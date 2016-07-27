Her bütçeye uygun hazır evler

İnşaat sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir hızla gelişiyor. Bunun tek nedeni dünyadaki toplam ekonomik faaliyetin oldukça kayda değer bir bölümünün inşaat sektöründe dönüyor olması değil. Bu sektörü çevreleyen bilim dallarının ve teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte her geçen gün birbirinden ilginç yeni gelişmelere tanıklık ediyoruz. Çok değil, bundan 5 ya da 10 yıl önce yapılması aylar sürebilen binalar bugün haftalar, hatta günler içinde yapılıp bitirilebiliyor. Her şeyin bu kadar hızlı olup bitmesine ve bu süratli dönüşüme alışmak pek kolay olmasa da, bunun sektörün hem üreticileri hem de alıcıları için büyük bir kolaylık olduğunu da teslim etmek gerekiyor. Prefabrik evlerdeki hızlı gelişim de hiç kuşkusuz inşaat sektöründen ayrı değil. Yaklaşık yirmi yıl önce özellikle afet konutları alanında karşılaşmaya başladığımız prefabrik konutlar bugün artık yeni teknolojilerden aldıkları güçle geleneksel betonarme binalara çok büyük rakipler haline geldiler. Hatta öyle ki, yer yer prefabrik ve betonarme evlerde tamamen aynı yapı malzemelerinin kullanıldığını bile görüyoruz. Ancak dünyanın pek çok gelişmiş ülkesine göre bile oldukça ileride ve güçlü bir pozisyonda olan prefabrik sektörümüz maalesef tasarım ve pazarlamaya, malzeme kalitesi ve maliyetlere önem vermemekte. Bu yazımızda sizlerle paylaşacağımız evleri
hazır evler olarak nitelendirdik. Çünkü prefabrik ev denildiğinde ülkemizde akla gelen belli bir konut tipi var ve bu evler emin olun çok farklılar. Buradaki asıl mesele ise, prefabrik sektörümüzün bu tarz projeleri yakın takibe alması ve daha üst seviye, daha iyi tasarıma sahip yeni projeler geliştirmesi olacaktır.
Bu kompakt ve modern evler, İspanyol bir firma tarafından iki model olarak üretiliyor. Daha temel ve daha düşük metrekareye sahip olan model Cube Basic olarak adlandırılmış. Bununla birlikte bu evin küçük bir ailenin tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla ve oldukça uzun bir süre karşılayabileceğini de hemen belirtelim.
Firmanın amiral gemisi burada gördüğünüz Cube modeli. Dışarıdan bakıldığında kesinlikle prefabrik bir yapı gibi görünmeyen evde ciddi bir mimari ve tasarım emeğinin olduğu ilk bakışta bile anlaşılıyor. Çok çeşitli malzemelerin uyum içerisinde kullanıldığı ev, iç hacmi itibariyle de fazlasıyla tatmin edici bir profil çiziyor.
Verandasına varana kadar her detayı düşünülmüş bir tasarıma sahip olan Cube'ün en çok dikkat çeken özelliği ise minimal ve kompakt bir yapıda olması. Birkaç basit hazırlıktan sonra dilediğiniz yerde ve dilediğiniz türden zemine yerleştirebileceğiniz bu hazır evler, gerçek bir betonarme evi size hiç aratmayacak.
Prefabrik evlerin en büyük handikaplarından birini genellikle iç mekân kaliteleri oluşturur. Dışarıdan güzel ve şık görünen evler, içeride maalesef ucuz ve zatıf görünebilmekteler. Oysa bir evin iç kalitesi en az dışı kadar önemlidir. Sonuçta evlerin içinde oturmaktayız, dışını sadece içeri girip çıkarken görüyoruz. Cube'te iç mekân kalitesi konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Aileniz ya da arkadaşlarınız sizi bir Cube'ün içinde ziyaret etseler, bu evin hazır bir prefabrik ev olduğunu asla anlayamazlar. Çünkü mimarisinden malzemelerine, iç dekorasyonuna kadar tümüyle özel tasarım gibi görünen bu ev, aslında modern teknoloji ürünü fabrikasyon bir yapıdan ibaret. Sonuç olarak nasıl üretildiği değil içinde yaşarken nasıl hissettiğiniz önemlidir.
Bu evlerin iç tasarım noktasında hiçbir sıkıntıları olmadığını söylemiştik. Ancak iç hacim konusunda durumun o kadar olumlu olmadığını söylememiz gerekiyor. Klasik prefabrik evlere göre oldukça geniş bir iç hacmi bulunsa da, yine de betonarme, taş ya da ahşap evlere kıyasla küçük bir yapıya konuk olduğumuzu belirtelim. Buna karşın bu iç hacim doğru bir şekilde kullanılmış ve küçük bir ailenin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla yanıt verecek nitelikte.