10 lüks banyo tasarımı

Gösterişli ve lüks bir evde yaşamak herkesin hayali olsa da bu hayal pek az kişiye nasip olur. Her tarafı mermerle döşenmiş deniz manzaralı banyolarda yıkanmak, hidromasajlı küvetlerde dinlenmek şanslı ev sahiplerine özgü keyiflerdir. Bu yazıda sizlere dünyanın dört bir yanında lüks banyo tasarımları seçtik. Bu banyoların ayırt edici özellikleri arasında geniş olmaları, pahalı taşlar ve aksesuarlara donatılmış olmaları bulunuyor. Şanslı insanların nasıl yaşadıklarına bir göz atmak için bu banyoları kesinlikle görmelisiniz.