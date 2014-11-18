En güzel kır evi mutfakları

Taşra tipi mutfakların hiçbir zaman modası geçmez ve bu mutfaklar birçok evsahibinin ve tasarımcının gözdesidir. Çünkü bu mutfaklar karşı konulmaz bir cazibeye ve asalete sahip olmakla birlikte, yıllar boyunca ev dekorasyon trendlerinin merkezinde yer almıştır. Modern mutfakların ve yüksek tarz temalarının modası gelip geçerken, taşra tarzı, iç mekan tasarımın en hareketli dönemlerinde dahi trend kalmayı başarmış ve şıklığını korumuştur.
Bugün homify'da bu tarzda tasarım yapmanın bazı temel prensiplerine göz atacağız. Fakat uzmanlarımızdan gelen muazzam görsellere geçmeden önce bir taşra mutfağını taşra mutfağı yapan unsurları kısaca özetleyelim:
1. Renk paleti – Bej, pastel pembe ve yeşil gibi mat, nötr renkler.
2. Materyal dokunuşlar – ahşap tonlar, boyalı tuğla, ayrıntılandırılmış dolaplar ve pirinç kaplamalar.
3. Dekorasyonlar – kır cazibesi olan unsurlar, eski ve nostaljik koleksiyonlar.
4. Zemin – kaplamalar, parkeler ve taş fayanslar.
Artık temel unsurlar hazır olduğuna göre, kusursuz bir taşra mutfağı yaratmak için doğru fikirler ve kalıplar elinizin altında!
Bugünkü ilk örneğimiz Christopher Howard'dan. Bu elle boyanmış çalışma alanı, özenle meşe ağacından oluşturulmuş. Burada yukarıda söz ettiğimiz tüm yönergelere sadık kalınmış olduğunu görüyoruz. Arduvaz zemin, kırsal dekorlar ve ahşap bitiriş, bu mutfağın taşra cazibesini yaymasını garantilemiş. Farklı olarak karşımıza çıkan tek küçük ayrıntı ise, tavandan sarkan çizgisel ışıklar. Az da olsa modern bir ekleme olan bu ışıklandırma, gece karanlığında dahi aileniz ve arkadaşlarınız için bir şeyler hazırlayabilecek durumda olmanız anlamına geliyor.
Bir kır ve taşra mutfak dekorasyon tarzının tüm inceliklerini yansıtan bu sevimli mutfak ise bir Schema Studio Limited çalışması. Bej dolaplarla tamamlanan sıcak ahşap tonları, doğal ışığın açıklığı ve erişilebilirliği ile göz alıcı bir güzelliğe ulaşıyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, büyük resmi tamamlayan şey her zaman küçük ayrıntılardır. Hem bir iş alanı hem de bölme olarak iş gören ortadaki ada klasik tarz bacaklarla kurulmuş ve eşleşen sandalyeler ile harika bir set ambiyansı oluşturmuş. Yukarıda asılı dolaplar, kullanıcının mümkün olduğu kadar serbest alana sahip olmasına olanak tanırken, mutfağın genel dekoruna harika bir biçimde ayak uydurmuş. Bu mutfakta misafirler ve aile bireyleri şarap eşliğinde sohbete oturabilir ve manzaranın keyfini çıkarabilir.
İnce ve harikulade tasarımı ve detaylarıyla Justin Van Breda'ya ait bu örneğimizin muazzamlığını anlatmaya nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. En belirgin olan şeylerle başlayalım: mekana adeta bir sera havası veren, içeriyi doğal ışıkla dolduran muazzam pencereli kapılar. Bu kapılar, dışarının yeşilliğini içeriye davet ederek iki mekan arasında göz alıcı bir ilişki kuruyor. Çarpıcı parke zemin kaplamaları da başlı başına bir güzellik. Özenle bakımı yapılan ve dikkat edilen bu zemin mutfak alanına özel bir vintaj hava katıyor. Bu zemin odadaki diğer ahşap tonları ile tamamlanıyor. Son olarak, dikkatle baktığımızda duvardan fışkıran narin lambaları görüyoruz. Bu da kiç bir taşra tarzı ışık efekti yaratıyor.
Reçellerle, turşularla, baharatlarla dolu kavanozların rafları sıkı sıkıya doldurmadığı bir mutfak bir kır, taşra mutfağı sayılmaz. Dolayısıyla bu mutfağın en önemli özelliklerinden biri de saklama ve dolap alanları. Mowlem & Co tasarımı bu mutfakta, pratikliğin klasik, kırsal tarzla buluşturulmasını görüyoruz. Bu dolapların kapılarını kapatır kapatmaz, kavanozların, tost makinelerinin ve türlü türlü edevatın sihirli bir biçimde sahneden çekilerek, yerini klasik taşra tarzının şıklığına bıraktığını görüyoruz.
Son örneğimizde ise, muazzam bir biçimde kıvrımlandırılmış bir mutfak adası ile karşı karşıyayız. Bu harika tasarım algısı ile odadaki değişik yüzeyler arasında harika bir ritm ve diyalog yaratılmış. Burada, göz alıcı avizeden, perdelere kadar, yumuşak dekorasyon unsurları, mobilyalar ve ayrıntılar ile harika bir etki yaratacakları şekilde oynanmış. Darren Morgan, cömert bir çalışma alanı ile, ihtiyaç duyulan modern alet edevatlar için bir mekan yaratarak bu mutfakta hevesli aşçılar için muazzam bir alan oluşturmuş. Yumuşak renk paleti ile birlikte doğal tonlar, çocukluk anılarımızda kalan, büyükannelerimizin o güzel kır mutfaklarını hatırlatıyor.