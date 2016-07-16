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Dünyanın dört bir yanından 12 manzaralı balkon

nihal e. nihal e.
OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Balkon, Veranda & Teras
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Gerek dünyanın farklı yerlerinden gerekse ülkemizden her biri hayran kalacağınız eşsiz manzaralara ev sahipliği yapan 12 güzel balkon derledik. Sırayla göz atalım. 

​Nefis Madrid manzarası

“Un chalet en el cielo de Madrid”, ImagenSubliminal ImagenSubliminal Modern Oturma Odası
ImagenSubliminal

ImagenSubliminal
ImagenSubliminal
ImagenSubliminal

İspanya'nın başkenti Madrid'de yer alan bu şahane villa nefesinizi kesecek bir şehir manzarasına sahip. Avrupa'nın en kalabalık kentlerinden biri sayılan Madrid'i balkonda ayaklarınızı uzatarak seyredebiliyorsunuz düşünsenize.

​Muhteşem deniziyle Bodrum

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Balkon, Veranda & Teras
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Bodrum'da bulunan bu ev dekorasyonunu büyük ölçüde deniz mavisine göre seçmiş. Koltukların gök mavisi ile balkondan görülen şahane deniz birbiriyle epey uyumlu. Şeffaf camdan bir korkuluğu bulunan balkon epey geniş. Bu sayede arzuya göre dekore edilebiliyor.

​Gün batımında Ren Vadisi

Haus Rheinblick, wirges-klein architekten wirges-klein architekten Modern Balkon, Veranda & Teras
wirges-klein architekten

wirges-klein architekten
wirges-klein architekten
wirges-klein architekten

Sıradaki örnek tripleks bir villanın teras katından. Ahşap malzeme ile döşenmiş zemin beyaz duvarlarla uyumlu. Ren Vadisi'ne bakan bu lüks binada manzaranın tadını doyasıya çıkarmak için teras geniş tutulmuş.

​Cornwall sahil evi

Porthleven, LEIVARS LEIVARS Eklektik Balkon, Veranda & Teras
LEIVARS

Porthleven

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Sıradaki balkon İngiltere'nin Cornwall yarımadasına inşa edilmiş bir evden olup büyüleyici bir deniz manzarasına sahip. Balkon her ne kadar küçük de olsa uygun mobilyalar sayesinde oldukça konforlu ve rahat görünüyor.

​İngiltere'nin kalbi Londra

A Stunning Penthouse Terrace Project in London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Modern Balkon, Veranda & Teras
Urban Roof Gardens

A Stunning Penthouse Terrace Project in London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

Resimde gördüğümüz modern balkon dekorasyonu için Londra'ya uzanıyoruz. Aynı zamanda teras katı olan balkon tüm şehri görüyor denebilir. Güzel manzarayı kapamamak için şeffaf camlı korkuluk yapılmış. Yer döşemesinde ise açık renkli çakıl taşları tercih edilmiş. Ferforje masa takımı bir klasik olmakla birlikte şehrin zarafetine uygun bir seçim.

​Doğayla iç içe Kabak Vadisi

Reflections Camp, badem ağacı badem ağacı Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
badem ağacı

Reflections Camp

badem ağacı
badem ağacı
badem ağacı

Kabak Vadisi'nde kurulan kamp evinin etrafını çevreleyen doğayla uyumlu otantik balkon bir tasarımı var. Tamamen doğal ağaç dallarından yapılan teras korkuluğu dekoratif açıdan oldukça başarılı.

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​Denizlerden dağlara

homify Kırsal Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Örneklerimizin çoğu yazlık şehirlerdeki denize bakan evlerden olsa da balkon keyfi için heybetli dağlar da oldukça etkileyicidir. İtalya'da bulunan bu balkon eşsiz manzarasının getirdiği huzurla ayaklarınızı uzatıp şekerleme yapmak için oldukça ideal.

​Cannes'da çatı manzarası

Exklusiver Dachgarten in Cannes, +grün GmbH +grün GmbH Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
+grün GmbH

+grün GmbH
+grün GmbH
+grün GmbH

Bir tür çatı bahçesi olarak tasarlanan bu alan aynı zamanda teras işlevi görerek Fransa'nın en ünlü şehirlerinden birine tepeden bakıyor. Gölge amaçlı yelken tente kullanılırken kontrast amaçlı siyah koltuklar tercih edilmiş.

​Eşsiz deniziyle Ascona

Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura Modern Balkon, Veranda & Teras
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

İsviçre'nin güneyinde yer alan Ascona turistik bir şehir olmakla birlikte muhteşem deniziyle göz doldurur. Resimdeki örnek lüks bir villanın kapalı balkon tasarımı. Aynı zamanda oturma odasının bir parçası olan bu alan parlak zemini ve modern eşyalarıyla gerçekten şık görünüyor.

​Romantik şehir Paris

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Fransa'nın en ünlü şehri Paris'teki bu güzel balkon esasen oldukça küçük bir apartman dairesine ait. Kentin güzel mimarisine göz atabileceğiniz balkon oldukça şenlikli tasarlanmış. Bol bol yeşil bitkiler ve ahşap korkuluklarla birlikte pembe mor masa takımı şehre baharı getiren cinsten.

​İspanya'da tablo gibi balkon

Old wine factory and farm, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía Rustik Balkon, Veranda & Teras
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

Eski bir şarap fabrikasından dönüştürülen ev ilginç mimarisiyle göz dolduruyor. Özellikle bir tablo açıklığındaki balkon manzarası ile büyüleyici. İspanya'nın güneyinde yer alan ev sıcak ikliminden ötürü sıkıntı yaşatmıyor. Tek kelimeyle mükemmel.

Eşsiz deniz manzaralı Fransa

Maison sur pilotis, Hamerman Rouby Architectes Hamerman Rouby Architectes Balkon, Veranda & Teras
Hamerman Rouby Architectes

Hamerman Rouby Architectes
Hamerman Rouby Architectes
Hamerman Rouby Architectes

Resimde her ne kadar yalnızca güzel manzarasını görsek de aslında bina ödüllü bir yapı. Oldukça konforlu ve modern olan bina özellikle sıcak yaz mevsimini geçirmek için ideal.

​Şehre tepeden bakan konforlu balkon

Decoratime, Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer Modern Balkon, Veranda & Teras
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

Decoratime

Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

Son balkon örneğimiz ülkemizden. Merkezi bir yerde bulunan yüksek katlı binanın balkonunda hem masa takımı hem de oturma grubu bir arada bulunuyor. Böylece mevcut alan doğru değerlendirerek balkon işlevsel hale geliyor.

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Bu manzaralı balkonlardan siz en çok hangisini beğendiniz?

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