yuvarlak masa ve sehpalar, yerleştirme ve dekorasyon açısından her odaya ve her ortama uyum sağlayamasa da, doğru köşeyi bulduğunuzda şıklık ve orijinallik açısından hem oturma odanıza, hem de yemek odanıza renk katabilir. Ancak burada seçtiğimiz örneklerde de göreceğiniz gibi, yaz balkonları gibi istisnai durumlar haricinde yemek masası olarak yuvarlak masa çok fazla tercih edilen bir şey değil. Zira özellikle kalabalık sofralarda yuvarlak masanın oturma düzenini güçleştiren bir tarafı var. Ama ilginçtir, yuvarlak masalar kimi ofislerde toplantı masası olarak tercih ediliyor.
Ancak yuvarlak ya da zigon sehpalara gelince iş değişiyor. Aşağıda sizin için seçtiğimiz örneklerde de göreceğiniz gibi, küçük bir yuvarlak sehpa hem dekoratif unsur olarak, hem de pratik ve işlevsel bir mobilya olarak oturma odanız için her zaman akılda tutabileceğiniz bir alternatif. Ancak yuvarlak sehpayı ya da sehpa takımını oturma grubunun arkasında bir yerlere gizleyip sadece ihtiyacınız olunca kullanmak yerine, bizim tavsiyemiz bu örneklerde olduğu gibi görünür bir yere koyup dekoratif unsur olarak kullanmak.
İşte size fikir ve ilham vermesi için seçtiğimiz orijinal ve güzel yuvarlak masa ve sehpa modelleri.
Salon sehpası denince genelde akla dikdörtgen bir şekil gelir ama bunun gibi çok daha şık ve havalı bir alternatife ne dersiniz? Burada birbirinde farklı büyüklük ve seviyelerdeki iki yuvarlak sehpa tablası tek bir ünite gibi birleştirilmiş ve ortaya standart bir dikdörtgen sehpaya oranla çok daha stil sahibi bir dekorasyon malzemesi çıkmış. Kahverengi tonlu parlak yüzeyi ve siyah demir ayaklarıyla bu sehpa hem klasik, hem de modern bir oturma odasına uyum sağlayabilecek özellikleri taşıyan bir parça.
Etkileyici tasarım için kimi zaman fazlalıklardan kurtulup, sadeliğin güzelliğine başvurmak gerekebiliyor. İşte bunun en güzel örneklerinden biri de bu üç ayaklı sehpa. Açık renk ahşap malzemesi ve bu malzemenin işlenişindeki basitlik ve sadelikle her türlü oturma odasına hem şıklık, hem de sıcak bir hava katabilecek bir parça.
Cam masa ve sehpalar riskli tercihler olsa da, doğru odaya, doğru prensiplerle uygulandığında sonuç çok ilgi çekici olabiliyor. İşte burada da ince işçilik ürünü olduğu her halinden belli olan, son derece zarif bir alçak ve yuvarlak sehpa görüyorsunuz. Gerçi Türk zevkine göre biraz fazla çıplak döşenmiş bir odada görüyorsunuz bu sehpayı ama her durumda, her renkten kanepeyle uyum sağlayabilecek bir kenar sehpası olduğuna kuşku yok.
Evinde rustik bir kır havası estirmek isteyenler içinse ideal parça bu olabilir. Tıpkı kendisi gibi ahşap ağırlıklı sandalyeyle müthiş uyum sağlayan bu ufacık parça, üzerindeki kahve fincanı ve kitapla birlikte son derece davetkâr görünüyor. Turkuaz demir ayakların da ahşapla hoş bir kontrast oluşturduğunu söylemek gerekiyor.
Yine sadeliğiyle insanın aklın çelen bir sehpa görüyorsunuz. Ahşap ayaklar ve tablanın üzerinde birbirine uyum sağlayan iki rengin konulması bu parçayı farklı renk skalalarına sahip birçok oturma odası için uygun hale getiriyor.
Sona doğru lükse düşkün olan ve evinde cesur dekorasyon fikirleri vermekten kaçınmayanların ilgisini çekebilecek bir yuvarlak yemek masasıyla bitirelim. Her yönüyle klasik ve lüks görünen bu yemek odası takımını parlak yüzeyi ve gümüş rengi ayaklarıyla zarif bir yuvarlak masa taçlandırıyor. Oymalı kakmalı, varaklı ve klasik mobilyalara düşkün olanlar için ideal parça.
İlk bakışta fark edilmiyor olabilir ama son derece yenilikçi bir tasarıma sahip olan bu sehpanın en önemli özelliği içindeki ışık düzeni sayesinde farklı renklere bürünebiliyor olması. Endüstriyel görünümlü oturma odalarına kusursuz uyum sağlayabilecek olan parçanın farklı renklerini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Şekil itibarıyla yemek masalarında yuvarlağın çok tercih edilmediğini söylemiştik ama, bu hiçbir örneğinin olmadığı anlamına da gelmiyor. İşte bu fotoğrafta gördüğünüz toprak tonlarına sahip, klasik bir yuvarlak masası özellikle küçük mutfaklar ya da yemek odaları için ideal olabilir.
Mobilyalarınızın yalnızca pratik ve işlevsel olmasına değil, görünüşleri itibarıyla da konuklarınızın aklını almasına önem veriyorsanız, bu yuvarlak sehpa size göre olabilir. Üst tarafları yarım ay biçiminde bükülmüş üç farklı üç-ayağın üzerinde duran bu cam sehpa, hem dekoratif hem de işlevsel olarak tasarım meraklılarını tatmin edecektir.
Bu yuvarlak masa ve sehpalardan siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmaktan kaçınmayın.