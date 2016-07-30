Eski bir apartman dairesinin modern dönüşümü

Bir evin dizaynında iç mekan tasarımı ve dekorasyon eşit derecede önemlidir. İç mekan tasarımını yani iç mekanın mimari özelliklerini hesaba katmadan dekorasyon yapmak mümkün değildir. Bunun yanı sıra evin iç mekan özellikleri ne kadar göz alıcı olursa olsun dekorasyonunun da başarılı ve stil sahibi olması gerekir. Bu yazımızda sizlere bir dönüşüm projesinden bahsedeceğiz. Bu projede tasarımcılar, evin kullanılabilir yerlerini tadilatla yenileyerek kullanılamaz durumda olan yerlerini ise tamamen değiştirerek hem ekonomik hem de etkili bir dönüşüm sağlamışlar. Siz de eviniz için bir bakım ve tadilat hazırlığındaysanız bu projenin işleyişine bir göz atmanızda yarar var.

Tadilat ve yenilemenin yanı sıra dekorasyonunuzu daha şık ve bakımlı gösterecek tüyolara ihtiyacınız varsa “Ufak dekorasyon hileleri ile yepyeni bir atmosfer yaratmak” başlıklı yazımızı da tavsiye ederiz.