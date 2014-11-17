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Yuvarlak masa ve sehpalar

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THE ROUND TABLE, Adele-C Adele-C Yemek OdasıMasalar
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Yuvarlak masa ve sehpalar, yerleştirme ve dekorasyon açısından her odaya ve her ortama uyum sağlayamasa da, doğru köşeyi bulduğunuzda şıklık ve orijinallik açısından hem oturma odanıza, hem de yemek odanıza renk katabilir. Ancak burada seçtiğimiz örneklerde de göreceğiniz gibi, yaz balkonları gibi istisnai durumlar haricinde yemek masası olarak yuvarlak masa çok fazla tercih edilen bir şey değil. Zira özellikle kalabalık sofralarda yuvarlak masanın oturma düzenini güçleştiren bir tarafı var. Ama ilginçtir, yuvarlak masalar kimi ofislerde toplantı masası olarak tercih ediliyor. 

Ancak yuvarlak ya da zigon sehpalara gelince iş değişiyor. Aşağıda sizin için seçtiğimiz örneklerde de göreceğiniz gibi, küçük bir yuvarlak sehpa hem dekoratif unsur olarak, hem de pratik ve işlevsel bir mobilya olarak oturma odanız için her zaman akılda tutabileceğiniz bir alternatif. Ancak yuvarlak sehpayı ya da sehpa takımını oturma grubunun arkasında bir yerlere gizleyip sadece ihtiyacınız olunca kullanmak yerine, bizim tavsiyemiz bu örneklerde olduğu gibi görünür bir yere koyup dekoratif unsur olarak kullanmak. 

İşte size fikir ve ilham vermesi için seçtiğimiz orijinal ve güzel yuvarlak masa ve sehpa modelleri.

Duble şıklık

Salon sehpası denince genelde akla dikdörtgen bir şekil gelir ama bunun gibi çok daha şık ve havalı bir alternatife ne dersiniz? Burada birbirinde farklı büyüklük ve seviyelerdeki iki yuvarlak sehpa tablası tek bir ünite gibi birleştirilmiş ve ortaya standart bir dikdörtgen sehpaya oranla çok daha stil sahibi bir dekorasyon malzemesi çıkmış. Kahverengi tonlu parlak yüzeyi ve siyah demir ayaklarıyla bu sehpa hem klasik, hem de modern bir oturma odasına uyum sağlayabilecek özellikleri taşıyan bir parça.

Üç ayaklı ahşap

Etkileyici tasarım için kimi zaman fazlalıklardan kurtulup, sadeliğin güzelliğine başvurmak gerekebiliyor. İşte bunun en güzel örneklerinden biri de bu üç ayaklı sehpa. Açık renk ahşap malzemesi ve bu malzemenin işlenişindeki basitlik ve sadelikle her türlü oturma odasına hem şıklık, hem de sıcak bir hava katabilecek bir parça.

Renkli cam

POOL Regal, MOX AG MOX AG Oturma OdasıRaflar
MOX AG

MOX AG
MOX AG
MOX AG

Cam masa ve sehpalar riskli tercihler olsa da, doğru odaya, doğru prensiplerle uygulandığında sonuç çok ilgi çekici olabiliyor. İşte burada da ince işçilik ürünü olduğu her halinden belli olan, son derece zarif bir alçak ve yuvarlak sehpa görüyorsunuz. Gerçi Türk zevkine göre biraz fazla çıplak döşenmiş bir odada görüyorsunuz bu sehpayı ama her durumda, her renkten kanepeyle uyum sağlayabilecek bir kenar sehpası olduğuna kuşku yok.

Rustik görünüm

Table with a real piece of wood, Gie El Home Gie El Home Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Gie El Home

Table with a real piece of wood

Gie El Home
Gie El Home
Gie El Home

Evinde rustik bir kır havası estirmek isteyenler içinse ideal parça bu olabilir. Tıpkı kendisi gibi ahşap ağırlıklı sandalyeyle müthiş uyum sağlayan bu ufacık parça, üzerindeki kahve fincanı ve kitapla birlikte son derece davetkâr görünüyor. Turkuaz demir ayakların da ahşapla hoş bir kontrast oluşturduğunu söylemek gerekiyor.

Küçük olsun bizim olsun

Larch coffee table with rubber veneered top David Arnold Design Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
David Arnold Design

Larch coffee table with rubber veneered top

David Arnold Design
David Arnold Design
David Arnold Design

Yine sadeliğiyle insanın aklın çelen bir sehpa görüyorsunuz. Ahşap ayaklar ve tablanın üzerinde birbirine uyum sağlayan iki rengin konulması bu parçayı farklı renk skalalarına sahip birçok oturma odası için uygun hale getiriyor.

Abartıya kaçmaktan korkmayanlara

Art. 3319/A - Throne & Tables, BelloSedie BelloSedie Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
BelloSedie

BelloSedie
BelloSedie
BelloSedie

Sona doğru lükse düşkün olan ve evinde cesur dekorasyon fikirleri vermekten kaçınmayanların ilgisini çekebilecek bir yuvarlak yemek masasıyla bitirelim. Her yönüyle klasik ve lüks görünen bu yemek odası takımını parlak yüzeyi ve gümüş rengi ayaklarıyla zarif bir yuvarlak masa taçlandırıyor. Oymalı kakmalı, varaklı ve klasik mobilyalara düşkün olanlar için ideal parça. 

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Rengi değişebilen sehpa

SpheR'oh!, Daphnis Fournier Daphnis Fournier Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Daphnis Fournier

Daphnis Fournier
Daphnis Fournier
Daphnis Fournier

İlk bakışta fark edilmiyor olabilir ama son derece yenilikçi bir tasarıma sahip olan bu sehpanın en önemli özelliği içindeki ışık düzeni sayesinde farklı renklere bürünebiliyor olması. Endüstriyel görünümlü oturma odalarına kusursuz uyum sağlayabilecek olan parçanın farklı renklerini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yuvarlak yemek masası

Table "Tournesol des îles", julien lachaud ébéniste julien lachaud ébéniste Yemek OdasıMasalar
julien lachaud ébéniste

julien lachaud ébéniste
julien lachaud ébéniste
julien lachaud ébéniste

Şekil itibarıyla yemek masalarında yuvarlağın çok tercih edilmediğini söylemiştik ama, bu hiçbir örneğinin olmadığı anlamına da gelmiyor. İşte bu fotoğrafta gördüğünüz toprak tonlarına sahip, klasik bir yuvarlak masası özellikle küçük mutfaklar ya da yemek odaları için ideal olabilir.

Tasarım harikası

THE ROUND TABLE, Adele-C Adele-C Yemek OdasıMasalar
Adele-C

THE ROUND TABLE

Adele-C
Adele-C
Adele-C

Mobilyalarınızın yalnızca pratik ve işlevsel olmasına değil, görünüşleri itibarıyla da konuklarınızın aklını almasına önem veriyorsanız, bu yuvarlak sehpa size göre olabilir. Üst tarafları yarım ay biçiminde bükülmüş üç farklı üç-ayağın üzerinde duran bu cam sehpa, hem dekoratif hem de işlevsel olarak tasarım meraklılarını tatmin edecektir.

Bu yuvarlak masa ve sehpalardan siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmaktan kaçınmayın.

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