En güzel kır evi mutfakları

Taşra tipi mutfakların hiçbir zaman modası geçmez ve bu mutfaklar birçok evsahibinin ve tasarımcının gözdesidir. Çünkü bu mutfaklar karşı konulmaz bir cazibeye ve asalete sahip olmakla birlikte, yıllar boyunca ev dekorasyon trendlerinin merkezinde yer almıştır. Modern mutfakların ve yüksek tarz temalarının modası gelip geçerken, taşra tarzı, iç mekan tasarımın en hareketli dönemlerinde dahi trend kalmayı başarmış ve şıklığını korumuştur.

Bugün homify'da bu tarzda tasarım yapmanın bazı temel prensiplerine göz atacağız. Fakat uzmanlarımızdan gelen muazzam görsellere geçmeden önce bir taşra mutfağını taşra mutfağı yapan unsurları kısaca özetleyelim:

1. Renk paleti – Bej, pastel pembe ve yeşil gibi mat, nötr renkler.

2. Materyal dokunuşlar – ahşap tonlar, boyalı tuğla, ayrıntılandırılmış dolaplar ve pirinç kaplamalar.

3. Dekorasyonlar – kır cazibesi olan unsurlar, eski ve nostaljik koleksiyonlar.

4. Zemin – kaplamalar, parkeler ve taş fayanslar.

Artık temel unsurlar hazır olduğuna göre, kusursuz bir taşra mutfağı yaratmak için doğru fikirler ve kalıplar elinizin altında!