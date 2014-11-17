Yuvarlak masa ve sehpalar, yerleştirme ve dekorasyon açısından her odaya ve her ortama uyum sağlayamasa da, doğru köşeyi bulduğunuzda şıklık ve orijinallik açısından hem oturma odanıza, hem de yemek odanıza renk katabilir. Ancak burada seçtiğimiz örneklerde de göreceğiniz gibi, yaz balkonları gibi istisnai durumlar haricinde yemek masası olarak yuvarlak masa çok fazla tercih edilen bir şey değil. Zira özellikle kalabalık sofralarda yuvarlak masanın oturma düzenini güçleştiren bir tarafı var. Ama ilginçtir, yuvarlak masalar kimi ofislerde toplantı masası olarak tercih ediliyor.

Ancak yuvarlak ya da zigon sehpalara gelince iş değişiyor. Aşağıda sizin için seçtiğimiz örneklerde de göreceğiniz gibi, küçük bir yuvarlak sehpa hem dekoratif unsur olarak, hem de pratik ve işlevsel bir mobilya olarak oturma odanız için her zaman akılda tutabileceğiniz bir alternatif. Ancak yuvarlak sehpayı ya da sehpa takımını oturma grubunun arkasında bir yerlere gizleyip sadece ihtiyacınız olunca kullanmak yerine, bizim tavsiyemiz bu örneklerde olduğu gibi görünür bir yere koyup dekoratif unsur olarak kullanmak.

İşte size fikir ve ilham vermesi için seçtiğimiz orijinal ve güzel yuvarlak masa ve sehpa modelleri.