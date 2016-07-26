Kayseri'de saray şıklığında bir ev projesi

Birbirinden şık daire ve villa projeleriyle artık yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi belli başlı kentlerde veya Bodrum, Antalya, Çeşme gibi tatil bölgelerinde karşılaşmıyoruz. Ülkemizin hemen her şehrinde yeni nesil konut projeleri büyük kentlerdeki rakipleriyle rahatlıkla yarışabilecek bir kalite ortaya koyuyorlar. Kayseri gibi Anadolu'nun sanayisi, tarihi ve kültürü ile dikkat çeken özel kentlerinde ise bu tip üst düzey konutlarla daha sık karşılaşıyoruz doğal olarak. Pek çok yazımızda size bu evlerden örnekleri tanıtmaya çalıştık. Bu yazının konusu da yine Kayseri'den, sarayları andıran muazzam bir şıklığa ve ihtişama sahip bir ev projesi. Her detayı üzerine incelikle çalışılmış bu proje, benzerlerinin arasından pek çok yönüyle öne çıkmaya aday gibi görünüyor. Dilerseniz bu yönlere biraz daha yakından bakalım.