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10 lüks banyo tasarımı

Aydin Sanli Aydin Sanli
Penthouse im Stadthafen, Baustudio Rostock Baustudio Rostock Modern Banyo
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Gösterişli ve lüks bir evde yaşamak herkesin hayali olsa da bu hayal pek az kişiye nasip olur. Her tarafı mermerle döşenmiş deniz manzaralı banyolarda yıkanmak, hidromasajlı küvetlerde dinlenmek şanslı ev sahiplerine özgü keyiflerdir. Bu yazıda sizlere dünyanın dört bir yanında lüks banyo tasarımları seçtik. Bu banyoların ayırt edici özellikleri arasında geniş olmaları, pahalı taşlar ve aksesuarlara donatılmış olmaları bulunuyor. Şanslı insanların nasıl yaşadıklarına bir göz atmak için bu banyoları kesinlikle görmelisiniz.

Beyazlar içinde arınma

Residenza privata - Palm Beach, Florida, Ti Effe Esse Interiors Ti Effe Esse Interiors Modern Banyo
Ti Effe Esse Interiors

Ti Effe Esse Interiors
Ti Effe Esse Interiors
Ti Effe Esse Interiors

Bu bembeyaz klasik banyo Florida Palm Beach'te bulunan bir yazlığın banyosu. Florida denince aklımızda tropikal bir çağrışım oluşabilir ama bu banyo beyazın sadeliği öne çıkarılarak tasarlanmış. Aynalardaki küçük ayrıntılar ve lavabodaki canlı çiçekler de etkileyici birer unsur olarak dikkat çekiyor

Aydınlatmayla gelen estetik

Perspectivas 3D - Baños , Realistic-design Realistic-design Banyo
Realistic-design

Realistic-design
Realistic-design
Realistic-design

Realistic Design imzalı bu minimalist ve modern banyo farklı tasarımıyla zihinlerde lüks duygusunu canlandırıyor. Tasarımcılar ahşap ve şeffaf cam kullanarak doğal bir atmosfer yaratmışlar. Tavandan aşağıya kadar uzanan camlar adeta orman içinde bir şelale görüntüsü veriyor ve yerde tıpkı bir gölcük gibi duran mavi halıyla bütünleşiyor. Ayna ve raflar arasına gizlenmiş ışıklardan süzülen sarı ışık, ağaçların dalları arasından süzülen gün ışığıymış gibi bir hava yaratıyor.

Sadelik

V4 House, Studio MK27 Studio MK27 Modern Banyo
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

Ünlü Brezilyalı mimar Marcio Kogan'ın tasarımı olan bu olağanüstü banyo müstakil evin bahçesine bakıyor. Sao Paolo'daki V4 House'a ait bu proje yatay çizgiler ve hacim vurgusuyla dışarıdan bakıldığında hemen göze çarpmıyor. Geniş bir açık alana sahip evde kullanılan malzemeler evin şekli ve zengin bitki örtüsüyle uyum sağlıyor. Minimalist çizgilerin ön plana çıktığı banyodaki sade küvet uzun lavabo tezgahı, kahverengi tonlarındaki dolapla tamamlanmış.

Manzara

Penthouse im Stadthafen, Baustudio Rostock Baustudio Rostock Modern Banyo
Baustudio Rostock

Baustudio Rostock
Baustudio Rostock
Baustudio Rostock

Almanya Stadthafen'deki bir çatı katı katına ait bu banyonun tasarımında Baustudio Kastl'dan iki mimarın imzası var. Şüphesiz harika manzarası bu banyonun en dikkat çeken tarafı. Bu harika manzarayı apaçık ortaya koyan ise banyonun baştan aşağı camla kaplanmış dış cephesi.

Dinlendirici

Project in Quinta do Lago, Reflexões Contemporary Design Reflexões Contemporary Design
Reflexões Contemporary Design

Reflexões Contemporary Design
Reflexões Contemporary Design
Reflexões Contemporary Design

Bu resme bakınca akla gelen şey minimalizm ve temizlik oluyor. Tasarımda seçilen nötr tonlar bu banyonun zamanla eskimesine engel olacağından eminiz. Bu banyo Portekiz'in güneyindeki Algarve sahil bölgesinde bulunan Almancil'de inşa edilen Quinto do Lago isimli projede yer alıyor.

Doğal

Collezione 2012, NEUTRA DESIGN NEUTRA DESIGN Banyo
NEUTRA DESIGN

NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN

İtalyan markası Neutral Design'in ilham kaynağı hiç şüphesiz doğanın şiirsel dili olsa gerek. Firmanın koleksiyonunda bulunan banyolarda orjinal banyo mobilyaları ve aksesuarları dikkat çekiyor. Japon mimarisi görüntüsü veren bu banyo da içerdiği renk tonları ve eşyaların uzamsal boyutuyla göze çarpıyor. Bu bakımdan bir banyodan çok ruhu arındıracak bir mabede benziyor. Bu banyo bu haliyle günün her anının geçirilebileceği bir mekana dönüşebilir.

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Zarafet

Eaton Mews North - Master Bathroom Roselind Wilson Design Modern Banyo bathroom,modern,contemporary,black and white,interior design,lights
Roselind Wilson Design

Eaton Mews North – Master Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Londra'nın batısındaki Belgravia bölgesinde bulunan bir eve ait bu banyo Roselind Wilson tarafından tasarlanmış. Konfor, zarafet ve lüks imgelerini çağrıştıran bu banyo çok büyük olmasa da, seçilen malzemeler sayesinde ferah bir görüntü sergiliyor. Bembeyaz banyo küvetiyle zıtlık oluşturan siyah damarlı mermerler banyonun başrol oyuncusu niteliğinde.

Modern

Master Bathroom Roselind Wilson Design Klasik Banyo luxury,contemporary,bathroom,bathroom design,modern
Roselind Wilson Design

Master Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Yine Rosalind Wilson'a ait bu banyoda da yukarıdaki banyo kadar yoğun olmasa da yine mermer kullanımı dikkat çekiyor. Genel olarak tek bir tonun hakim olmadığı evin banyosunda da farklı renk tonları ve mermer dokuları uyum içinde kullanılmış.

Sofistike

Hotel Mandarín Oriental - Barcelona, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño Modern Banyo
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

Bu ve bundan sonraki resimde göreceğiniz lüks banyolar Barselona'daki Mandarin Oriental otelinden. Katalan iç mimari firması Tono Bagno'ya ait tasarımların altında Patricia Urquiola imzası bulunuyor. 80 metrekarelik süitlerin banyoları otelin rafine ve lüks tarzıyla uyum sağlıyor.

Derinlik

Hotel Mandarín Oriental - Barcelona, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño Modern Banyo
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

Barselona'da geçirilecek uzun ve yorucu bir günün ardından, parlak ışıklarla aydınlatılmış bu banyoda kendinize gelebilirsiniz. Banyo altın rengindeki lavabo tezgahı ve duvarı komple kaplayan parçalı aynalarla dikkat çekiyor. Ayrıca küvetin yanı başındaki estetik vazo ve lavabodaki orkideler de kompozisyonu tamamlayan unsurlar olmuşlar.

Justin Van Breda - Kitchen Justin Van Breda Mutfak
Justin Van Breda

Justin Van Breda – Kitchen

Justin Van Breda
Justin Van Breda
Justin Van Breda
Yuvarlak masa ve sehpalar
Banyo tasarımı ve banyo dekorasyonuna meraklı olanlar için 10 lüks banyo örneği.

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