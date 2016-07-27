Her bütçeye uygun hazır evler

İnşaat sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir hızla gelişiyor. Bunun tek nedeni dünyadaki toplam ekonomik faaliyetin oldukça kayda değer bir bölümünün inşaat sektöründe dönüyor olması değil. Bu sektörü çevreleyen bilim dallarının ve teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte her geçen gün birbirinden ilginç yeni gelişmelere tanıklık ediyoruz. Çok değil, bundan 5 ya da 10 yıl önce yapılması aylar sürebilen binalar bugün haftalar, hatta günler içinde yapılıp bitirilebiliyor. Her şeyin bu kadar hızlı olup bitmesine ve bu süratli dönüşüme alışmak pek kolay olmasa da, bunun sektörün hem üreticileri hem de alıcıları için büyük bir kolaylık olduğunu da teslim etmek gerekiyor. Prefabrik evlerdeki hızlı gelişim de hiç kuşkusuz inşaat sektöründen ayrı değil. Yaklaşık yirmi yıl önce özellikle afet konutları alanında karşılaşmaya başladığımız prefabrik konutlar bugün artık yeni teknolojilerden aldıkları güçle geleneksel betonarme binalara çok büyük rakipler haline geldiler. Hatta öyle ki, yer yer prefabrik ve betonarme evlerde tamamen aynı yapı malzemelerinin kullanıldığını bile görüyoruz. Ancak dünyanın pek çok gelişmiş ülkesine göre bile oldukça ileride ve güçlü bir pozisyonda olan prefabrik sektörümüz maalesef tasarım ve pazarlamaya, malzeme kalitesi ve maliyetlere önem vermemekte. Bu yazımızda sizlerle paylaşacağımız evleri hazır evler olarak nitelendirdik. Çünkü prefabrik ev denildiğinde ülkemizde akla gelen belli bir konut tipi var ve bu evler emin olun çok farklılar. Buradaki asıl mesele ise, prefabrik sektörümüzün bu tarz projeleri yakın takibe alması ve daha üst seviye, daha iyi tasarıma sahip yeni projeler geliştirmesi olacaktır.