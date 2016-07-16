Dünyanın dört bir yanından 12 manzaralı balkon

Gerek dünyanın farklı yerlerinden gerekse ülkemizden her biri hayran kalacağınız eşsiz manzaralara ev sahipliği yapan 12 güzel balkon derledik. Sırayla göz atalım.
İspanya'nın başkenti Madrid'de yer alan bu şahane villa nefesinizi kesecek bir şehir manzarasına sahip. Avrupa'nın en kalabalık kentlerinden biri sayılan Madrid'i balkonda ayaklarınızı uzatarak seyredebiliyorsunuz düşünsenize.
Bodrum'da bulunan bu ev dekorasyonunu büyük ölçüde deniz mavisine göre seçmiş. Koltukların gök mavisi ile balkondan görülen şahane deniz birbiriyle epey uyumlu. Şeffaf camdan bir korkuluğu bulunan balkon epey geniş. Bu sayede arzuya göre dekore edilebiliyor.
Sıradaki örnek tripleks bir villanın teras katından. Ahşap malzeme ile döşenmiş zemin beyaz duvarlarla uyumlu. Ren Vadisi'ne bakan bu lüks binada manzaranın tadını doyasıya çıkarmak için teras geniş tutulmuş.
Sıradaki balkon İngiltere'nin Cornwall yarımadasına inşa edilmiş bir evden olup büyüleyici bir deniz manzarasına sahip. Balkon her ne kadar küçük de olsa uygun mobilyalar sayesinde oldukça konforlu ve rahat görünüyor.
Resimde gördüğümüz modern balkon dekorasyonu için Londra'ya uzanıyoruz. Aynı zamanda teras katı olan balkon tüm şehri görüyor denebilir. Güzel manzarayı kapamamak için şeffaf camlı korkuluk yapılmış. Yer döşemesinde ise açık renkli çakıl taşları tercih edilmiş. Ferforje masa takımı bir klasik olmakla birlikte şehrin zarafetine uygun bir seçim.
Kabak Vadisi'nde kurulan kamp evinin etrafını çevreleyen doğayla uyumlu otantik balkon bir tasarımı var. Tamamen doğal ağaç dallarından yapılan teras korkuluğu dekoratif açıdan oldukça başarılı.
Örneklerimizin çoğu yazlık şehirlerdeki denize bakan evlerden olsa da balkon keyfi için heybetli dağlar da oldukça etkileyicidir. İtalya'da bulunan bu balkon eşsiz manzarasının getirdiği huzurla ayaklarınızı uzatıp şekerleme yapmak için oldukça ideal.
Bir tür çatı bahçesi olarak tasarlanan bu alan aynı zamanda teras işlevi görerek Fransa'nın en ünlü şehirlerinden birine tepeden bakıyor. Gölge amaçlı yelken tente kullanılırken kontrast amaçlı siyah koltuklar tercih edilmiş.
İsviçre'nin güneyinde yer alan Ascona turistik bir şehir olmakla birlikte muhteşem deniziyle göz doldurur. Resimdeki örnek lüks bir villanın kapalı balkon tasarımı. Aynı zamanda oturma odasının bir parçası olan bu alan parlak zemini ve modern eşyalarıyla gerçekten şık görünüyor.
Fransa'nın en ünlü şehri Paris'teki bu güzel balkon esasen oldukça küçük bir apartman dairesine ait. Kentin güzel mimarisine göz atabileceğiniz balkon oldukça şenlikli tasarlanmış. Bol bol yeşil bitkiler ve ahşap korkuluklarla birlikte pembe mor masa takımı şehre baharı getiren cinsten.
Eski bir şarap fabrikasından dönüştürülen ev ilginç mimarisiyle göz dolduruyor. Özellikle bir tablo açıklığındaki balkon manzarası ile büyüleyici. İspanya'nın güneyinde yer alan ev sıcak ikliminden ötürü sıkıntı yaşatmıyor. Tek kelimeyle mükemmel.
Resimde her ne kadar yalnızca güzel manzarasını görsek de aslında bina ödüllü bir yapı. Oldukça konforlu ve modern olan bina özellikle sıcak yaz mevsimini geçirmek için ideal.
Son balkon örneğimiz ülkemizden. Merkezi bir yerde bulunan yüksek katlı binanın balkonunda hem masa takımı hem de oturma grubu bir arada bulunuyor. Böylece mevcut alan doğru değerlendirerek balkon işlevsel hale geliyor.