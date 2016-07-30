Eski bir apartman dairesinin modern dönüşümü

Bir evin dizaynında iç mekan tasarımı ve dekorasyon eşit derecede önemlidir. İç mekan tasarımını yani iç mekanın mimari özelliklerini hesaba katmadan dekorasyon yapmak mümkün değildir. Bunun yanı sıra evin iç mekan özellikleri ne kadar göz alıcı olursa olsun dekorasyonunun da başarılı ve stil sahibi olması gerekir. Bu yazımızda sizlere bir dönüşüm projesinden bahsedeceğiz. Bu projede tasarımcılar, evin kullanılabilir yerlerini tadilatla yenileyerek kullanılamaz durumda olan yerlerini ise tamamen değiştirerek hem ekonomik hem de etkili bir dönüşüm sağlamışlar. Siz de eviniz için bir bakım ve tadilat hazırlığındaysanız bu projenin işleyişine bir göz atmanızda yarar var.
Tadilat ve yenilemenin yanı sıra dekorasyonunuzu daha şık ve bakımlı gösterecek tüyolara ihtiyacınız varsa “Ufak dekorasyon hileleri ile yepyeni bir atmosfer yaratmak” başlıklı yazımızı da tavsiye ederiz.
Evin eski salonunda hissedilen boğucu hava, muhtemelen kirli duvarlar ve eski kapı pencere pervazlarından kaynaklanıyor. Bu odanın havasını değiştirmek için işe sıkı bir boya badana ile başlamak lazım. Zeminde kullanılan ahşap döşeme kaliteli bir yapıya sahip olduğundan ufak bir bakımla korunabilir. Böylece zemin döşemesi masrafı listeden çıkarılmış olur. Eğer sizin evinizin zemin döşemesi kurtarılacak durumda değilse bu konuda bir uzman görüşü almakta yarar var, Homify profesyonellerinden döşeme ustalarına danışabilirsiniz.
Salon duvarları ve tavanı tamamen elden geçirilmiş. Tavana boya badana yapmakla yetinmeyen mimarlar şık kartonpiyer uygulamasıyla ortamın görüntüsünü tamamen değiştirmişler. Kapı ve pencereler önce zımparalanıp bakımdan geçirilmiş sonra da birkaç kat boyanarak yepyeni bir görüntüye kavuşmuşlar. Yalnızca renk değişikliği bile odaya ne kadar farklı bir görüntü kazandırmış öyle değil mi?
Evin koridorundaki değişime baktığınızda ilk dikkatinizi duvarlar ve ışıklar çekebilir. Duvarların detaylı bir bakımla yenilendiği ve tamamen beyaza boyandığı dekorasyonda ışıklandırmalar da tamamen değiştirilmiş. Eski sarı ışıkların yerini daha hafif, renksiz ışıklar almış. Led ışıklandırmaların da kullanıldığı dekorasyonda ferahlık ve parlaklık öne çıkıyor. Bunda değiştirilen kapıların da büyük etkisi var.
yatak odasında tavan ve zemin bakımının haricinde duvar kağıtlarının da kaldırıldığını görebilirsiniz. Odanın eski halinde boğucu ve kirli görünen duvar kağıtları dikkatini çekmiştir. Bu duvar kağıtlarını dekorasyondan çıkaran tasarımcılar beyaz renk duvarlarla oldukça iyi bir iş çıkarmışlar. Dekorasyonda şık bir yatak ve modern örtüler kullanılmış. Ufak bir abajurla da dekorasyon tamamlanmış.
Banyonun eski haline baktığınızda çok ciddi bir yenilemeye ihtiyaç duyduğunu görebilirsiniz. Kiremit rengi ve pembe fayanslarla birlikte kullanılan yeşil küvet banyonun havasını karartmış bu görüntüye bir de koyu renk zemin eklenince ortaya uyumsuz bir banyo çıkmış. Bu yüzden tasarımcılar çareyi, banyoyu tamamen değiştirmekte bulmuşlar. Küvetten lavaboya, duvarlardan zemine kadar her yeri tamamen söküp sıfırdan yapan ekip beyaz renge ve mermer malzemelere öncelik vermiş.
Mutfağın ilk haline ait bir fotoğraf ne yazık ki bulunmuyor ama kullanılan modern ekipmanlara bakınca mutfağından sıfırdan yapıldığını anlayabiliyoruz. Tavan ve duvar bakımından sonra mutfağı kullanışlı modüler bir mutfak seti ile dekore eden ekip ortaya iyi bir iş çıkarmış. Mutfak adası sayesinde genişleyen tezgah ve depolama alanları mutfağı çok daha kullanışlı hale getirmiş.
Dekorasyonu ve iç mekanı tamamen değiştirilen banyoda şık aksesuarlar da kullanılmış. Eski fotoğraflarla dolu bu çerçeveler hem evin tarihi yapısına göz kırpmış hem de banyoya oldukça şık bir hava kazandırmış. Renkleriyle, kullanılan malzemelerle ve aksesuarları ile göz dolduran bir banyo dekorasyonu oluşturulmuş.