Kayseri'de saray şıklığında bir ev projesi

Birbirinden şık daire ve villa projeleriyle artık yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi belli başlı kentlerde veya Bodrum, Antalya, Çeşme gibi tatil bölgelerinde karşılaşmıyoruz. Ülkemizin hemen her şehrinde yeni nesil konut projeleri büyük kentlerdeki rakipleriyle rahatlıkla yarışabilecek bir kalite ortaya koyuyorlar. Kayseri gibi Anadolu'nun sanayisi, tarihi ve kültürü ile dikkat çeken özel kentlerinde ise bu tip üst düzey konutlarla daha sık karşılaşıyoruz doğal olarak. Pek çok yazımızda size bu evlerden örnekleri tanıtmaya çalıştık. Bu yazının konusu da yine Kayseri'den, sarayları andıran muazzam bir şıklığa ve ihtişama sahip bir ev projesi. Her detayı üzerine incelikle çalışılmış bu proje, benzerlerinin arasından pek çok yönüyle öne çıkmaya aday gibi görünüyor. Dilerseniz bu yönlere biraz daha yakından bakalım.
Bu muazzam büyüklükteki salon, pek çoğumuzun evinin toplam büyüklüğüne eşit olabilir. Yüksek tavanı, geniş oturma grubu, gösterişli avizeleri ve daha başka detayları ile saray mimarisinden önemli izler taşıyan salon, ferahlığıyla da özellikle dikkat çekiyor. Kemerli ve bölünmüş geniş iç pencereleri ise mekâna bambaşka bir hava katıyor.
Salonun iki cepheden de bolca gün ışığı alan köşesinde konumlandırılmış yemek odası bölümünde oval bir tarz dikkat çekiyor. Yemek masasının oval yapısına tavandaki onunla hemen hemen aynı büyüklükteki oval tasarım eşlik ediyor. Sandalyelerin yumuşak hatları bu tabloyu tamamlarken, yerdeki klasik balık sırtı desenine sahip birinci sınıf parkeler güzel bir kontrast oluşmasına vesile oluyor.
Evin her köşesinde kendini tekrar etmeyen ve sizi yeni sürprizlerle karşılayan sofistike bir tarz göze çarpıyor. Burada gördüğümüz odada yine ihtişamlı bir şıklık devam ediyor olsa da, modern ve sofistike tarzıyla salonda görülen görkemli havadan farklı bir enerji yaydığını da söylemek gerekiyor. Dinlenmek ve enerji toplamak için mükemmel bir atmosfer sunan oda, aynı zamanda samimi arkadaş meclisleri için de biçilmiş kaftan.
Ev saray gibi olursa, yatak odası da doğal olarak krallara layık olacaktı, bunda şaşılacak bir şey yok elbette. İnce bir zevkin ürünü olan hem iddialı hem de trendlere yenik düşmeyecek bir tarzın benimsendiği yatak odasında pastel tonların beyazla bir arada kullanıldığını görüyoruz. Gözü yormayan ve dekorasyonla sakin bir uyum içindeki çeşitli aksesuarlar ise yatak odasına sıcak bir hava getiriyor.
Ev tipi hamamlar son yıllarda lüks konutlarda giderek daha sık karşılaşmaya başladığımız bölümler olarak dikkat çekiyor. Evdeki banyolardan ayrı olarak tamamen geleneksel hamam mimarisine ve tarzına uygun olarak tasarlanan bu hamamların iddialı bir örneği bu saray yavrusu evde de bulunuyor. İhtişamlı beyaz mermerin yoğun kullanımına bakır renginde işlemeler ve armatürler eşlik ediyor.
Geniş ana banyoda ise platin damarlı bir siyah mermerin hem duvarlarda hem de özel tasarım ayaklı lavaboda kullanıldığını görüyoruz. Altın renkli çerçevisyle göz kamaştıran dev banyo aynası siyah mermeri tamamlarken zemindeki beyaz mermer de harika bir kontrast oluşturarak banyonun şıklığını bir kat daha vurguluyor. Doğrusu bir banyoda bu kadar detaylı bir tasarım ve bu kadar iddialı bir tarzla çok sık karşılaşmıyoruz.