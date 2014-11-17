10 lüks banyo tasarımı

Gösterişli ve lüks bir evde yaşamak herkesin hayali olsa da bu hayal pek az kişiye nasip olur. Her tarafı mermerle döşenmiş deniz manzaralı banyolarda yıkanmak, hidromasajlı küvetlerde dinlenmek şanslı ev sahiplerine özgü keyiflerdir. Bu yazıda sizlere dünyanın dört bir yanında lüks banyo tasarımları seçtik. Bu banyoların ayırt edici özellikleri arasında geniş olmaları, pahalı taşlar ve aksesuarlara donatılmış olmaları bulunuyor. Şanslı insanların nasıl yaşadıklarına bir göz atmak için bu banyoları kesinlikle görmelisiniz.
Bu bembeyaz klasik banyo Florida Palm Beach'te bulunan bir yazlığın banyosu. Florida denince aklımızda tropikal bir çağrışım oluşabilir ama bu banyo beyazın sadeliği öne çıkarılarak tasarlanmış. Aynalardaki küçük ayrıntılar ve lavabodaki canlı çiçekler de etkileyici birer unsur olarak dikkat çekiyor
Realistic Design imzalı bu minimalist ve modern banyo farklı tasarımıyla zihinlerde lüks duygusunu canlandırıyor. Tasarımcılar ahşap ve şeffaf cam kullanarak doğal bir atmosfer yaratmışlar. Tavandan aşağıya kadar uzanan camlar adeta orman içinde bir şelale görüntüsü veriyor ve yerde tıpkı bir gölcük gibi duran mavi halıyla bütünleşiyor. Ayna ve raflar arasına gizlenmiş ışıklardan süzülen sarı ışık, ağaçların dalları arasından süzülen gün ışığıymış gibi bir hava yaratıyor.
Ünlü Brezilyalı mimar Marcio Kogan'ın tasarımı olan bu olağanüstü banyo müstakil evin bahçesine bakıyor. Sao Paolo'daki V4 House'a ait bu proje yatay çizgiler ve hacim vurgusuyla dışarıdan bakıldığında hemen göze çarpmıyor. Geniş bir açık alana sahip evde kullanılan malzemeler evin şekli ve zengin bitki örtüsüyle uyum sağlıyor. Minimalist çizgilerin ön plana çıktığı banyodaki sade küvet uzun lavabo tezgahı, kahverengi tonlarındaki dolapla tamamlanmış.
Almanya Stadthafen'deki bir çatı katı katına ait bu banyonun tasarımında Baustudio Kastl'dan iki mimarın imzası var. Şüphesiz harika manzarası bu banyonun en dikkat çeken tarafı. Bu harika manzarayı apaçık ortaya koyan ise banyonun baştan aşağı camla kaplanmış dış cephesi.
Bu resme bakınca akla gelen şey minimalizm ve temizlik oluyor. Tasarımda seçilen nötr tonlar bu banyonun zamanla eskimesine engel olacağından
eminiz. Bu banyo Portekiz'in güneyindeki Algarve sahil bölgesinde bulunan
Almancil'de inşa edilen
Quinto do Lago isimli projede yer alıyor.
İtalyan markası Neutral Design'in ilham kaynağı hiç şüphesiz doğanın şiirsel dili olsa gerek. Firmanın koleksiyonunda bulunan banyolarda orjinal banyo mobilyaları ve aksesuarları dikkat çekiyor. Japon mimarisi görüntüsü veren bu banyo da içerdiği renk tonları ve eşyaların uzamsal boyutuyla göze çarpıyor. Bu bakımdan bir banyodan çok ruhu arındıracak bir mabede benziyor. Bu banyo bu haliyle günün her anının geçirilebileceği bir mekana dönüşebilir.
Londra'nın batısındaki Belgravia bölgesinde bulunan bir eve ait bu banyo Roselind Wilson tarafından tasarlanmış. Konfor, zarafet ve lüks imgelerini çağrıştıran bu banyo çok büyük olmasa da, seçilen malzemeler sayesinde ferah bir görüntü sergiliyor. Bembeyaz banyo küvetiyle zıtlık oluşturan siyah damarlı mermerler banyonun başrol oyuncusu niteliğinde.
Yine Rosalind Wilson'a ait bu banyoda da yukarıdaki banyo kadar yoğun olmasa da yine mermer kullanımı dikkat çekiyor. Genel olarak tek bir tonun hakim olmadığı evin banyosunda da farklı renk tonları ve mermer dokuları uyum içinde kullanılmış.
Bu ve bundan sonraki resimde göreceğiniz lüks banyolar Barselona'daki Mandarin Oriental otelinden. Katalan iç mimari firması Tono Bagno'ya ait tasarımların altında Patricia Urquiola imzası bulunuyor. 80 metrekarelik süitlerin banyoları otelin rafine ve lüks tarzıyla uyum sağlıyor.
Barselona'da geçirilecek uzun ve yorucu bir günün ardından, parlak ışıklarla aydınlatılmış bu banyoda kendinize gelebilirsiniz. Banyo altın rengindeki lavabo tezgahı ve duvarı komple kaplayan parçalı aynalarla dikkat çekiyor. Ayrıca küvetin yanı başındaki estetik vazo ve lavabodaki orkideler de kompozisyonu tamamlayan unsurlar olmuşlar.