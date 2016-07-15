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Oturma odasında şömine: Sıcak ve davetkar

nihal e. nihal e.
Wood Burners , Fireplace Products Fireplace Products
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Misafirleri konuk ettiğimiz oturma odaları bir nevi evin kalbidir. Çünkü evinizin en sosyal bölümüdür. Bu nedenle salona alınacak eşyalara ve dekorasyona daha bir titizlenir insanlar. Mobilyalar dışında oturma odalarını şık gösteren bir diğer unsur da şöminedir. Hem ısıtma amaçlı hem de dekoratif olarak işlev gören şömineler bulunduğu odayı daha da güzelleştirir. Kaldı ki odun ateşinin sağladığı ısı kalite olarak gaz ve elektrikli ısıtıcılardan daha üstündür. 

​Sade salon basit şömine

Hogares insertables Nuke, Ñuke Ñuke Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Ñuke

Ñuke
Ñuke
Ñuke

Tavanı, yer döşemesi, duvarları ve hatta koltukları beyazlara bürünmüş salon bu göz alıcı rengiyle çarpıcı hale gelmiş. Bunca beyazlığa kontrast sağlama amacıyla birtakım siyah mobilyalar da bulunuyor odada. Tam ortada bulunan şömine ise ne beyaz ne de siyah. Metalik gri rengiyle denge sağlamış. Basit bir tasarımı olan şömine model olarak sade çizgileri olan bu oda için ideal görünüyor.

​Ağırbaşlı salon heybetli şömine

Wood Burners , Fireplace Products Fireplace Products
Fireplace Products

Wood Burners

Fireplace Products
Fireplace Products
Fireplace Products

İkinci salon örneğimizin ciddi bir atmosferi var. Her bir parça ağırlığını hissettiriyor. Aynı zamanda yumuşak renklerinden ötürü huzur verici bir etkisi de var. Dumanlı duvar rengi ve ahşap zemini şömine ateşinin sıcaklığına uygun seçimler. Koltuklar ise siyah deriden, çok şık. Odak noktasında bulunan şömine iki öğeden oluşuyor. Beyaz kısmı büyük ve görkemliyken demirden yapılma kısmı daha küçük ve gizemli.

​Lüks salon lüks şömine

Proyecto Vivienda en Country - Habitat Urbano Arquitectos, Estudio JP Estudio JP Modern Oturma Odası
Estudio JP

Estudio JP
Estudio JP
Estudio JP

Yüksek tavanlı ve geniş pencereli salon lüks dekorasyonuyla göz dolduruyor. Taş duvarlar salonu dikkat çekici kılarken klasik mobilya seçimi asaleti tamamlıyor. Resimden net seçilemese de yemek odası ile birleşik görünen salon epey büyük. Bu geniş alanı klasik bir şömine ile ısıtmak çok zor olacağından, mevcut alanın metrekaresine hesaba katılarak devasa bir model tercih edilmiş.

​Sofistike salon klasik şömine

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Modern Oturma Odası
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

Oldukça geniş pencereleri olan salon yemyeşil güzel bir bahçeye bakıyor. Duvarlar ve mobilyalar büyük ölçüde beyaz, mekanın darlığı göze alınırsa renk seçimi doğru karar. Şömine klasik bir model olmakla beraber bronz kenarları ile sofistike salona daha da şıklık katıyor. Klasik şömineler her ne kadar sıkça karşılaştığımız bir model de olsa hiçbir zaman gücünü kaybetmediği içini 'zamansız' olduğu söylenebilir.

​Sanatsal salon zarif şömine

Drinks Trolley Ruth Noble Interiors Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Ruth Noble Interiors

Drinks Trolley

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

Büyük ölçüde beyaz olan bir başka salon örneğinde duvarları süsleyen birbirinden renkli resimler mekana sanatsal bir hava katıyor. Mobilyadan ziyade dinamik ve zengin aksesuarlarıyla ön plana çıkan bu odada beyaz şömine zarif bir tasarım olup odaya çabucak uyum sağlıyor.

​Minimalist salon modern şömine

M-Design Room divider, Anglia Fireplaces & Design Ltd Anglia Fireplaces & Design Ltd Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Anglia Fireplaces &amp; Design Ltd

M-Design Room divider

Anglia Fireplaces & Design Ltd
Anglia Fireplaces &amp; Design Ltd
Anglia Fireplaces & Design Ltd

Oldukça geniş olan bu salonda gereksiz hiçbir şey bulunmuyor. Beyaz duvarları ve halısız zemini ile mevcut alan boşluğunu hissederken kesinlikle rahatsız olmuyoruz. Çünkü her şey tam kararında ve yine bu sebepten çok güçlü bir salon. Şömineye gelince… Alt ve üst olmak üzere iki duvar bloku arasında cam bir bölme şeklinde tasarlanan model çok çağdaş görünüyor. Aynı zamanda minimalist salonun gösterişsiz iddialı tarzına da uygun.

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​Kırsal salon taş şömine

Loo Mapu, Aulet & Yaregui Arquitectos Aulet & Yaregui Arquitectos Kırsal Oturma Odası
Aulet &amp; Yaregui Arquitectos

Aulet & Yaregui Arquitectos
Aulet &amp; Yaregui Arquitectos
Aulet & Yaregui Arquitectos

Devasa penceresiyle ilginç bir mimarisi olan salon kırsal tarzda döşenmiş. Eşya seçimi bir hayli geleneksel ve büyük ölçüde ahşap malzeme tercih edilmiş. Tavana dek yükselen şömine ise taştan yapılmış olup dikkat çekici görünüyor. Üst kısmına siyah bir örtü asılarak dekoratif hale getirilmiş. Modern bir salonda olsa uyumsuz kaçacak taş şömine kırsal stilin doğal atmosferine gayet uygun.

​Klasik salon çağdaş şömine

YILDIZ PLAZA PREMIUM, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Oturma Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

YILDIZ PLAZA PREMIUM

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Son örneğimizde klasik tarzda döşenmiş bir salon dekorasyonu görüyoruz. Diğer örnekleri bu oda da büyük oranda açık tonlarda. Bunun sebebi ise mekanı olduğundan daha geniş göstermek değil, oda zaten büyük. Asıl sebep tavanı da dahil olmak üzere epey zengin detayları olan odayı renklerle boğmamak. Salonun şöminesi ise oldukça modern görünüyor. Ve tüm bu beyazlığın içinde kontrast sağlamış.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Yeniden hayat bulan evler’ başlığına göz atabilirsiniz.

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