Oturma odasında şömine: Sıcak ve davetkar



Misafirleri konuk ettiğimiz oturma odaları bir nevi evin kalbidir. Çünkü evinizin en sosyal bölümüdür. Bu nedenle salona alınacak eşyalara ve dekorasyona daha bir titizlenir insanlar. Mobilyalar dışında oturma odalarını şık gösteren bir diğer unsur da şöminedir. Hem ısıtma amaçlı hem de dekoratif olarak işlev gören şömineler bulunduğu odayı daha da güzelleştirir. Kaldı ki odun ateşinin sağladığı ısı kalite olarak gaz ve elektrikli ısıtıcılardan daha üstündür.